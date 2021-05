Pagelle 37° giornata Serie A 2020/2021: i voti per il fantacalcio

Fantacalcio pagelle 37° giornata di andata del Campionato di Serie A 2020-2021: le statistiche con i marcatori, assist e altri bonus utili per i fantallenatori

LA SPEZIA – Spezia salvo. É questo il verdetto della trentasettesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2020/2021 .La squadra di Italiano, alla sua prima esperienza nella massima categoria, ha convinto per gioco e carattere: sblocca il risultato Saponara, che al 19′ porta i padroni di casa in vantaggio. Poi c’è il raddoppio di Nzola, che al 42′, dal dischetto, spiazza Sirigu: squadre negli spogliatoi col parziale di 2-0. Nella ripresa la squadra di Nicola prova a reagire, e lo fa dal dischetto con Belotti. Poi segna di nuovo Nzola al 74′, a ipotecare la salvezza, ed Erlic a pochi minuti dalla fine.

L’altro verdetto della giornata arriva da Genova dove l’Atalanta espugna il Ferraris battendo 4-3 il Genoa e si qualifica per la prossima Champions League.

Alle 18 l’Inter, già Campione d’Italia, fa visita alla Juventus, a caccia di preziosissimi punti per accaparrarsi un posto in Champions. In serata l’altro big match: il derby Roma – Lazio da giocarsi esclusivamente in ottica Europa.

Domenica si gioca il grosso delle partita. Nel lunch match la Fiorentina, sicura di rimanere in Serie A, riceve il Napoli, che si gioca un posto in Champions. Alle 15 il Benevento, per non retrocedere, é chiamato a vincere contro il Crotone, già aritmeticamente retrocesso mentre Udinese – Sampdoria é sfida tra due squadre che non hanno più nulla da chiedere al campionato. Alle 18 il Sassuolo insegue le speranze di un posto in Europa sul campo del Parma, già matematicamente in Serie B. Alle 20.45 il Milan, a un passo dalla Champions, riceve il Cagliari, che se vuole evitare di retrocedere non può permettersi di perdere. Infine il Monday night propone un tranquillo Verona – Bologna.

Le pagelle della trentasettesima giornata di Serie A 2020/2021

Queste saranno disponibili con le seguenti modalità. Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da sabato 15 maggio. Iscrizione gratuita ai tornei di fantacalcio sempre aperta. Possibilità di giocare con il fantacalcio classico con i bonus più comuni o la versione PRO con extra bonus e malus. Si può partecipare con lo stesso nominativo a entrambi i giochi.

Sabato 15 maggio

15:00

Genoa-Atalanta (pagelle – tabellino)

Spezia-Torino (pagelle – tabellino)

18:00

Juventus-Inter (pagelle – tabellino)

20:45

Roma-Lazio (pagelle – tabellino)

Domenica 16 maggio

12:30

Fiorentina-Napoli (pagelle – tabellino)

15:00

Benevento-Crotone (pagelle – tabellino)

Udinese-Sampdoria (pagelle – tabellino)

18:00

Parma-Sassuolo (pagelle – tabellino)

20:45

Milan-Cagliari (pagelle – tabellino)

Lunedì 17 maggio

20:45

Verona-Bologna (pagelle – tabellino)