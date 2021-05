Fantacalcio, 37° giornata di Serie A 2020/2021

Il fantacalcio in tempo reale sulla 37° giornata di andata del Campionato di Serie A. Informazioni utili per i fantallenatori: probabili formazioni, consigli, tabellini, pagelle, arbitri

NAPOLI – Nemmeno il tempo di archiviare la trentaseiesima giornata che le squadre scendono nuovamente in campo per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Il penultimo turno si articolerà in tre giorni, dal 15 al 17 maggio, che potrebbe diventare 18 maggio qualor ail Chievo dovesse qualificarsi alle semifinali dei playoff di Serie B. Tempo di verdetti in Serie A. Con lo Scudetto già cucito sulla maglia dell’Inter e Crotone e Parma già matematicamente retrocessi in Serie B, restano ancora a decidere la terza squadra che lascerà la massima categoria e assegnare i posti in Europa.

Si comincia sabato alle 15 con il delicato scontro salvezza Spezia – Torino: i liguri non vincono da sei partite, i granata arrivano dal pesantissimo 0-7 contro il Milan. Contemporaneamente il Genoa, acquisita la matematica, ospita l’Atalanta dell’ex Gasperini, intenzionata a conservare il posto. Alle 18 l’Inter, già Campione d’Italia, fa visita alla Juventus, a caccia di preziosissimi punti per accaparrarsi un posto in Champions. In serata l’altro big match: il derby Roma – Lazio da giocarsi esclusivamente in ottica Europa.

Domenica si gioca il grosso delle partita. Nel lunch match la Fiorentina, sicura di rimanere in Serie A, riceve il Napoli, che si gioca un posto in Champions. Alle 15 il Benevento, per non retrocedere, é chiamato a vincere contro il Crotone, già aritmeticamente retrocesso mentre Udinese – Sampdoria é sfida tra due squadre che non hanno più nulla da chiedere al campionato. Alle 18 il Sassuolo insegue le speranze di un posto in Europa sul campo del Parma, già matematicamente in Serie B. Alle 20.45 il Milan, a un passo dalla Champions, riceve il Cagliari, che se vuole evitare di retrocedere non può permettersi di perdere. Infine il Monday night propone un tranquillo Verona – Bologna.

PROBABILI FORMAZIONI – CONSIGLI – PAGELLE – PRONOSTICI – ARBITRI

Serie A, 37° giornata: il programma delle partite per il fantacalcio

Sabato 15 maggio

15:00

Genoa-Atalanta

Spezia-Torino

18:00

Juventus-Inter

20:45

Roma-Lazio

Domenica 16 maggio

12:30

Fiorentina-Napoli

15:00

Benevento-Crotone

Udinese-Sampdoria

18:00

Parma-Sassuolo

20:45

Milan-Cagliari

Lunedì 17 maggio

20:45

Verona-Bologna

(In caso di qualificazione del Chievo alle semifinali dei Playoff di Serie B verrà posticipata a martedì 18 maggio, con inizio alle ore 18:30)