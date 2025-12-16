Pagelle Genoa-Inter: Lautaro leader tecnico e carismatico

Voti fantacalcio e highlights di Genoa-Inter, per la 15° giornata di Serie A 2025/2026: Lautaro Martinez è il migliore del match
GENOVA – A Marassi l’Inter supera il Genoa grazie alle reti di Bisseck e Lautaro Martinez, con i padroni di casa che hanno accorciato le distanze nella ripresa con Vitinha. Una partita intensa, in cui i nerazzurri hanno mostrato solidità e qualità, mentre il Genoa ha provato a reagire con orgoglio ma senza riuscire a completare la rimonta.
Il capitano nerazzurro ha confermato ancora una volta di essere il leader tecnico e carismatico dell’Inter. Al 38′ del primo tempo ha firmato la rete del 2-0 con la freddezza e la precisione che lo contraddistinguono, dimostrando grande senso della posizione e capacità di finalizzare nei momenti chiave.
Oltre al gol, Lautaro ha guidato l’attacco con movimenti intelligenti, ha dato profondità alla squadra e ha saputo dialogare con i compagni, risultando sempre un punto di riferimento. La sua prestazione è stata completa: qualità tecnica, sacrificio e leadership.
Il suo gol si è rivelato decisivo per la vittoria, consacrandolo come migliore in campo e confermando il suo ruolo di trascinatore in una stagione in cui l’Inter punta a restare protagonista in Serie A e in Europa.
I migliori per squadra
Genoa
- Vitinha (6) – Ha segnato il gol che ha riaperto la gara, mostrando carattere e determinazione.
- Ekuban (6.5) – Subentrato con energia, ha dato vivacità all’attacco.
- Vasquez (6) – Ordinato e attento in difesa, ha limitato le incursioni avversarie.
- Grønbæk (6) – Entrato bene, ha portato dinamismo a centrocampo.
- Ekathor (6) – Ha provato a incidere con qualche iniziativa offensiva.
Inter
- Lautaro Martinez (7.5) – Match-winner e migliore in campo, ha firmato il gol decisivo.
- Bisseck (7) – Ha aperto le marcature con un colpo da difensore goleador.
- Bastoni (6.5) – Sicuro e preciso, ha dato solidità alla retroguardia.
- Esposito (6.5) – Vivace e propositivo, ha messo in difficoltà la difesa rossoblù.
- Sommer (6) – Attento tra i pali, ha trasmesso sicurezza.
GENOA (3-5-2): 1 Leali 5.5; 27 Marcandalli 5, 34 Otoa 5.5, (dal 43′ st 70 Cornet s.v.) 22 Vasquez 6; 15 Norton-Cuffy 5.5, 32 Frendrup 5.5 (dal 32′ st 11 Grønbæk 6) 17 Malinovskyi 5.5, 77 Ellertsson 5.5 (dal 43′ st 23 Carboni s.v.), 3 Martin 6; 9 Vitinha 6.5 (dal 32′ st 21 Ekathor 6), 29 Colombo 5 (dal 12′ st 18 Ekuban 6.5) . A disposizione: 35 Lysionok, 39 Sommariva, 2 Thorsby, 8 Stanciu, 14 Onana, 20 Sabelli, 40 Fini, 73 Masini, 76 Venturino. Allenatore: Daniele De Rossi.
INTER (3-5-2): 1 Sommer 6; 31 Bisseck 7, 25 Akanji 6, 95 Bastoni 6.5; 11 Luis Henrique 5.5, 23 Barella 6, 7 Zielinski 6, (dal 44′ st 6 De Vrji s.v.) 8 Sucic 6 (dal 29′ st 22 Mkhitaryan 6), 30 Carlos Augusto 6; 10 Lautaro Martinez 7.5 (dal 39′ st 17 Diouf s.v.), 94 Esposito 6.5 (dal 29′ st 9 Thuram 6). A disposizione: 13 J. Martinez, 60 Taho,14 Bonny, 16 Frattesi, 32 Dimarco, 43 Cocchi, 50 Cinquegrano. Allenatore: Cristian Chivu.
Highlights della partita
FANTACALCIO REPORT
Reti: al 6′ pt Bisseck, al 38′ pt Lautaro, al 23′ st Vitinha
Ammonizioni: Barella, Bisseck, Ekhator, Akanji
Recupero: 1′ pt, 5’st
Assist: –
Gol vittoria: Lautaro
Gol da fuori: –
Gol dalla panchina: –
Rigore causato: –
Rigore parato/sbagliato: –
I Migliori: Vitinha, Lautaro