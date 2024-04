Elenco delle partite previste per oggi, giovedì 11 aprile 2024: giallorossi, rossoneri e nerazzurri impegnati nei quarti di Europa League, in campo anche i Viola in Conference

E’ terminata ieri la due giorni di Champions League dedicata alle gare di andata dei quarti di finale. Prosegue tuttavia la settimana europea. Quest’oggi, giovedì 11 aprile, prenderanno il via anche i quarti di Europa e Conference League, dove seguiremo in particolare le quattro italiane ancora in gara ovvero Roma, Milan e Atalanta nella prima competizione e Fiorentina nella seconda.

Indice

Entriamo nel dettaglio di questa giornata, partendo dalla manifestazione di maggior prestigio, l’Europa League, e dai match in programma che vedono coinvolte le uniche tre italiane in gara. Alle 21, in contemporanea, vanno in scena sia il derby tutto italiano Milan–Roma, che Liverpool–Atalanta. In entrambi i casi non sarà una partita decisiva: i 90′ che si giocheranno saranno per metà determinanti in vista della sfida di ritorno della prossima settimana.

Per quanto concerne il primo incontro, le due squadre si presentano all’appuntamento di San Siro, dopo un weekend abbastanza positivo: i meneghini hanno portato a casa il settimo trionfo consecutivo fra tutte le competizione, grazie al 3-0 in campionato sul Lecce. Sorrisi anche per la Lupa, che si è aggiudicata la stracittadina contro la Lazio. Si tratta della primo incrocio in assoluto in campo internazionale per rossoneri e giallorossi. L’ultima volta che, nello specifico, questi ultimi hanno affrontato un’ italiana in Europa è stato negli ottavi di finale dell’Europa League 2014-15, perdendo con un punteggio aggregato di 4-1 contro la Fiorentina. Un precedente, da un lato, sicuramente non incoraggiante per la Magica. Dall’altro, tuttavia, c’è da considerare il buono di stato di forma della formazione di De Rossi ed il percorso netto compiuto dal suo arrivo in coppa. I capitolini arrivano infatti a questo stadio del torneo alla luce dei successi agli spareggi contro il Feyenoord e agli ottavi contro il Brighton. Discorso diverso per i rossoneri, croce e delizia in questa stagione europea. Il Diavolo, infatti, è retrocesso in EL dalla Champions, piazzandosi al terzo posto nel girone condiviso con Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund e Newcastle. Nei turni successivi poi le eliminazioni di Rennes e Slavia Praga. Ambedue i club hanno grandi ambizioni per questa edizione dell’Europa League. Soprattutto la Roma, reduce dalla finale dell’anno scorso persa contro il Siviglia per un soffio ai calci di rigore. Dovranno prima però superare in semifinale l’ostacolo Bayer Leverkusen o West Ham. Formazione tipo per il tecnico dei rossoneri Pioli. Loftus-Cheek, fermo in campionato con il Lecce per squalifica, partirà dal 1′ con Giroud centravanti. Squalificato Tomori, al suo posto scalda i motori Thiaw. Dall’altra parte mister De Rossi pronto a confermare El Shaarawy con Dybala e Lukaku. Ancora Pellegrini a centrocampo e sulla fascia questa volta toccherà a Spinazzola.

Venendo all’altro match sopracitato, pessimo sorteggio per i bergamaschi, che affrontano i Reds in quel di Anfield. Ad attendere in semifinale una tra Benfica e Marsiglia. Ancora imbattuti in questa edizione del torneo, è la quinta volta partecipazione dei nerazzurri ai quarti di finale di una grande competizione europea (la terza nelle ultime cinque stagioni). La compagine guidata da Gasperini aspira ad arrivare in fondo, anche perché, alla luce della sesta posizione occupata in classifica in Serie A, il pass diretto per la prossima Champions non pare affatto sicuro. Prima nel proprio girone ai danni di Sporting Lisbona, Sturm Graz e Rakow, l’Atalanta arriva a questo impegno dopo aver sfidato nuovamente la squadra lusitana agli ottavi (1-1 in trasferta e vittoria per 2-1 a Bergamo). Il Liverpool però fa paura. Un avversario capace a questo punto della stagione di di archiviare già un trofeo: la Carabao Cup. Non solo. Gli inglesi sono anche in vetta alla classifica di Premier League in tandem con l’Arsenal, a quota 71 punti. Parentesi coppa: evitati gli spareggi, agli ottavi i ragazzi di Jurgen Klopp hanno travolto lo Sparta Praga vincendo per 1-5 in Repubblica Ceca e per 6-1 in Inghilterra. Il match appare dunque proibitivo ma c’è una peculiare curiosità da sottolineare. Quella di questa sera sarà il remake della sfida vista nella fase a gironi della Champions League 2020-21. In quella circostanza finì 5-0 per i Reds a Bergamo e 2-0 per la Dea ad Anfield. L’allenatore dei nerazzurri Gasperini ancora senza l’infortunato Scalvini in difesa: ci saranno Djimsiti, Hien e Kolasinac a protezione di Musso, portiere di coppa. Ballottaggio serrato, poi, tra Zappacosta e Holm per una maglia da titolare sulla corsia di destra. Mister Klopp dovrebbe invece lanciare dal 1′ Gomez, in tandem con van Dijk al centro della retroguardia. Ancora out Alisson tra i pali. Solo certezze in avanti: Salah e Diaz agiranno ai lati della punta centrale Nunez.

Passando alle altre due partite di EL in agenda, sempre alle ore 21, si giocano anche Benfica-Olympique Marsiglia e Bayer Leverkusen-West Ham. Esaminando brevemente il primo incontro, i portoghesi giungono a questo incontro, dopo essere riusciti a piegare la resistenza dei Rangers. Gli ospiti francesi, invece, hanno eliminato il Villarreal. Nell’altra gara menzionata, le Aspirine, a soli due punti dal loro primo titolo di Bundes, hanno superato a fatica nello scorso turno il meno quotato Qarabag. Gli Hammers, desiderosi di bissare il trionfo in Conference della scorsa annata, hanno dalla loro surclassato il Friburgo per 5-0 nel ritorno a Londra, nonostante la disfatta di misura dell’andata.

Quarti di finale di andata in programma anche in Conference League. Alle 18.45 la Fiorentina vola in Repubblica Ceca, per affrontare alla Doosan Arena il Viktoria Plzen. I gigliati hanno l’obbligo di archiviare quanto prima il momento no vissuto attualmente in campionato. La debacle contro la Juventus e il digiuno di vittorie addirittura da 40 giorni in Serie A evidenziano tutte le difficoltà di una formazione costretta a puntare tutte le restanti fiches sul percorso in coppa: la missione numero uno quella di aggiudicarsi almeno una tra Conference e Coppa Italia. Tutto ciò per conquistare il pass per la prossima Europa League. Si tratta di un match piuttosto interessante dall’esito non così scontato: entrambe sono ancora imbattute nella corrente competizione. I Viola hanno faticato non poco agli ottavi contro il Maccabi Haifa (4-3 all’andata e pareggio 1-1 al ritorno con brividi nel finale). Dall’altra parte i cechi hanno vissuto due gare senza reti contro il Servette, dovendo attendere solo i calci di rigori per accedere a questa fase del torneo. La vincente del doppio incontro incrocerà in semifinale una tra Brugge e Paok. Il mister dei toscani Italiano ritrova dal 1′ Martinez Quarta e Beltran, “risparmiati” nell’ultima uscita dell’Allianz Stadium. Probabile impiego anche per Arthur Melo a centrocampo. Parisi insidia Biraghi a sinistra, mentre sulla trequarti ci saranno con molta probabilità Nico Gonzalez e Kouamé ai lati di Barak. Belotti il terminale d’attacco. Nei cechi non ci sarà Sykora (stagione finita per lui). L’allenatore dei cechi Koubek dovrebbe scendere in campo con un compatto 3-4-2-1. Jedlička tra i pali, linea a tre di difesa composta con molta probabilità da Hranac, Jemelka e Dweh. Sulle fasce Sykora a destra e Cadu a sinistra. In mezzo al campo spazio a Cerv e Kalvach, mentre dietro l’unica punta Chory, agiranno Vydra e Sulc. Per quanto riguarda le altre tre gare in palinsesto, alle 18.45 abbiamo Olympiakos-Fenerbahce. Riflettori puntati alle 21 anche su Aston Villa-Lilla e Club Brugge-PAOK Saslonicco.

Passiamo, per concludere la rassegna, al continente americano. Ricordiamo che in nottata, tra mezzanotte e le 04.00 italiane, si gioca in Argentina, dove è di scena la coppa nazionale, in Brasile, oltre che in Copa Libertadores e Copa Sudamericana. Prosegue la seconda giornata delle fasi a gironi di entrambe le massime manifestazioni continentali per club.

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine

EUROPA LEAGUE

21.00

CONFERENCE LEAGUE

18.45

21.00

Aston Villa-Lilla

Club Brugge-PAOK

Pronostici per oggi e calcio in tv:

Programma delle partite dell’11 aprile 2024

ARABIA SAUDITA SUPERCOPPA

Al-Ittihad FC – Al-Hilal 19:30

ARGENTINA COPA ARGENTINA

Colon – Los Andes Posticipata

ARMENIA PREMIER LEAGUE

Van – Noah 14:00

BULGARIA PARVA LIGA

CSKA 1948 Sofia – Ludogorets 17:45

COLOMBIA COPA COLOMBIA

Bucaramanga – Patriotas 02:40

DANIMARCA COPPA DI DANIMARCA

Fredericia – Silkeborg 18:00

Aarhus – Nordsjaelland 20:00

EGITTO PREMIER LEAGUE

Al Masry – Future FC 16:00

Zamalek – Al Ittihad 19:00

ZED – Al Ahly 19:00

EUROPA EUROPA CONFERENCE LEAGUE – PLAY OFF

Olympiakos – Fenerbahce 18:45

Plzen – Fiorentina 18:45

Aston Villa – Lilla 21:00

Club Brugge – PAOK 21:00

EUROPA EUROPA LEAGUE – PLAY OFF

Benfica – Marsiglia 21:00

Leverkusen – West Ham 21:00

Liverpool – Atalanta 21:00

Milan – Roma 21:00

FINLANDIA VEIKKAUSLIIGA

HJK – Lahti 17:00

GUATEMALA LIGA NACIONAL – CLAUSURA

Xelaju – Deportivo Achuapa 03:00

HONDURAS LIGA NACIONAL – CLAUSURA

Motagua – Real Espana 03:00

MESSICO LIGA DE EXPANSION MX – CLAUSURA

Tlaxcala – Zacatecas Mineros 03:05

Leones Negros – Tepatitlan de Morelos 05:05

NICARAGUA LIGA PRIMERA – CLAUSURA

Ferretti – UNAN-Managua 01:00

Managua FC – Diriangen 04:00

NORD E CENTRO AMERICA CONCACAF CHAMPIONS CUP

Pachuca – Herediano 02:15

Monterrey – Inter Miami 04:30

SCOZIA PREMIERSHIP

Dundee FC – Rangers 21:00

SERBIA COPPA DI SERBIA

Radnicki 1923 – Novi Pazar 16:00

SLOVENIA PRVA LIGA

Koper – Aluminij 16:45

SUD AMERICA COPA LIBERTADORES – FASE A GIRONI

Atletico-MG (Bra) – Rosario (Arg) 00:00

Cerro Porteno (Par) – A. Lima (Per) 00:00

Ind. del Valle (Ecu) – San Lorenzo (Arg) 00:00

Penarol (Uru) – Caracas (Ven) 02:00

Flamengo (Bra) – Palestino (Chi) 02:30

Sao Paulo (Bra) – Cobresal (Chi) 02:30

Barcellona SC (Ecu) – Talleres Cordoba (Arg) 04:00

SUD AMERICA COPA SUDAMERICANA – FASE A GIRONI

Defensa y Justicia (Arg) – Always Ready (Bol) 00:00

Fortaleza (Bra) – Nacional Potosi (Bol) 00:00

Internacional (Bra) – Tomayapo (Bol) 02:00

U. Calera (Chi) – U. Catolica (Ecu) 02:00

Racing Club (Arg) – Bragantino (Bra) 02:30

Ind. Medellin (Col) – Cesar Vallejo (Per) 04:00

URUGUAY COPA URUGUAY

Defensor Sp. – River Plate 00:00