Elenco delle partite previste per oggi, venerdì 10 gennaio 2025: obiettivi Champions e salvezza a confronto nell’anticipo della 20esima giornata di Serie A, in campo anche la Serie C e alcuni top campionati europei

Secondo week-end calcistico dell’anno alle porte e campionati europei tornati a pieno regime. In primo piano quest’oggi venerdì 10 gennaio ci sarà il solito anticipo di Serie A, oltre ad alcune gare di Serie C e ad altre di scena negli altri principali campionati europei. Andiamo a fare il consueto punto della situazione sul calcio del nostro Paese, per poi compiere il solito approfondimento più generale sui tornei esteri.

I biancocelesti per dimenticare il derby e rilanciarsi in zona Champions, i lariani per restare fuori dalla zona rossa

Partiamo dunque dalla Serie A, dove ormai siamo giunti al giro di boa: in evidenza, alle ore 20.45, troveremo Lazio-Como, “Friday Night” della 20esima giornata. Gara quella dell’Olimpico che darà un’immediata occasione di riscatto ai padroni di casa in seguito al derby perso nello scorso turno contro i cugini della Roma. Fondamentale sarà dimenticare velocemente la sconfitta per 0-2 contro i giallorossi – secondo vero passo falso della stagione assieme allo 0-6 incassato per mano dei campioni d’Italia dell’Inter – per riprendere immediatamente quello straordinario ruolino di marcia tenuto per la prima metà di campionato.

Un percorso capace di condurre fino al quarto posto Champions, con un margine di più 3 sulla quinta piazza della Juve e con vista sul terzo posto proprio dell’Inter, distante ad oggi cinque lunghezze nonostante le due gare in meno dei nerazzurri. Ambizioni salvezza in ascesa, invece, per i lariani, a riposo lo scorso turno a causa degli impegni di Supercoppa dell’avversario Milan, ma rinvigoriti dal successo casalingo sul Lecce della settimana precedente. Tre punti vitali per proiettarsi appena fuori dalla zona rossa della classifica e per prepararsi al meglio ad una seconda parte di stagione che si annuncia parecchio combattuta in ottica permanenza nella categoria. Capitolo formazioni.

Parecchi dubbi in casa Lazio per mister Baroni, complici anche le squalifiche post derby. Mancheranno sicuramente Castellanos e Zaccagni: al loro posto probabile l’impiego di Dia da punta centrale supportato dall’accoppiata Isaksen-Noslin. Mini rivoluzione pure in difesa dove, vista l’assenza di Gila, la linea a quattro sarà formata da Lazzari (più di Marusic), Gigot, Romagnoli e Nuno Tavares. “Squadra che vince non si cambia”, invece, per l’allenatore dei lombardi Cesc Fabregas, pronto a riproporre il quartetto difensivo composto da Van der Brempt, Dossena, Kempf e Alberto Moreno. Da valutare le condizioni di Sergi Roberto: qualora non dovesse farcela, in mediana agirebbe la coppia Engelhardt-Da Cunha. Conferme in attacco per Strefezza, Nico Paz e Fadera alle spalle dell’unica punta Cutrone.

Gli antcipi di Serie C

Scendiamo di categoria. Occhio pure alla Serie C, dove alle 20.30 si giocheranno alcuni anticipi della 22esima giornata. Protagonisti i soli Gironi B e C in attesa del resto delle partite che completeranno il quadro nei prossimi giorni. Nel Gruppo B spazio a Lucchese-Spal e a Perugia-Carpi, mentre nel C invece, ad Altamura-Sorrento.

Sfida di cartello in Bundesliga e il resto dell’agenda europea

Focus conclusivo sui principali campionati europei in attività. Pausa invernale terminata anche in Germania e in Bundesliga e di conseguenza luci puntate alle 20.30 su Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen, sfida di cartello della 16esima giornata interessante per i piani alti della classifica.

I campioni in carica di Germania proveranno infatti ad espugnare il muro giallonero per accorciare a -1 sul Bayern Monaco capolista e per alimentare i sogni di Meisterschale bis. Discorso leggermente diverso per i padroni di casa, i quali in caso di vittoria avrebbero la certezza di scavalcare Lipsia e Francoforte in quarta posizione, la prima utile per ottenere la qualificazione Champions al termine della regular season.

Se poi la Premier League osserverà un turno di stop per concedere scena alla FA Cup e a Wycombe-Portsmouth e ad Aston Villa-West Ham, match di scena alle 20.45 e alle 21 e validi per i 32esimi di finale, lo stesso non potrà dirsi per la Liga, visto che alle 21 si disputerà Rayo Vallecano-Celta Vigo, sfida da centro classifica per il turno numero 19 della prima divisione spagnola

Breve panoramica sulla Ligue 1 francese. In questo caso sono due gli incontri in agenda alle 19 e alle 21 e valevoli per la 17esima giornata: Nantes-Monaco e Auxerre-Lilla.

Chiusura della disamina continentale con l’Olanda e l’Eredivisie e il match delle 20 della 19esima giornata tra Fortuna Sittard e G.A Eagles.

SERIE A

20:45

LEGA PRO

20:30

Lucchese-Spal

Perugia-Carpi

Altamura-Sorrento

BUNDESLIGA

20:30

Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen

AFRICA CAF CHAMPIONS LEAGUE

MC Alger (Alg) – Mazembe (Drc) 20:00

ALBANIA ABISSNET SUPERIORE

Bylis – Din. Tirana 13:30

Egnatia – Laci 13:30

Vllaznia – Tirana 17:00

ARABIA SAUDITA SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Al-Ettifaq – Al Kholood 15:40

Al-Raed – Damac 16:05

Al Ahli SC – Al Shabab 18:00

AUSTRALIA A-LEAGUE

Melbourne Victory – Western United 09:35

BELGIO JUPILER LEAGUE

St. Liege – Kortrijk 20:45

EGITTO PREMIER LEAGUE

Petrojet – Enppi 15:00

El Gaish – Ceramica Cleopatra 18:00

FRANCIA LIGUE 1

Nantes – Monaco 19:00

Auxerre – Lilla 21:05

FRANCIA LIGUE 2

Annecy – Guingamp 20:00

Bastia – AC Ajaccio 20:00

Laval – Red Star 20:00

Martigues – Clermont 20:00

Pau FC – Dunkerque 20:00

Rodez – Troyes 20:00

GERMANIA BUNDESLIGA

Dortmund – Leverkusen 20:30

INDIA I-LEAGUE

Dempo – Inter Kashi 11:00

Lajong – Real Kashmir 14:30

INGHILTERRA FA CUP

Wycombe – Portsmouth 20:45

Aston Villa – West Ham 21:00

ITALIA SERIE A

Lazio – Como 20:45

ITALIA SERIE C – GIRONE B

Lucchese – Spal 20:30

Perugia – Carpi 20:30

ITALIA SERIE C – GIRONE C

Altamura – Sorrento 20:30

MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Zanzibar – Kenya 17:00

MONDO AMICHEVOLI PER CLUB

Hannover (Ger) – Magdeburg (Ger) 10:00

Lok. Zagreb (Cro) – Gorica (Cro) 11:00

Puszcza (Pol) – Cracovia (Pol) 11:00

Ujpest (Hun) – Budafoki (Hun) 12:00

Young Boys (Sui) – Hannover (Ger) 12:00

Lugano (Sui) – Colonia (Ger) 12:30

Aarau (Sui) – Aue (Ger) 13:00

FCSB (Rou) – Amburgo (Ger) 13:00

Sonderjyske (Den) – Odense (Den) 13:00

Zlin B (Cze) – Zlinsko (Cze) 13:00

Botosani (Rou) – Viktoria Koln (Ger) 14:00

CSKA Sofia (Bul) – Svoge (Bul) 14:00

Kosice (Svk) – Slavia TU Kosice (Svk) 14:00

Magdeburg (Ger) – Dyn. Kyiv (Ukr) 14:00

Motor Lublin (Pol) – Plock (Pol) 14:00

Munster (Ger) – Ferencvaros (Hun) 14:00

Nafta (Slo) – NK Bistrica (Slo) 14:00

Novi Pazar (Srb) – Gangwon (Kor) 14:00

Nyiregyhaza (Hun) – Sepsi Sf. Gheorghe (Rou) 14:00

Wehen (Ger) – CFR Cluj (Rou) 14:00

Puszcza (Pol) – Lubovna (Svk) 14:30

Hertha (Ger) – Sandhausen (Ger) 15:00

Karlsruher (Ger) – Servette (Sui) 15:00

Mannheim (Ger) – Oberhausen (Ger) 15:00

Stoccarda II (Ger) – Saarbrucken (Ger) 15:00

Varazdin (Cro) – Slaven Belupo (Cro) 15:00

Malmo FF (Swe) – Sparta Praga (Cze) 15:30

Young Boys (Sui) – Ludogorets (Bul) 15:30

FUS Rabat (Mar) – Sion (Sui) 16:30

Leobendorf (Aut) – Stripfing (Aut) 18:00

Dusseldorf II (Ger) – Schonnebeck (Ger) 18:30

FC Iserlohn (Ger) – Turkspor Dortmund (Ger) 19:00

Chapecoense-SC (Bra) – Concordia (Bra) 19:30

Paloma (Ger) – Eimsbutteler (Ger) 19:30

Vier-und Marschlande (Ger) – Dassendorf (Ger) 19:30

OLANDA EREDIVISIE

Sittard – G.A. Eagles 20:00

SPAGNA LALIGA

Vallecano – Celta Vigo 21:00

SPAGNA LALIGA2

Granada – Burgos CF 20:30