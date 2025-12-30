Pagelle Bologna-Sassuolo: Muharemovic, prestazione da leader

BOLOGNA – Il derby emiliano si chiude in parità, ma il risultato non racconta fino in fondo l’intensità di una gara equilibrata e combattuta. Il Bologna passa a inizio ripresa con Fabbian, poi il Sassuolo reagisce e trova il pari grazie a un colpo di testa imperioso di Muharemovic, migliore in campo per distacco. La squadra di Italiano crea, ma non concretizza; quella di Grosso soffre, resiste e colpisce nel momento giusto.

Muharemovic è stato il vero protagonista del match. La sua prestazione è un compendio di forza fisica, letture difensive e capacità di incidere anche in area avversaria. Ha vinto la maggior parte dei duelli con Dallinga, anticipato con continuità gli inserimenti di Fabbian e Orsolini e guidato la linea con una maturità sorprendente.

Il gol è la fotografia della sua serata: scelta di tempo perfetta, elevazione dominante, impatto pulito. Ma ciò che lo rende il migliore in campo non è solo la rete: è la capacità di tenere in piedi il Sassuolo nei momenti più difficili, respingendo palloni pesanti e dando sicurezza a tutta la squadra.

Una prestazione da leader, che conferma la sua crescita e il suo ruolo centrale nel progetto di Grosso.