Pagelle 6° giornata Serie A 2023/2024: voti per il fantacalcio

Fantacalcio pagelle 6° giornata del Campionato di Serie A 2023-2024: le statistiche con i marcatori, assist e altri bonus utili per i fantallenatori

TORINO – La sesta giornata del campionato di calcio di Serie A 2023/2024 si apre con il successo della Juventus contro il Lecce nel big match: decide un gol di Milik nella ripresa. Prima sconfitta per l’Inter, che cade in casa contro il Sassuolo sotto i gol di Bajrami e Berardi; inutile la rete di Dumfries. Un risultato importante per i neroverdi, che arriva subito dopo il 4-2 rifilato alla Juventus qualche giorno fa. I nerazzurri vengono raggiunti in vetta dal Milan, che vince in rimonta sul campo del Cagliari: alla rete iniziale di Luvumbo rispondono Okafor, Tomori e Loftus-Cheek. Tre punti anche per la Lazio contro il Torino: a segno Vecino e Zaccagni.I biancocelesti ritrovano così una vittoria che mancava dallo scorso 3 settembre. Passa l’Atalanta a Veronaa con gol decisivo di Koopmeiners. Stesso risultato e primi punti per l’Empoli che grazie al gol di Baldanzi, ha la meglio sulla Salernitana.

Nei posticipi il Frosinone riceverà la Fiorentina, fresca dello 0-2 rifilato all’Udinese. Impegno in trasferta per la Roma, a Marassi contro il Genoa nel posticipo serale. Il Monza ospiterà il Bologna per un duello di metà classifica.

Le pagelle della sesta giornata di Serie A 2023/2024

Queste saranno disponibili con le seguenti modalità. Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da giovedì 28 settembre 2023. Iscrizione gratuita ai tornei di fantacalcio con possibilità di giocare con il fantacalcio classico con i bonus più comuni o la versione PRO con extra bonus e malus. Si può partecipare con lo stesso nominativo a entrambi i giochi.

Martedì 26 settembre

20.45

Juventus – Lecce (pagelle – tabellino)

Mercoledì 27 settembre

18:30

Cagliari – Milan (pagelle – tabellino)

Empoli – Salernitana (pagelle – tabellino)

Verona – Atalanta (pagelle – tabellino)

20:45

Inter – Sassuolo (pagelle – tabellino)

Lazio – Torino (pagelle – tabellino)

Napoli – Udinese (pagelle – tabellino)

Giovedì 28 settembre

18:30

Frosinone – Fiorentina (pagelle – tabellino)

Monza – Bologna (pagelle – tabellino)

20:45

Genoa – Roma (pagelle – tabellino)