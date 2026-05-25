Pagelle 38° giornata Serie A 2025/2026: voti per il fantacalcio

Fantacalcio pagelle 38° giornata del Campionato di Serie A 2025-26: statistiche con i marcatori, assist e bonus utili per i fantallenatori

MILANO – L’ultima giornata del campionato di Serie A 2025-2026 ha consegnato tutti i verdetti decisivi della stagione. Dalla corsa Champions alla lotta salvezza, passando per i piazzamenti europei, il turno conclusivo ha regalato emozioni, ribaltoni e risultati pesanti per molte squadre.

Il turno si era aperta venerdì con Fiorentina-Atalanta. Sabato il programma è proseguito con due sfide molto attese. Nel pomeriggio Bologna-Inter è finita 3-3, mentre all’Olimpico la Lazio ha superato il Pisa per 2-1.

Domenica alle 15 il Parma ha battuto il Sassuolo per 1-0. Alle 18 stesso risultato per il Napoli, vittorioso sull’Udinese.

In serata la Roma ha centrato la qualificazione alla Champions League grazie al 2-0 sul campo del Verona, firmato da Malen ed El Shaarawy. I giallorossi chiudono al terzo posto. Impresa storica del Como, che con il 4-1 in casa della Cremonese (doppietta di Da Cunha e reti di Douvikas e Rodriguez) conquista il quarto posto e vola in Champions per la prima volta. Il Milan cade a San Siro contro il Cagliari per 1-2. I gol di Borrelli e Rodriguez condannano i rossoneri all’Europa League. Stesso destino per la Juventus, che nel derby con il Torino ha pareggiato 2-2. La gara è iniziata con un’ora di ritardo a causa di scontri tra ultras, con un tifoso bianconero ferito gravemente. In campo, doppietta di Vlahovic per la Juve, mentre Casadei e Adams hanno risposto per i granata.a

Il Lecce si salva grazie al 1-0 sul Genoa, firmato da Banda. La Cremonese, sconfitta dal Como, retrocede insieme a Verona e Pisa.

Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da lunedì 25 maggio 2026. Si può giocare gratuitamente ai tornei di Fantamagic dedicati alla Serie A ovvero nella versione classica con i bonus più comuni o la versione PRO con extra bonus e malus. Si può partecipare con lo stesso nominativo a entrambi i giochi.

Venerdì 22 maggio 2026

20.45

Fiorentina‑Atalanta (pagelle-tabellino)

Sabato 23 maggio 2026

18.00

Bologna‑Inter (pagelle-tabellino)

20.45

Lazio‑Pisa (pagelle-tabellino)

Domenica 24 maggio 2026

15.00

Parma‑Sassuolo (pagelle-tabellino)

18.00

Napoli‑Udinese (pagelle-tabellino)

20.45

Cremonese‑Como (pagelle-tabellino)

Lecce‑Genoa (pagelle-tabellino)

Milan‑Cagliari (pagelle-tabelino)

Torino‑Juventus (pagelle-tabellino)

Verona‑Roma (pagelle-tabellino)