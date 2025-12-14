Genoa-Inter 1-2: Bisseck e Lautaro firmano le reti nerazzurre

Diretta Genoa-Inter di Domenica 14 dicembre 2025: Bisseck a segno dopo pochi minuti, raddoppia Lautaro. I rossoblù accorciano le distanze con Vitinha m anon completano la rimonta

GENOVA – Partita intensa e ricca di emozioni a San Siro. L’Inter parte forte nel primo tempo e al 6’ sblocca il risultato con Bisseck, bravo a finalizzare dopo l’iniziativa di Esposito e Lautaro. Il Genoa prova a reagire con Vitinha e Martin, ma Sommer e la retroguardia nerazzurra fanno buona guardia. Zielinski ci prova su punizione, ma la barriera devia in corner. L’Inter resta in controllo e al 22’ Lautaro impegna Leali con un tiro centrale. Al 31’ Esposito sfiora il raddoppio, ma il portiere rossoblù si oppone. Al 38’ arriva il 2-0: Lautaro inventa un sinistro splendido dalla sinistra che si insacca sul palo lontano.

Nella ripresa il Genoa trova nuova linfa e al 23’ accorcia le distanze: Martin verticalizza per Ekuban, Akanji non interviene e Vitinha si inserisce con decisione, supera Sommer e deposita in rete. Al 35’ Ellertsson conquista una punizione, Grønbæk calcia e Sommer blocca a terra, evitando ulteriori pericoli.

Indice:

L’Inter di Cristian Chivu si prepara a tornare protagonista in campionato dopo la delusione europea. I nerazzurri, reduci dalla sconfitta contro il Liverpool di Slot, arrivano alla sfida contro il Genoa al terzo posto in classifica con 30 punti, a una sola lunghezza dalla coppia di testa Milan-Napoli. Il loro percorso racconta di partite vinte, pareggiate e perse, reti realizzate e incassate; nel turno precedente hanno battuto il Como 4-0.

I rossoblù, oggi guidati da Daniele De Rossi, vivono un momento positivo. Con 14 punti conquistati, frutto di tre vittorie e cinque pareggi, occupano la quattordicesima posizione in classifica. La squadra ha segnato 15 reti e ne ha subite 21, ma nelle ultime cinque giornate ha raccolto ben 11 punti. Dopo il successo sul Sassuolo con Criscito in panchina, sono arrivati due pareggi spettacolari contro Fiorentina (2-2) e Cagliari (3-3), seguiti da due vittorie di prestigio contro Verona e Udinese, entrambe per 2-1.

La partita tra Genoa e Inter è un vero classico del calcio italiano. Le due formazioni si sono affrontate 114 volte in Serie A: il bilancio sorride ai nerazzurri con 60 vittorie, contro le 22 dei rossoblù e 32 pareggi.

Cronaca con tabellino

RISULTATO IN DIRETTA: GENOA-INTER 1-2 La redazione di calciomagazine.net ringrazia per l'attenzione e da appuntamento ai prossimi live. Buon proseguimento di serata! SECONDO TEMPO Secondo tempo movimentato e ricco di episodi. Da segnalare al 23’ il gol del Genoa: Martin verticalizza per Ekuban, Akanji non interviene per evitare rischi, e Vitinha si inserisce con decisione, supera Sommer e deposita in rete. Al 35’ Ellertsson conquista una punizione, Grønbæk calcia e Sommer blocca a terra. 49' finisce qui. L'Inter espugna il Ferraris e conquista il primato in classifica 46' ammonito Ekhator per gioco falloso 45' cinque minuti di recupero 44' nell'Inter dentro deVrji per Zielinski 43' nel Genoa dentro Valentin Carboni per Ellertsson e Cornet per Otoa 39' gioco fermo per lancio di fumogeni 39' nell'Inter dentro Diouf all posto di Lautaro 35' Punizione conquistata da Ellertsson. La batte Grønbæk, Sommer si distende e blocca la palla a terra 34' ammonito Bisseck per giocoo falloso 32' nel Genoa dentro Ekahtor per Vitinha e Gronbaek per Frendrup 30' nell'Inter dentro Mkhytarian per Sucic e Thuram per Esposito 29' azione insistita dei nerazzurri si ferma per il fallo di mano di Barella, segnalato dall’arbitro. Doveri non gradisce le proteste del centrocampista e gli mostra il giallo 26' intervento falloso di Esposito ai danni di Malinovskyi 23' GOL GENOA! Verticale di Martin per Ekuban sulla corsia mancina: Akanji non affonda il contrasto per non rischiare. Ekuban lascia scorrere la sfera e Vitinha taglia l’area, supera Sommer e firma il gol. 20' Malinovskyi calcia verso la porta, ma il suo tentativo viene murato 18' fallo di Vitinha su Carlos Augusto 16' Punizione battuta da Martin con un cross in area, Bisseck svetta e allontana di testa 12' nel Genoa dentro Ekuban al posto di Colombo 10' Pio Esposito mette un cross in area, ma nessun compagno è pronto alla deviazione 9' intervento falloso di Pio Esposito ai danni di Vitinha 5' Malinovskyi cerca di servire Vitinha con un filtrante, ma l’azione sfuma. 2' Intervento provvidenziale di Vasquez che toglie la sfera a Lautaro a pochi passi dalla rete 1' si riprende a giocare PRIMO TEMPO Primo tempo ricco di episodi a San Siro. L’Inter parte forte e al 6’ trova il vantaggio con Bisseck, bravo a finalizzare dopo l’iniziativa di Esposito e Lautaro. Il Genoa prova a reagire con Vitinha e Martin, ma Sommer e la difesa nerazzurra fanno buona guardia. Zielinski ci prova su punizione, ma la barriera devia in corner. L’Inter mantiene il controllo e al 22’ Lautaro impegna Leali con un tiro centrale. Esposito sfiora il raddoppio al 31’, ma il portiere rossoblù si oppone. Al 38’ arriva il 2-0: Lautaro inventa un sinistro splendido dalla sinistra che si insacca sul palo lontano. 46' L'arbitro fischia la fine del primo tempo, Squadre negli spogliatoi coon l'Inter avanti di due gol 45' un minuto di recupero 44' scontro aereo tra Bissck e Colombo. Entrano in campo i sanitari 43' Bastoni avanza sulla sinistra e riceve il pallone, cross rasoterra al centro respinto da Marcandall 38' RADDOPPIO INTER!!! Splendido sinistro di Lautaro Martinez dalla corsia mancina: il pallone sfiora il palo opposto e si infila in rete! 36' Verticale per Esposito dalla retroguardia, ma l’arbitro Doveri ravvisa un fallo di Martinez su Otoa a palla lontana e concede punizione al Genoa 34' Giocata di classe di Sucic che salta Marcandalli con una finta, poi finisce a terra per un leggero appoggio del difensore. L’arbitro Doveri non ravvisa irregolarità e assegna la rimessa dal fondo 31' Lancio in verticale per Esposito che vince il confronto con Otoa e prova il tiro cadendo. Leali si oppone in uscita, coprendo bene lo specchio della porta 29' Vitinha dialoga con Colombo, ma quest’ultimo viene fermato dall’avversario che gli porta via il pallone 26' intervento falloso ai danni di Martin 24' Tiro di Bisseck dal limite, respinto dall’avversario. 22' Manovra rapida e ben costruita dell’Inter: il pallone arriva a Sucic che lascia sfilare per Lautaro al limite. L’argentino calcia di prima intenzione, ma la conclusione centrale viene respinta da Leali con i pugni! 19' Zielinski, incariato di battere una punizione, prova la conclusione rasoterra, ma la barriera devia in corner 16' sugli sviluppi di un calcio piazzato Zielinski prova a mettere il pallone in mezzo, ma la difesa intercetta e allontana 13' Martin mette il pallone in mezzo, ma Carlos Augusto svetta e respinge di testa. 11' Punizione nella trequarti offensiva per il Genoa, concessa per un fallo su Martin. Lo stesso Martin si incarica della battuta, ma l’azione non porta pericoli. 8' proteste dei giocatori del Genoa per un presunto fallo in area su Vitinha m aper l'arbitro é tutto regolare 6' VANTAGGIO INTER!Ottimo spunto di Esposito che riceve al limite, si gira e serve Martinez. Il passaggio per Lautaro è troppo profondo, ma l’argentino recupera e scarica su Bisseck: controllo di sinistro e conclusione dal limite che sorprende Leali sul primo palo. 4' Grande intervento di Sommer su Vitinha, la sfera torna in gioco e Norton-Cuffy la manda oltre la traversa! 2' Accelerazione di Lautaro, che cerca la porta: la conclusione però è imprecisa e non crea pericoli. 1' Norton-Cuffy mette il pallone in mezzo, Sommer lo fa suo senza difficoltà 1' partiti ! primo pallone gestito dal Genoa squadre in campo Un cordiale buonasera a tutti i lettori collegati per vivere insieme ala redazione di calciomagazine.net ogni azione ed emozione do Genoa-Inter Tabellino GENOA (3-5-2): 1 Leali; 27 Marcandalli, 34 Otoa, (dal 43' st 70 Cornet) 22 Vasquez; 15 Norton-Cuffy, 32 Frendrup (dal 32' st 11 Grønbæk) 17 Malinovskyi, 77 Ellertsson (dal 43' st 23 Carboni), 3 Martin; 9 Vitinha (dal 32st 21 Ekathor), 29 Colombo (dal 12' st 18 Ekuban) . A disposizione: 35 Lysionok, 39 Sommariva, 2 Thorsby, 8 Stanciu, 14 Onana, 20 Sabelli, 40 Fini, 73 Masini, 76 Venturino. Allenatore: Daniele De Rossi. INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 7 Zielinski, (dal 44' st 6 De Vrji) 8 Sucic (dal 29' st 22 Mkhitaryan,), 30 Carlos Augusto; 10 Lautaro Martinez (dal 39' st 17 Diouf), 94 Esposito (dal 29' st 9 Thuram). A disposizione: 13 J. Martinez, 60 Taho,14 Bonny, 16 Frattesi, 32 Dimarco, 43 Cocchi, 50 Cinquegrano. Allenatore: Cristian Chivu. Reti: al 6'pt Bisseck, al 38' pt Lautaro, al 23' st Vitinha Ammonizioni: Barella, Bisseck, Ekhator Recupero: 1' pt e 5'st

Le formazioni ufficiali di Genoa-Inter

GENOA (3-5-2): 1 Leali; 27 Marcandalli, 34 Otoa, 22 Vasquez; 15 Norton-Cuffy, 32 Frendrup, 17 Malinovskyi, 77 Ellertsson, 3 Martin; 9 Vitinha, 29 Colombo. A disposizione: 35 Lysionok, 39 Sommariva, 2 Thorsby, 8 Stanciu, 11 Grønbæk, 14 Onana, 18 Ekuban, 20 Sabelli, 21 Ekhator, 23 Carboni, 40 Fini, 70 Cornet, 73 Masini, 76 Venturino. Allenatore: Daniele De Rossi.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 7 Zielinski, 8 Sucic, 30 Carlos Augusto; 10 Lautaro Martinez, 94 Esposito. A disposizione: 13 J. Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 9 Thuram, 14 Bonny, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco, 43 Cocchi, 50 Cinquegrano. Allenatore: Cristian Chivu.

De Rossi alla vigilia

Alla vigilia della sfida con l’Inter, Daniele De Rossi ha sottolineato come la sua squadra arrivi all’appuntamento con maggiore serenità grazie ai punti conquistati nelle ultime giornate. Il tecnico del Genoa ha riconosciuto la forza dei nerazzurri, definendoli la formazione ideale per mettere alla prova la tranquillità dei rossoblù. Ha spiegato che contro l’Inter serve un avversario quasi perfetto, altrimenti si rischia di essere travolti.

De Rossi ha rimarcato la superiorità tecnica dei giocatori nerazzurri e ha ammesso che l’allenatore avversario è più esperto e preparato di lui. Proprio per questo, ha ribadito, sarà necessario affrontare la partita con grande attenzione e consapevolezza, cercando di esprimere il massimo delle proprie qualità per restare competitivi.

Chivu alla vigilia

Alla vigilia della sfida contro il Genoa, Cristian Chivu ha sottolineato quanto sarà fondamentale l’approccio della sua squadra. Il tecnico dell’Inter ha spiegato che servirà una partita perfetta sotto il profilo dell’atteggiamento, della determinazione e della concentrazione, perché i rossoblù con il nuovo allenatore hanno ritrovato entusiasmo e punti. Ha ricordato come giocare a Genova non sia mai semplice per i nerazzurri e che, proprio per questo, sarà necessario disputare una gara completa, dando tutto ciò che si ha a disposizione.

Chivu ha poi ribadito la serenità con cui l’Inter sta affrontando la stagione, consapevole del lavoro svolto fin dall’inizio. Ha evidenziato come spesso la percezione esterna non corrisponda alla realtà del campo, dove invece la squadra è chiamata a dare sempre il massimo. Secondo l’allenatore, l’Inter deve continuare a unire attenzione, qualità, organizzazione, responsabilità, passione e anche divertimento. Ha riconosciuto che la stagione è stata finora positiva, pur con qualche alto e basso, e che il lavoro quotidiano è mirato a ridurre i momenti negativi, con risultati che si vedono nelle prestazioni oltre che nei punteggi.

L’arbitro

A dirigere la sfida sarà Daniele Doveri della sezione di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Rossi e Bercigli e dal Quarto ufficiale Fourneau. Al VAR ci sarà Camplone mentre l’AVAR sarà Abisso.

Presentazione del match

COME ARRIVA IL GENOA – Il Genoa di Daniele De Rossi si presenta alla sfida con l’Inter con il consueto 3-5-2. Tra i pali ci sarà Leali, protetto dal terzetto difensivo composto da Marcandalli, Otoa e Vasquez. Sulle corsie esterne spazio a Norton Cuffy e Martin, mentre in mezzo al campo agiranno Thorsby, Frendrup e Malinovskyi. In attacco la coppia Vitinha-Colombo. Restano indisponibili Gronbaek e Ostigard.

COME ARRIVA L’INTER – Chivu dovrebbe rispondere con lo stesso modulo, il 3-5-2. Sommer sarà il portiere titolare, davanti a lui Akanji, Bisseck e Bastoni a comporre la linea difensiva. Sulle fasce agiranno Carlos Augusto e Dimarco, mentre il centrocampo sarà affidato a Barella, Zielinski e Mkhitaryan. In avanti la coppia Bonny-Lautaro. L’infermeria resta affollata: out Acerbi, Calhanoglu, Darmian, Dumfries e Di Gennaro.

Probabili formazioni di Genoa-Inter

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton Cuffy, Thorsby, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro. Allenatore: Chivu

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: