Parma – Pescara: cronaca diretta, risultato in tempo reale

La partita Parma – Pescara del 28 ottobre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per il terzo turno di Coppa Italia

PARMA – Mercoledì 28 ottobre alle ore 18 si giocherà Parma – Pescara, match valevole per il terzo turno eliminatorio della Coppa Italia 2020/2021. Da una parte c’è la compagine Ducale che, in campionato, viene dal pareggio conquistato in rimonta contro lo Spezia ed in classifica occupa la quindicesima posizione, insieme al Genoa, con 4 punti. Dall’altra parte troviamo gli abruzzesi che vengono da quattro sconfitte consecutive ed in classifica occupano l’ultimo posto solitario con 1 punto.

Cronaca e tabellino minuto per minuto

La presentazione del match

QUI PARMA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-1-2 con Colombi in porta, pacchetto difensivo composto da Laurini e Pezzella sulle corsie esterne mentre nel mezzo Iacoponi e Gagliolo. A centrocampo Cyprien in cabina di regia con Hernani e Sohm mezze ali mentre davanti spazio a Kucka alle spalle di Karamoh e Gervinho.

QUI PESCARA – Dubbio modulo per Oddo che dovrebbe puntare sul 4-3-2-1 con Alastra tra i pali, reparto difensivo formato da Masciangelo e Jaroszynski sulle corsie esterne mentre nel mezzo Bocchetti e Scognamiglio. A centrocampo Valdifiori in cabina di regia con Omeonga e Diambo mezze ali mentre davanti spazio a Riccardi a Maistro alle spalle di Bocic.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Parma – Pescara, valevole per il terzo turno della Coppa Italia 2020/2021, non verrà trasmesso in televisione ma potrete seguire la diretta del match sul nostro sito attraverso la cronaca minuto per minuto.

Le probabili formazioni di Parma – Pescara

PARMA (4-3-1-2): Colombi; Laurini, Iacoponi, Gagliolo, Giu. Pezzella; Hernani, Cyprien, Sohm; Kucka; Karamoh, Gervinho. Allenatore: Liverani

PESCARA (4-3-2-1): Alastra; Masciangelo, Bocchetti, Scognamiglio, Jaroszynski; Omeonga, Valdifiori, Diambo; Riccardi; Maistro, Bocic. Allenatore: Oddo

STADIO: Ennio Tardini