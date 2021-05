Pagelle 36° giornata Serie A 2020/2021: i voti per il fantacalcio

Fantacalcio pagelle 36° giornata di andata del Campionato di Serie A 2020-2021: le statistiche con i marcatori, assist e altri bonus utili per i fantallenatori

VERONA – La trentacinquesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2020/2021 si apre con tanti gol nell’anticipo Napoli – Udinese con Zielinski ad aprire le marcature quindi Ruiz o Okaka. Nella ripresa la squadra di Gattuso dilaga con Lozano, Di Lorenzo e Insigne.

Mercoledì si gioca il grosso delle partite. Punti determinanti per la salvezza in Cagliari – Fiorentina, in programma alle 18.30; ancora più pesanti in Atalanta – Benevento, da un lato per conservare il secondo posto e quindi un posto in Champions, dall’altro per non retrocedere. Stessi obiettivi in Torino – Milan dove i granata devono cercare di evitare il terzultimo posto e i rossoneri di uscire dalla massima competizione europea dopo essere stata ai vertici per gran parte della stagione. La Lazio, in corsa per un posto in Champions, ospita il Parma già retrocesso mentre la Roma, dopo la manita rifilata al Crotone, fa visita ai neo Campioni d’Italia dell’Inter. Sassuolo e Juventus sono a caccia di punti importanti in chiave Europa. Genoa e Spezia cercano di chiudere la partita salvezza, rispettivamente, a Bologna e nel derby con la Sampdoria. Giovedì posticipo Crotone – Hellas Verona.

Le pagelle della trentaseiesima giornata di Serie A 2020/2021

Queste saranno disponibili con le seguenti modalità. Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da mercoledì 12 maggio. Iscrizione gratuita ai tornei di fantacalcio sempre aperta. Possibilità di giocare con il fantacalcio classico con i bonus più comuni o la versione PRO con extra bonus e malus. Si può partecipare con lo stesso nominativo a entrambi i giochi.

Martedì 11 maggio

20.45

Napoli – Udinese (pagelle – tabellino)

Mercoledì 12 maggio

18.30

Cagliari – Fiorentina (pagelle – tabellino)

20.45

Atalanta – Benevento (pagelle – tabellino)

Bologna – Genoa (pagelle – tabellino)

Inter – Roma (pagelle – tabellino)

Lazio – Parma (pagelle – tabellino)

Sampdoria – Spezia (pagelle – tabellino)

Sassuolo – Juventus (pagelle – tabellino)

Torino – Milan (pagelle – tabellino)

Giovedì 13 maggio

Crotone – Hellas Verona (pagelle – tabellino)