Paris terzo in Val Gardena, Odermatt vince la Saslong

Dominik Paris torna sul podio in Val Gardena: terzo nella discesa Saslong dietro a Mark Odermatt e Von Allmen

VAL GARDENA – Un intramontabile Dominik Paris torna protagonista in Val Gardena. Il campione della Val d’Ultimo ha conquistato il terzo posto nella prima discesa sulla Saslong, disputata su percorso accorciato come recupero della prova non svolta a Beaver Creek. Davanti a lui solo lo svizzero Marco Odermatt, vincitore in 1’24”48 e al suo 50° successo in carriera, e il connazionale Franjo Von Allmen, secondo a 15 centesimi.

Paris ha fatto segnare i migliori tempi al primo e all’ultimo intermedio, cedendo appena 19 centesimi al fuoriclasse elvetico. Per l’azzurro si tratta del 51° podio in Coppa del Mondo, il 33° in discesa, e della quarta volta sul podio in Val Gardena: terzo nel 2014, secondo in superG il giorno dopo, vincitore nel 2023 e ora nuovamente terzo. Con soli 4 centesimi di distacco da Von Allmen, Paris ha scritto un’altra pagina della sua leggenda.

Italia protagonista di squadra

Non solo Paris: gli altri azzurri hanno brillato nella top 15. Florian Schieder è sesto (+0”57), Mattia Casse settimo (+0”67), Giovanni Franzoni nono (+0”74), Christof Innerhofer dodicesimo (+0”91) e Benjamin Alliod quattordicesimo (+0”94), centrando il miglior risultato della carriera. Una prova corale che conferma la crescita del team Italia, pronto a giocarsi carte importanti nel superG di domani e nella discesa integrale di sabato.

Nota dolente per Nicolò Molteni, caduto dopo un minuto di gara: per lui trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro, da valutare ulteriormente dalla commissione medica FISI. Non è partito invece Guglielmo Bosca.

Classifiche di Coppa

Con questo nuovo successo stagionale, Odermatt consolida la leadership generale con 605 punti, più del doppio rispetto a Kristoffersen (302), seguito da Haugan (281). Paris è il miglior italiano in dodicesima posizione con 174 punti. Nella classifica di discesa, Odermatt guida a punteggio pieno, davanti a Von Allmen (130) e Paris (100).