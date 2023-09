Elenco delle partite previste per oggi, giovedì 28 settembre 2023: nel pomeriggio Frosinone-Fiorentina e Monza-Bologna, in serata Genoa-Roma

I posticipi di Serie A al centro dell’attenzione in questo giovedì 28 settembre. Primo ko della capolista Inter contro il Sassuolo che pochi giorni prima aveva tirato un brutto scherzetto anche alla Juventus. Le milanesi ora appaiate in vetta con Juve, Napoli e Atalanta che si sono fatte sotto. Sono tre gli incontri rimanenti di questo turno infrasettimanale.

Indice



Due partite si giocheranno alle ore 18.30, vediamo quali. Frosinone–Fiorentina si presenta come una partita che potrà regalare grandi emozione vista la qualità del gioco espressa in questo avvio di stagione. La neo promossa ha prolungato a 4 le gare senza sconfitte e elogio a Di Francesco per aver messo in campo la più giovane formazione titolare della storia con una media di 24 anni e 216 giorni. I viola hanno vinto solo 1 degli ultimi quattro scontri diretti ma viene da buoni risultati come il successo casalingo con l’Atalanta, il punto nella tana del Genk e il colpo esterno a Udine. “Mi aspetto un’avversaria che non avrà paura di fare la partita, di accettare i duelli a tutto campo, una squadra aggressiva, che farà tanto palleggio, che ha qualità nei giocatori. Prendo ad esempio un giocatore a caso come Bonaventura, che in campo sa fare tutto, un ragazzo intelligente che per loro è un valore aggiunto. Spesso portano avanti anche i centrali di difesa, lo dimostra il gol di Quarta che ha fatto due gol partendo da difensore centrale. E’ una squadra imprevedibile. E noi dovremo essere pronti a questa loro capacità di essere camaleontici. Principalmente nella fase offensiva” l’analisi del tecnico gialloblù.

Stesso orario per Monza-Bologna. Palladino potrebbe essere intenzionato ad applicare un ampio turn-over dopo il pari centrato in trasferta con la Lazio, gara molto dispendiosa di energie. La sua squadra, nonostante abbia conquistato solo un successo ha già migliorato l’avvio della scorsa stagione. I rossoblù sono imbattuti da quattro partite e hanno conservato la porta inviolata contro il Napoli grazie a una grande prova collettiva ma anche alcuni episodi favorevoli come l’errore dal dischetto di Osimhen.

Alle 20.45 invece in campo Genoa e Roma. I grifoni sono a caccia della prima vittoria casalinga stagionale, obiettivo sfumato non per molto in occasione della gara con il Napoli dove avevano ottenuto un doppio vantaggio. I bilancio dei precedenti è di 37 vittorie, 26 pareggi e 59 sconfitte. I giallorossi sono con il dente avvelenato dopo aver visto sfumare il successo con il Torino proprio nel finale. Il ruolino non è dei più esaltanti con 5 punti in altrettante partite. Tuttavia la trasferta ligure porta bene nelle ultime tre occasioni dove ha sempre vinto.

Nella notte si infiammano due competizioni ovvero Copa Libertadores e Sudamericana. La prima si disputa dalle 02.30 Fluminense-Internacional, gara di andata delle semifinali con il ritorno il 5 ottobre. Già in campo invece LDU Quito e Defensa y Justicia sempre per l’andata delle semifinali dell’altra competizioni. Anche in questo caso ritorno previsto per il 5 ottobre. Si gioca anche in Liga Portugal dove si apre la 7° giornata mentre nella Liga si completa la 7° giornata con Celta Vigo e Alaves da una parte e Granada e Betis dall’altra alle ore 19 mentre alle 21.30 trasferta con l’Osasuna per l’Atletico Madrid.

SERIE A

18.30

20.45

Programma delle partite del 28 settembre 2023

ALBANIA SUPER LEAGUE

Laci – Din. Tirana 15:00

ARMENIA PREMIER LEAGUE

Urartu – BKMA 13:00

BELGIO JUPILER LEAGUE

RWDM – Royale Union SG 18:30

Club Brugge – Genk 20:45

BRASILE SERIE A

Sao Paulo – Coritiba 00:00

BULGARIA PARVA LIGA

Etar – Pirin Blagoevgrad 14:30

Krumovgrad – Arda 17:00

CSKA Sofia – Lok. Sofia 19:30

CILE COPPA DEL CILE

U. De Concepcion – Magallanes 01:30

COLOMBIA COPA COLOMBIA

Santa Fe – Pereira 01:15

Aguilas – Atl. Nacional 03:30

DANIMARCA COPPA DI DANIMARCA

Kolding – Nordsjaelland 18:00

Nykobing – Aarhus 19:00

EGITTO PREMIER LEAGUE

Al Masry – Pharco 15:00

Ismaily – Al Ittihad 18:00

GERMANIA BUNDESLIGA – FEMMINILE

Leverkusen D – 1.FC Nurnberg D 12:00

Brema D – Hoffenheim D 14:00

GRECIA COPPA DI GRECIA

Kalamata – Athens Kallithea 15:00

Mikrasiatikos Asteras – Apollon Paralimniou 15:00

GRECIA SUPER LEAGUE

Panserraikos – Giannina 16:30

Asteras T. – Panathinaikos 19:30

AEK – Atromitos 20:00

ITALIA SERIE A

Frosinone – Fiorentina 18:30

Monza – Bologna 18:30

Genoa – Roma 20:45

ITALIA SERIE A FEMMINILE

Roma D – Como D 15:00

LITUANIA A LYGA

Kauno Zalgiris – Dainava Alytus 18:00

MESSICO LIGA DE EXPANSION MX – APERTURA

Alebrijes Oaxaca – Dorados 01:05

Venados – Tepatitlan de Morelos 03:05

Celaya – Cancun 05:05

NICARAGUA LIGA PRIMERA – APERTURA

Ocotal – Managua FC 02:00

Masachapa – Diriangen 03:00

NORD E CENTRO AMERICA CAMPEONES CUP

Los Angeles FC (Usa) – Tigres (Mex) 05:00

NORD E CENTRO AMERICA CONCACAF CENTRAL AMERICAN CUP – PLAY OFF

Esteli – Saprissa 02:00

Comunicaciones – Herediano 04:00

OLANDA EREDIVISIE

Alkmaar – Heracles 20:00

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – CLAUSURA

Libertad – Olimpia Asuncion 01:30

PERU LIGA 1 – CLAUSURA

Union Comercio – Binacional 20:00

POLONIA COPPA DI POLONIA

Pogon Szczecin II – Polonia B. 17:00

Tychy – Plock 18:00

Kotwica Kolobrzeg – Termalica B-B. 19:00

Wisla – Lechia 21:00

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Estrela – Braga 21:15

RUSSIA COPPA DI RUSSIA – REGIONS PATH

2Drots – Khimki 15:30

SERBIA SUPER LIGA

Cukaricki – Mladost Posticipata

Vozdovac – Vojvodina Posticipata

SPAGNA LALIGA

Celta Vigo – Alaves 19:00

Granada – Betis 19:00

Osasuna – Atl. Madrid 21:30

SUD AMERICA COPA LIBERTADORES – PLAY OFF

Fluminense (Bra) – Internacional (Bra) 02:30

SUD AMERICA COPA SUDAMERICANA – PLAY OFF

LDU Quito (Ecu) – Defensa y Justicia (Arg) 00:00

SVIZZERA SUPER LEAGUE

Basilea – Luzern 20:30

Lausanne Ouchy – Yverdon 20:30

TURCHIA COPPA DI TURCHIA

Arguvan – Elazigspor 12:00

Adana – Osmaniyespor 14:30

TURCHIA SUPER LIG

Fenerbahce – Basaksehir 19:00

USA MLS

Philadelphia Union – FC Dallas 01:30

Colorado Rapids – Vancouver Whitecaps 03:30

USA USL CHAMPIONSHIP

Hartford Athletic – Tampa Bay 01:00

Detroit – Colorado Springs 01:30