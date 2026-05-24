Hellas Verona-Roma: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Verona-Roma di Domenica 24 maggio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A
VERONA – Domenica 24 maggio, alle ore 15, allo Stadio “Marc’Antonio Bentegodi”, andrà in scena Hellas Verona-Roma, gara valida per la trentottesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026.
Indice:
- Tabellino in tempo reale
- L’arbitro
- La presentazione del match
- Le probabili formazioni
- Dove vedere la partita in tv e streaming
La Roma di Gian Piero Gasperini arriva all’ultima giornata con la spinta emotiva più forte possibile: la vittoria nel derby contro la Lazio ha rilanciato con decisione la corsa Champions, rimandando però il verdetto finale alla sfida del Bentegodi. L’Hellas Verona, già retrocesso, saluta la Serie A davanti al proprio pubblico, mentre i giallorossi si giocano un traguardo che vale l’intera stagione. Nel turno precedente ha fermato sull’1-1 i Campioni d’Italia dell’Inter.
La classifica, a 90 minuti dalla fine, racconta una volata serratissima: Milan e Roma appaiate a 70 punti, Como e Juventus a quota 68. Con due soli posti disponibili e Inter e Napoli già qualificate, la Roma deve difendere il quarto posto e ha il destino nelle proprie mani. Una vittoria a Verona garantirebbe l’accesso matematico alla Champions League, senza dipendere da ciò che accadrà sugli altri campi. Anche un pareggio o una sconfitta potrebbero teoricamente bastare, ma solo se Como e Juventus non dovessero vincere: un margine troppo fragile per affidarsi ai calcoli.
La classifica avulsa non è favorevole ai giallorossi: in un arrivo con il Milan sarebbero i rossoneri ad avere la meglio, mentre negli incroci multipli con Como e Juventus la Roma risulta penalizzata dagli scontri diretti complessivi. È proprio questo a rendere evidente come l’unica strada davvero sicura sia conquistare i tre punti.
I giallorossi hanno vinto la gara di andata con il risultato di 2-0.
Tabellino in tempo reale
[AGGIORNA LA DIRETTA DI HELLAS VERONA-ROMA]
Convocati
Hellas Verona
Montipò, Frese, Lovric, Edmundsson, Valentini, Belghali, Sarr, Suslov, Akpa Akpro, Bradaric, Lirola, Nelsson, Bowie, Slotsager, Harroui, Bernede, Szimionas, Perilli, Niasse, Bella-Kotchap, Isaac, Fallou, Ajayi, Al-Musrati, Vermesan, Toniolo
Roma
Portieri: Svilar, De Marzi, Zelezny, Gollini
Difensori: Rensch, Angelino, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Seck, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, El Aynaoui, Kone, Pisilli
Attaccanti: Dovbyk, Malen, Soulé, Venturino, Dybala, Vaz, El Shaarawy
L’arbitro
La direzione della partita è affidata a Simone Sozza, della sezione di Seregno. Al suo fianco ci saranno gli assistenti Marcello Rossi, proveniente dalla sezione di Biella, e Paolo Laudato, della sezione di Taranto. Il ruolo di quarto ufficiale è stato assegnato a Ermanno Feliciani, della sezione di Teramo, mentre alla postazione VAR opererà Francesco Meraviglia, supportato da Lorenzo Maggioni come AVAR
Presentazione del match
COME ARRIVA IL VERONA – Il Verona di Sammarco si dispone con il 3-5-1-1, affidando la porta a Montipò e costruendo la linea difensiva con Victor Nelsson, Edmundsson e Valentini. Sulle corsie agiscono Belghali e Frese, mentre in mezzo il tecnico punta su Akpa Akpro, Lovric e Bernede, chiamati a dare equilibrio e ritmo. Alle spalle dell’unica punta Kemar Bowie si muove Suslov, incaricato di legare il gioco e creare superiorità tra le linee.
COME ARRIVA LA ROMA – La Roma di Gian Piero Gasperini risponde con il 3-4-2-1. In porta c’è Svilar, protetto dal terzetto formato da Ghilardi, Mancini e Hermoso. Sulle fasce spazio a Celik e Rensch, mentre in mezzo agiscono Cristante e Manu Koné, coppia incaricata di dare ordine e intensità. Sulla trequarti si muovono Dybala e Soulé, pronti a ispirare l’unica punta Malen.
Probabili formazioni di Hellas Verona-Roma
VERONA (3-5-1-1): Montipò; V. Nelsson, Edmundsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Lovric, Bernede, Frese; Suslov; K. Bowie. Allenatore: Sammarco.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Celik, Cristante, Manu Koné, Rensch; Dybala, Soulé; Malen. Allenatore: Gasperini.
Dove vedere la partita in TV e streaming
L’incontro sarà trasmesso in diretta:
- DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.
- Zona DAZN (canale 214 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus” purché siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo, al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.