Pagelle Bologna-Sassuolo: Muharemovic, prestazione da leader

Voti fantacalcio e highlights di Bologna-Sassuolo, per la 17° giornata di Serie A 2025/2026: Muharemovic è il migliore del match
BOLOGNA – Il derby emiliano si chiude in parità, ma il risultato non racconta fino in fondo l’intensità di una gara equilibrata e combattuta. Il Bologna passa a inizio ripresa con Fabbian, poi il Sassuolo reagisce e trova il pari grazie a un colpo di testa imperioso di Muharemovic, migliore in campo per distacco. La squadra di Italiano crea, ma non concretizza; quella di Grosso soffre, resiste e colpisce nel momento giusto.
Muharemovic è stato il vero protagonista del match. La sua prestazione è un compendio di forza fisica, letture difensive e capacità di incidere anche in area avversaria. Ha vinto la maggior parte dei duelli con Dallinga, anticipato con continuità gli inserimenti di Fabbian e Orsolini e guidato la linea con una maturità sorprendente.
Il gol è la fotografia della sua serata: scelta di tempo perfetta, elevazione dominante, impatto pulito. Ma ciò che lo rende il migliore in campo non è solo la rete: è la capacità di tenere in piedi il Sassuolo nei momenti più difficili, respingendo palloni pesanti e dando sicurezza a tutta la squadra.
Una prestazione da leader, che conferma la sua crescita e il suo ruolo centrale nel progetto di Grosso.
I migliori per squadra
Bologna
Fabbian 7 Segna, costruisce, si inserisce: è il più brillante dei rossoblù. Tempismo perfetto sul gol.
Zortea 6.5 Spinta costante e assist per l’1‑0. Una delle fonti principali di gioco del Bologna.
Pobega 6.5 Fisicità, ordine e inserimenti. Tiene in piedi il centrocampo nei momenti più complicati.
Vitik 6 Preciso nelle chiusure, attento sulle palle alte. Prestazione solida.
Miranda 6 Spinge con continuità e difende con disciplina. Prestazione affidabile.
Sassuolo
Muharemovic 7 – Migliore in campo Dominante dietro e decisivo davanti. Firma il gol del pari con un colpo di testa perfetto.
Idzes 6.5 Puntuale, pulito, sempre nella posizione giusta. Guida la linea con personalità.
Matic 6.5 Esperienza, ritmo e letture: dà equilibrio e ordine alla manovra neroverde.
Laurienté 6 Alterna fiammate e pause, ma serve l’assist per l’1‑1 e crea le uniche vere occasioni.
Muric 6 Attento nelle uscite e sicuro tra i pali. Non può nulla sul gol di Fabbian.
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia 5; Zortea 6.5 (dal 43′ st Holm s.v.), Vitik 6, Lucumì 5, Miranda 6; Pobega 6.5, Moro 6; Rowe 6 (dal 39′ st Odgaard s.v.), Fabbian 7 (dal 25′ st Immobile 5.5), Orsolini 5.5 (dal 26′ st Domínguez 5.5); Dallinga 5.5 (dal 25′ st Castro 5.5). A disposizione: Castro, Immobile, Domínguez, Odgaard, Holm. Allenatore: Italiano
SASSUOLO (4-3-3): Muric 6, Cande 6 (dal 15′ st Doig 6), Muharemovic 7, Idzes 6.5, Walukiewicz 6; Koné 6, Matic 6.5, Thorstvedt 6; Laurienté 6 (dal 44′ st Cheddira s.v.), Pinamonti 6, Volpato 6 (dal 26′ st Fadera 5). A disposizione: Doig, Fadera, Cheddira. Allenatore: Grosso
Highlights della partita
FANTACALCIO REPORT
Reti: 2′ st Fabbian, 18′ st Muharemovic
Ammoniti: Candé, Ravaglia, Laurientè, Fadera, Dominguez
Recupero: 2′ pt, 5′ st
Assist: Zortea, Laurienté
Gol vittoria: –
Gol da fuori: –
Gol dalla panchina: –
Rigore causato: –
Rigore parato/sbagliato: –
I Migliori: Fabbian, Muharemovic