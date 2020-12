Serie B, Reggina – Cittadella: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Reggina – Cittadella del 19 dicembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la tredicesima giornata di Serie B, calcio d’inizio alle ore 21:30

REGGIO CALABRIA – Oggi pomeriggio, 19 dicembre, alle ore 21:30 si giocherà Reggina – Cittadella, match valevole per la tredicesima giornata di Serie B 2020/2021. L’orario è slittato in quanto è necessario attendere l’esito dei test effettuati in mattinata del gruppo del Cittadella dove erano stati rilevati dei casi sospetti.

La presentazione del match

Da una parte i padroni di casa, che nello scorso turno sono stati sconfitti tra le mura amiche dal Venezia per 1-2. In questo primo scorcio di campionato su dodici partite giocate hanno ottenuto due vittorie, quattro pareggi e sei sconfitte, per un totale di dieci punti che le valgono il sedicesimo posto in classifica. Dall’altra parte la squadra ospite, che nello scorso turno ha battuto in casa il Vicenza per 3-0. In questa stagione su undici incontri disputati hanno ottenuto sei vittorie, due pareggi e tre sconfitte, per un totale di venti punti che valgono il settimo posto in classifica insieme al Monza.

QUI REGGINA – Dopo l’esonero di Toscano sarà Baroni a sedere sulla panchina della Reggina. Per la sfida con il Cittadella dovrebbe far scendere in campo i suoi con un 4-4-1-1 con Plizzari in porta, in difesa Gasparetto e Loiacono centrali e Del Prato e Liotti terzini, in mediana Crisetig e De Rose e sulle corsie laterali Rolando e Di Chiara, in attacco sulla trequarti Folorunsho dietro all’unica punta Lafferty.

QUI CITTADELLA – Non saranno disponibili il portiere Maniero e il terzino Ghiringhelli, positivi al Coronavirus, oltre agli infortunati Frare, Benedetti, Cassandro in difesa e Awua a centrocampo. Per la trasferta di Reggio Calabria Zanetti Reggina dovrebbe optare per un 4-3-1-2 con Kastrati in porta, in difesa Adorni e Camigliano centrali con Perticone e Donnarumma terzini, in cabina di regia Pavan affiancato dalle mezz’ali Gargiulo e Iori, in attacco sulla trequarti D’Urso dietro alla coppia Ogunseye e Tsadjout.

Le probabili formazioni delle due squadre

REGGINA (4-4-1-1): Plizzari; Del Prato, Gasparetto, Loiacono, Liotti; Rolando, Crisetig, De Rose, Di Chiara; Folorunsho; Lafferty. Allenatore: Baroni.

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Perticone, Adorni, Camigliano, Donnarumma; Gargiulo, Pavan, Iori; D’Urso; Ogunseye, Tsadjout. Allenatore: Venturato.

STADIO: Oreste Granillo

Dove vedere la partita in streaming

L’incontro Reggina – Cittadella del 19 ottobre 2020, valido per la tredicesima giornata di Serie B 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.