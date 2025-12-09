Inter-Liverpool 0-1: un rigore di Szoboszlai condanna i nerazzurri a San Siro

Diretta Inter-Liverpool di Martedì 9 dicembre 2025: decisivo un rigore assegnato per fallo di Bastoni su Wirtz e trasformato con freddezza da Szoboszlai

MILANO – Serata amara per l’Inter a San Siro: i nerazzurri di Cristian Chivu vengono sconfitti 1-0 dal Liverpool di Arne Slot nella sesta giornata della fase a gironi di Champions League. A decidere la sfida è stato il rigore trasformato da Dominik Szoboszlai all’88’, dopo un fallo di Bastoni su Wirtz.

Indice:

Cronaca con tabellino

RISULTATO FINALE: INTER-LIVERPOOL 0-1 SECONDO TEMPO 51' si chiude qui la partita tra Inter e Liverpool, 1-0 per gli inglesi che hanno beneficiato di un rigore al 43' della ripresa. Per questa gara è tutto, alla prossima diretta 48' Lautaro trova uno spiraglio per calciare in area, pallone sporcato in angolo dalla difesa 45' concessi 6 minuti di recupero 43' Szoboszlai rete! Dal dischetto implacabile il numero 8 del Liverpool alla destra di Sommer bravo a intuire ma nulla da fare 42' rigore per il Liverpool! Punita una trattenuta di Bastoni su Wirtz 37' triplo cambio Inter con Thuram, Mkhitaryan e Dimarco sostituiti da Bonny, Susic e Carlo Augusto 35' buon intervento di Sommer su Bradley interno piede sul primo palo un pò troppo centrale 31' Wirtz in verticale per Ekitike anticipato ai 25 metri con i piedi da Sommer 28' scontro di gioco tra Mkhitaryan e Jones con quest'ultimo che si è rialzato dopo e ha preso anche il giallo 23' dentro Bradley e Wirtz per Gomez e Isak 20' ci prova a giro da fuori area Thuram ma non inquadra lo specchio della porta 18' conclusione centrale quasi dal limite dell'area con il destro di Ekitike, blocca a terra senza problemi Sommer 12' contrasto falloso di Mkhitaryan su Szoboszlai, giallo per lui 7' si alza la bandierina, pescato in offside Bastoni 2' passaggio errato di Sommer su Akanji che perde palla ma la conclusione di Isak è larga le squadre sono nuovamente in campo, si parte con il secondo tempo PRIMO TEMPO 52' si chiude sullo 0-0 di partenza il primo tempo tra Inter e Liverpool. Piccola sosta e torniamo 51' cross teso di Bastoni per il colpo di testa ravvicinato di Lautaro, bel riflesso di Alisson in tuffo! 45' assegnati 7 minuti di recupero 43' conclusione di potenza con il destro di Zielinski da fuori area ma palla alta 39' giallo a Ekitike, calcio sul tallone di Thuram. Sulla successiva punizione Barella sfiora l'incrocio dei pali prima di terminare sul fondo con Alisson proteso in tuffo 37' spunto di Bisseck e conclusione con il mancino dal limite deviato in angolo da Van Dijk 32' vantaggio Liverpool con Konaté! Su corner dalla destra sponda aera per il numero 5 abile ad anticipare di testa in uscita Sommer. VAR in corso per possibile tocco di mano. Arbitro richiamato al monitor. Tocco di Van Dijk su braccio largo di Ekitike prima di pervenire a Konaté. Attenzione visto tocco di mano, rete revocata si resta sullo 0-0! 31' in campo dunque Bisseck per Acerbi 29' spunto a destra di Ekitike che in area impegna sul primo palo Sommer. Nell'episodio in scivolata di fa male Acerbi, al suo posto entra Bisseck con il giocatore che si tocca il flessore e viene assistito dallo staff medico 26' tentativo in area di uno due nello stretto tra Thuram e Lautaro con quest'ultimo che non riesce a raggiungere il passaggio di ritorno. Ottimo intervento in scivolata di Van Dijk 21' angolo insidioso di Szoboszlai, la difesa respinge nuovamente sul fondo. Nuovo tentativo con palla sul primo palo intercettata di testa da Mkhitaryan 18' primo squillo del match con una conclusione rasoterra dal limite dell'area di Jones, si distende Sommer che qualche istante più tardi mette i guantoni su tentativo da fuori area di Gravenberch 13' intervento ruvido di Lautaro su Robertson, giallo per il capitano nerazzurro. Il giocatore è scivolato sul terreno di gioco e non è riuscito a evitare l'impatto 11' lascia il campo Calhanoglu, al suo posto Zielinski 9' qualche problema per Calhanoglu, Zielinski accelera il riscaldamento a bordo campo 7' fallo di Mkhitaryan su Szoboszlai, punizione dalla destra dello stesso Szoboszlai, in area allontana la difesa 6' senza fretta la squadra di Chivu palla a terra, chiusura di Gomez su apertura di Thuram sulla sinistra 3' traversone dalla destra lungo per Mac Allister, intercetta e blocca la sfera in uscita Sommer Primo possesso palla per gli inglesi nella tradizionale maglia rossa, Inter in quella nerazzurra Si parte! Un saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti alla diretta di Inter-Liverpool. Squadre in campo, ancora pochi istanti e si parte. TABELLINO INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi (dal 31' st 31 Bisseck), 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 20 Calhanoglu (dall'11' pt 7 Zielinski), 22 Mkhitaryan (dal 37' st 8 Sucic), 32 Dimarco (dal 37' st 30 Carlos Augusto); 9 Thuram (dal 37' st 14 Bonny), 10 Lautaro Martinez. A disposizione: 13 J. Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 8 Sucic, 14 Bonny, 16 Frattesi, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 43 Cocchi, 94 Esposito. Allenatore: Cristian Chivu LIVERPOOL (4-3-3): 1 Alisson; 2 Gomez (dal 23' st 12 Bradley), 5 Konaté, 4 Van Dijk, 26 Robertson; 8 Szoboszlai, 38 Gravenberch, 10 Mac Allister; 17 Jones, 9 Isak (dal 23' st 7 Wirtz), 22 Ekitike. A disposizione: 25 Mamardashvili, 28 Woodman, 6 Kerkez, 7 Wirtz, 12 Bradley, 42 Nyoni, 73 Ngumoha, 92 Lucky. Allenatore: Arne Slot Reti: al 43' st Szoboszlai Ammonizioni: Lautaro, Ekitike, Mkhitaryan, Jones Recupero: 7' pt, 6' st

Le formazioni ufficiali di Inter-Liverpool

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez. A disposizione: 13 J. Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 8 Sucic, 14 Bonny, 16 Frattesi, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 43 Cocchi, 94 Esposito. Allenatore: Cristian Chivu

LIVERPOOL (4-3-3): 1 Alisson; 2 Gomez, 5 Konaté, 4 Van Dijk, 26 Robertson; 8 Szoboszlai, 38 Gravenberch, 10 Mac Allister; 17 Jones, 9 Isak, 22 Ekitike. A disposizione: 25 Mamardashvili, 28 Woodman, 6 Kerkez, 7 Wirtz, 12 Bradley, 42 Nyoni, 73 Ngumoha, 92 Lucky. Allenatore: Arne Slot

Convocati Liverpool

Alisson, Gomez, Van Dijk, Konate, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai, Isak, Mac Allister, Bradley, Jones, Ekitike, Mamardashvili, Robertson, Woodman, Gravenberch, Nyoni, Ngumoha, Lucky.

L’arbitro

A dirigere la sfida sarà il tedesco Felix Zwayer, assistito da Robert Kempter e Christian Dietz. Quarto ufficiale Martin Petersen, mentre al VAR ci sarà Sören Storks con Christian Dingert come assistente.

Presentazione del match

Martedì 9 dicembre, alle ore 21, allo Stadio “Giuseppe Meazza” di Milano andrà in scena Inter-Liverpool, gara valida per la sesta giornata della fase campionato della Champions League 2025-2026.

Il percorso dell’Inter finora è stato positivo: successi contro Ajax, Slavia Praga, Union SG e Kairat Almaty, con l’unico stop arrivato sul campo dell’Atletico Madrid. Un ruolino che ha dato fiducia e che ora trova la prova più impegnativa contro i Reds.

Il Liverpool di Arne Slot si presenta a Milano con 9 punti in classifica, frutto delle vittorie contro Real Madrid, Eintracht Francoforte e Atletico Madrid, ma anche delle sconfitte con Galatasaray e PSV. Il bilancio europeo parla di 10 reti segnate e 8 subite, numeri che raccontano di una squadra capace di colpire ma non sempre solida in difesa. In campionato la squadra di Chivu arriva dal roboante 4-0 contro il Como ed é seconda a una sola lunghezza dal duo di testa composto da Milan e Napoli.

In Premier League, invece, il momento non è dei migliori: i Reds sono al nono posto con 23 punti dopo 15 giornate, con 7 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte. I gol fatti e subiti sono 24, un dato che evidenzia equilibrio ma anche fragilità. Nelle ultime 10 uscite di campionato hanno raccolto appena 8 punti, anche se nelle ultime tre gare è arrivata una mini-ripresa con una vittoria e due pareggi, dopo un filotto negativo di sei sconfitte interrotto solo dal successo contro l’Aston Villa.

COME ARRIVA L’INTER – L’Inter di Cristian Chivu dovrebbe confermare il suo classico 3-5-2, con Sommer tra i pali e una linea difensiva composta da Bisseck, Acerbi e Bastoni. Sulle corsie spazio alla spinta di Carlos Augusto e Dimarco, mentre in mezzo al campo la regia sarà affidata a Calhanoglu, supportato dalla grinta di Barella e dall’esperienza di Mkhitaryan. In attacco, la coppia formata da Thuram e Lautaro Martinez.

COME ARRIVA IL LIVERPOOL – Il Liverpool di Arne Slot si schiererà invece con il consueto 4-2-3-1. Davanti al portiere Alisson, la difesa vedrà Bradley e Robertson sugli esterni, con la solidità centrale di Konaté e del capitano van Dijk. A centrocampo agiranno Gravenberch e Mac Allister. Sulla trequarti spazio al talento di Szoboszlai, al giovane Wirtz e alla velocità di Ekitike, tutti incaricati di innescare Isak, terminale offensivo.

Probabili formazioni di Inter-Liverpool

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Chivu.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Bradley, Konaté, van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Szoboszlai, Wirtz, Ekitike; Isak. Allenatore: Slot.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta sui canali Sky Sport Calcio (canale 252 satellite) e in streaming su SkyGo e NOW.