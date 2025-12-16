Pagelle Genoa-Inter: Lautaro leader tecnico e carismatico

GENOVA – A Marassi l’Inter supera il Genoa grazie alle reti di Bisseck e Lautaro Martinez, con i padroni di casa che hanno accorciato le distanze nella ripresa con Vitinha. Una partita intensa, in cui i nerazzurri hanno mostrato solidità e qualità, mentre il Genoa ha provato a reagire con orgoglio ma senza riuscire a completare la rimonta.

Il capitano nerazzurro ha confermato ancora una volta di essere il leader tecnico e carismatico dell’Inter. Al 38′ del primo tempo ha firmato la rete del 2-0 con la freddezza e la precisione che lo contraddistinguono, dimostrando grande senso della posizione e capacità di finalizzare nei momenti chiave.

Oltre al gol, Lautaro ha guidato l’attacco con movimenti intelligenti, ha dato profondità alla squadra e ha saputo dialogare con i compagni, risultando sempre un punto di riferimento. La sua prestazione è stata completa: qualità tecnica, sacrificio e leadership.

Il suo gol si è rivelato decisivo per la vittoria, consacrandolo come migliore in campo e confermando il suo ruolo di trascinatore in una stagione in cui l’Inter punta a restare protagonista in Serie A e in Europa.