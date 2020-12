Parma – Juventus: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Parma – Juventus del 19 dicembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la tredicesima giornata di Serie A

PARMA – Sabato 19 dicembre alle ore 20.45 si giocherà Parma – Juventus, incontro valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Da una parte c’è la formazione Ducale che viene da tre pareggi consecutivi (di cui l’ultimo contro il Cagliari) ed in classifica occupa la quattordicesima posizione, al pari del Benevento, con 12 punti. Dall’altra parte c’è la squadra di Pirlo che è reduce dal pari casalingo contro l’Atalanta ed in classifica occupa il terzo posto solitario con 24 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Sabato 19 dicembre alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la cronaca della partita.

La presentazione del match

QUI PARMA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-3 con Sepe in porta, pacchetto difensivo composto da Busi e Gagliolo sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Osorio e Bruno Alves. A centrocampo Hernani in cabina di regia con Kucka e Kurtic mezze ali mentre in attacco spazio al tridente offensivo composto da Brunetta, Cornelius e Gervinho.

QUI JUVENTUS – Cambi in vista per Pirlo che potrebbe mandare in campo i suoi col 3-4-1-2 con Buffon in porta, pacchetto difensivo formato da Danilo, Bonucci e De Ligt. A centrocampo Bentancur e Rabiot in cabina di regia con Cuadrado e Chiesa sulle corsie esterne mentre davanti uno tra McKennie e Ramsey alle spalle di Cristiano Ronaldo e Dybala.

Le probabili formazioni di Parma – Juventus

PARMA (4-3-3): Sepe; Busi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Kurtic; Brunetta, Cornelius, Gervinho. Allenatore: Liverani

JUVENTUS (3-4-1-2): Buffon; De Ligt, Bonucci, De Ligt; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Cuadrado; Ramsey, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Pirlo

STADIO: Ennio Tardini

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Parma – Juventus, valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN. Il match andrà in onda su DAZN1, canale numero 209 del decoder di Sky visibile per chi avrà sottoscritto un abbonamento Sky-DAZN. In alternativa, si potrà collegare il computer al televisore mediante un cavo ad alta definizione o dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast. Sarà semplicissimo come sempre vedere la partita, invece, anche in streaming: basterà registrarsi e abbonarsi, per poi godersi la sfida tramite PC o scaricando l’app di DAZN su smart tv, smartphone o tablet.