Elenco delle partite previste per oggi, sabato 1 giugno 2024: Borussia Dortmund e Real Madrid si sfidano a Wembley per la conquista della Coppa dei Campioni

E’ probabilmente la giornata calcistica più attesa dell’anno. Sebbene non siano tanti gli impegni offerti quest’oggi sabato 1 giugno, in prima serata verrà assegnato il verdetto più importante di questa stagione: Borussia Dortmund e Real Madrid sono infatti pronte a scrivere la storia e ad affrontarsi nella finalissima di Champions League 2023/24. Non solo. Riflettori puntati in Italia anche sulla finale della Poule Scudetto di Serie D e sull’ultimo atto degli spareggi promozione nel campionato Primavera 2. Tutto ciò senza dimenticare le amichevoli tra alcune Nazionali in preparazione degli Europei e della Copa America, rassegne continentali che prenderanno il via nelle prossime settimane.

Indice

La nostra analisi inizia questa volta dalla gara su cui c’è maggiore aspettativa: la finalissima di Champions League tra Borussia Dortmund e Real Madrid. Le due formazioni scenderanno in campo alle 21 nella suggestiva cornice dello stadio di Wembley per contendersi il trofeo più prestigioso e ambito da squadre di club al mondo. Arbitro designato del match lo sloveno Slavko Vinčić. Si respira un clima a dir poco di tensione tra i tifosi per una sfida che vedrà opposti i Die Borussen, la grande rivelazione del torneo, e i Blancos, partiti dai blocchi di partenza come i favoriti d’obbligo per la vittoria finale. Basta infatti osservare il ricco palmarès e i titoli in bacheca per comprendere il blasone e la grandezza della tradizione sportiva dei madrileni. Sono addirittura 14 le Champions League vinte, un bottino che li rende la compagine di gran lunga più titolata in Europa. Quella di questa sera sarà in particolare la sesta finale disputata in dieci anni dalle Merengues, desiderosi di centrare il “double” dopo aver dominato in patria ed aver conquistato la 36esima Liga della propria storia. Dovranno dunque compiere una vera e propria impresa i gialloneri, protagonisti di un cammino sensazionale per giungere a questo punto della manifestazione.

Il primo posto nel durissimo Gruppo F che comprendeva anche PSG, Milan e Newcastle, e le affermazioni poi sul PSV agli ottavi, sull’Atletico Madrid ai quarti e sul PSG in semifinale hanno di fatto permesso ai tedeschi di accedere a questo turno e di giocarsi l’ambito trofeo a dieci anni di distanza dalla finale persa contro i rivali nazionali del Bayern Monaco. Nel mirino la conquista della seconda coppa in assoluto (dopo quella della stagione 1996/97) per riscattare anche un deludente quinto posto in campionato, che tuttavia non precluderà la partecipazione alla prossima edizione della coppa dalle grandi orecchie. Il tecnico dei teutonici Terzic dovrebbe disporsi col consueto 4-2-3-1. Spazio a Kobel tra i pali e a Schlotterbeck confermato per affiancare in difesa Hummels con Ryerson e Maatsen sulle corsie esterne. Coppia di centrocampo formata da Emre Can e Sabitzer, mentre in avanti sarà Fullkrug a posizionarsi nel ruolo di unica punta. Passerella d’addio per Reus, all’ultima con la maglia del Dortmund dopo dodici stagioni, che dovrebbe subentrare dalla panchina. 4-3-1-2, dall’altra parte, per mister Carlo Ancelotti. Ci sarà Courtois a difendere la porta con Camavinga che garantirà quantità in una mediana completata da Valverde e Kross. In attacco Bellingham agirà da falso nueve. A suo supporto il tandem Rodrygo-Vinicius.

Capitolo ora sul calcio italiano. In Serie D, terminata la regular season, è tempo di Poule Scudetto, mini torneo per capire chi riuscirà a conquistare il titolo di Campione d’Italia Dilettanti e a cucirsi il Tricolore sul petto. Alle 21 Cavese e Campobasso si affrontano al Simonetta Lamberti nella semifinale di andata della competizione. La trasferta in Molise è prevista per il prossimo 6 giugno.

Trattiamo ora brevemente di calcio giovanile. Si gioca anche nel Campionato Primavera 2: in programma alle 15 la finale play off in gara secca tra Venezia e Udinese: in palio la promozione nel Campionato Primavera 1.

Parentesi, ora, sul calcio sudamericano. Spazio in tarda serata e in nottata a un ricco palinsesto di partite: si gioca in MLS, in Cile, in Brasile e soprattutto in Liga Profesional Argentina con il match Racing Club-Deportivo Riestra in agenda alle 23.00, oltre che in diversi campionati panamericani.

Per concludere la rassegna, passiamo infine alle partite che vedranno impegnate oltreoceano alcune rappresentative nazionali. In attesa dell’inizio della Copa America (la gara d’esordio è fissata per il 20 giugno), spazio nella notte a Messico-Bolivia alle 03.30 e alle 04.00 a Costa Rica-Uruguay, amichevoli pre-torneo utili in vista dei prossimi incontri ufficiali.

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine

FINALE CHAMPIONS LEAGUE

21.00

SEMIFINALE POULE SCUDETTO SERIE D

21.00

Pronostici per oggi e calcio in tv:

Programma delle partite del 1° giugno 2024

ARGENTINA LIGA PROFESIONAL

Racing Club – Dep. Riestra 23:00

BIELORUSSIA VYSSHAYA LIGA

Naftan – Isloch 15:00

Arsenal Dzyarzhynsk – Din. Minsk 17:00

Neman – Dynamo Brest 19:00

BRASILE SERIE A

Gremio – Bragantino 21:00

Vitoria – Atletico GO 21:00

Cuiaba – Internacional 23:30

Fluminense – Juventude 23:30

CANADA CANADIAN PREMIER LEAGUE

Forge – York Utd 22:00

CILE PRIMERA DIVISIÓN

Cobreloa – O’Higgins 02:30

U. Espanola – Deportes Iquique 23:30

COLOMBIA PRIMERA A – APERTURA – QUADRANGOLARE

La Equidad – Once Caldas 1-2 (Finale)

DANIMARCA 1ST DIVISION – GRUPPO RETROCESSIONE

B.93 – Hillerod 15:00

Horsens – Koge 15:00

Naestved – Helsingor 15:00

ECUADOR LIGA PRO – PRIMA FASE

Tecnico U. – El Nacional 02:00

Aucas – Imbabura 20:00

Cumbaya – Delfin 22:30

EMIRATI ARABI UAE LEAGUE

Al Bataeh – Emirates Club 16:20

Bani Yas – Ajman 16:20

Khorfakkan – Ittihad Kalba 16:20

Al Sharjah – Al-Wahda 19:00

EUROPA CHAMPIONS LEAGUE – PLAY OFF

Dortmund – Real Madrid 21:00

GIAPPONE J1 LEAGUE

Hiroshima – Iwata 07:00

Kashima – Yokohama M. 08:00

Machida – Albirex Niigata 08:00

Shonan – G-Osaka 08:00

Urawa – Kobe 09:00

Kyoto – C-Osaka 12:00

IRAN PRO LEAGUE GOLFO PERSICO

Esteghlal Khuzestan – Havadar SC 17:30

Gol Gohar – Zob Ahan 17:30

Malavan – Aluminium Arak 17:30

Nassaji Mazandaran – Foolad 17:30

Persepolis – Mes Rafsanjan 17:30

Peykan – Esteghlal F.C. 17:30

Sanat-Naft – Tractor-Sazi 17:30

Sepahan – Shams Azar Qazvin 17:30

ISOLE FAR OER PREMIER LEAGUE

Skala Itrottarfelag – Fuglafjordur 18:00

Toftir – Streymur 18:00

ITALIA PRIMAVERA 2 – PLAY OFF PROMOZIONE

Venezia U19 – Udinese U19 15:00

ITALIA SERIE D – FASE VINCITORI – PLAY OFF

Cavese – Campobasso 21:00

KAZAKISTAN PREMIER LEAGUE

Tobol – Kaisar 16:00

Ordabasy – Zhetysu 18:00

LETTONIA VIRSLIGA

BFC Daugavpils – Valmiera 16:00