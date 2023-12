Elenco delle partite previste per oggi, mercoledì 13 dicembre 2023: i rossoneri si giocano le ultime carte qualificazione, Atletico Madrid-Lazio per il primo posto

Mercoledì 13 dicembre in primo piano la Champions League. Si giocano le ultime otto partite della fase a gironi. Prima di vedere il programma relativo a questa giornata ricordiamo ricordiamo che è quella di ieri l’Inter non è andata oltre lo 0 a 0 in casa contro il Real Sociedad concludendo al secondo posto. Il Napoli invece ha superato 2 a 0 il Braga blindando così il suo secondo posto. Altre due italiane sono chiamate impegnate in questa giornata da una parte c’è il Milan e dall’altra la Lazio. I rossoneri sono obbligati a vincere in casa del Newcastle e contemporaneamente devono sperare nella sconfitta del Paris Saint-Germain in casa del Borussia Dortmund. I laziali invece affrontano e trasferta l’Atletico Madrid forte della qualificazione per giocarsi il primo posto. Andremo a vedere anche le altre partite che concludono questa sesta giornata e gli altri appuntamenti del giorno.

Partiamo funque dalla partita più delicata che è quella del Milan in casa degli inglesi del Newcastle. Entrambe le squadre sono appaiate a 5 punti in classifica con gli inglesi che hanno il vantaggio della migliore differenza gol. Tutte e due dovranno sperare nella sconfitta del PSG per accendere le loro speranze di qualificazione in caso di successo mentre il pareggio non servirà a nessuno se non alla squadra di casa per lo meno per blindare la permanenza in Europa con la qualificazione fase finale dell’Europa League. La squadra di Howe arriverà a questa sfida dopo aver subito delle sconfitte molto pesanti negli ultimi due partite di Premier League in trasferta sia contro l’Everton che contro il Tottenham. Nelle ultime 16 partite casalinghe tuttavia ha subito una sua sconfitta e conquistato ben 10 successi. Il Milan arriva dalla rocambolesca sconfitta contro l’Atalanta in campionato dopo aver rimontato per due volte il risultato. Lato positivo emerso è lo spirito combattivo del gruppo che con questa grinta proverà a conquistare i tre punti. Nella gara andata a San Siro il risultato finale fu di 0 a 0 nonostante i rossoneri abbiano dominato ampiamente la partita.

In questo girone è dunque fondamentale sarà anche la sfida tra Dortmund e Paris Saint-Germain. I gialloneri giocano con due risultati su tre a loro favore ma in caso di sconfitta rischiano di mettere a repentaglio il primo posto. I parigini non possono accontentarsi del pareggio d’altra parte perché potrebbero essere raggiunti o dal Newcastle o dal Milan anche se nel secondo caso avrebbero quasi sicuramente la migliore differenza gol.

Passiamo al gruppo F al gruppo E ovvero quello dove c’è la Lazio. Qui i giochi sono stati già fatti visto che si sono decise già le qualificate agli ottavi e la terza posizione. Tuttavia l’Atletico Madrid-Lazio è una sfida molto importante perché ci si gioca la prima posizione in classifica e quindi la possibilità di essere una testa di serie. Gli spagnoli con due risultati su tre visto che hanno un punto in più in classifica. Arrivano dal successo contro l’Almeria nell’ultimo turno di campionato mentre in quello precedente avevano perso lo scontro diretto contro il Barcellona. La Lazio invece si è fatta raggiungere dal Verona nell’ultima gara di campionato perdendo così un po’ di terreno in classifica dove occupa la nova posizione a pari merito con il Monza. L’altra sfida di questo girone ha poco da dire visto che il Feyenoord ha sei punti e il Celtic soltanto uno.

Guardiamo anche agli altri gruppi partendo da quelli che giocano alle 18:45 ovvero Red Bull Lipsia–Young Boys e Stella Rossa–Manchester City. Gli inglesi hanno dominato il gruppo G a punteggio pieno conquistando anticipatamente il primo posto. Dunque la sfida contro la Stella Rossa sarà una pura formalità per la squadra di Guardiola che è tuttavia vuol rialzare il morale del gruppo visto che in Premier League le cose non stanno andando per il meglio. Dall’altra parte la Stella Rossa prova disperatamente a guadagnare i punti per cercare di raggiungere il terzo posto ancora matematicamente raggiungibile. Dall’altra parte lo Young Boys basterebbe un punto contro i tedeschi per brindare il terzo posto.

Ultimo gruppo che si andrà a concludere è quello H ovvero quel formato da Barcellona, Porto, Shakhtar e Anversa. Il Porto ospita lo Shakhtar con due risultati su tre a disposizione per centrare gli ottavi di finale. Si tratta dunque di un vero e proprio spareggio per il secondo posto. Testa coda invece tra Anversa e Barcellona con risultato che non cambierà l’esito del gruppo.

Vogliamo ricordare che questa giornata si gioca anche la Youth League dove sono impegnate e italiane Milan e Lazio. I rossoneri hanno già conquistato gli ottavi di finale della manifestazione mentre la Lazio è stata già eliminata. Si gioca anche la Women’s Champions League con quattro incontri validi per la 3° giornata per il gruppo A e B. Nel primo ricordiamo il Barcellona guida con 6 punti seguito da Francoforte Benfica 3 mentre nel secondo Lyon e Brann guidano a punteggio pieno mentre Polten e Slavia Praga sono fermi da zero.

In Inghilterra si giocano alcune partite del turno infrasettimanale di Championship mentre in Italia ricordiamo che si giocano tre incontri validi per i quarti di finale della Coppa Italia di Serie C. Nel primo incontro giocato ieri successo esterno del Padova contro il Pontedera. La squadra Biancorossa incrocerà in semifinale la vincente tra Vicenza e Rimini che giocherà alle 18:30 così come Avellino-Lucchese. La vincente di quest’ultimo incontro se la vedrà con quella tra Catania e Pescara, match in programma alle 20:30.

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine

CHAMPIONS LEAGUE

18.45

RB Lipsia- Young Boys

Stella Rossa-Manchester City

21.00

COPPA ITALIA SERIE C

18.30

20.30

ASIA AFC CHAMPIONS LEAGUE

Kaya (Phl) – Incheon (Kor) 09:00

Yokohama M. (Jpn) – Shandong Taishan (Chn) 09:00

Jeonbuk (Kor) – Bangkok Utd (Tha) 11:00

Lion City (Sgp) – Kitchee (Hkg) 11:00

ASIA AFC CUP

Stallion (Phl) – Central Coast Mariners (Aus) 09:00

Terengganu (Mys) – Bali United (Ina) 13:00

BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL – SPAREGGIO

SA Bulo Bulo – Libertad Gran Mamore 21:00

CILE COPPA DEL CILE

Magallanes – Colo Colo 23:00

EUROPA CHAMPIONS LEAGUE – FASE A GIRONI

RB Lipsia – Young Boys 18:45

Stella Rossa – Manchester City 18:45

Anversa – Barcellona 21:00

Atl. Madrid – Lazio 21:00

Celtic – Feyenoord 21:00

Dortmund – PSG 21:00

FC Porto – Shakhtar 21:00

Newcastle – Milan 21:00

EUROPA CHAMPIONS LEAGUE – FEMMINILE – FASE A GIRONI

Rosengard D – Barcellona D 18:45

St. Polten D – Slavia Praga D 18:45

Benfica D – Eintracht Frankfurt D 21:00

Lyon D – Brann D 21:00

EUROPA UEFA YOUTH LEAGUE – FASE A GIRONI

RB Lipsia U19 – Young Boys U19 13:00

Anversa U19 – Barcellona U19 14:00

Newcastle U19 – Milan U19 14:00

Stella Rossa U19 – Manchester City U19 14:00

Celtic U19 – Feyenoord U19 15:00

FC Porto U19 – Shakhtar U19 15:30

Atl. Madrid U19 – Lazio U19 16:00

Dortmund U19 – PSG U19 16:00

INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Cardiff – Birmingham 20:45

Coventry – Southampton 20:45

Leicester – Millwall 20:45

Norwich – Sheffield Wed 20:45

QPR – Plymouth 20:45

Middlesbrough – Hull 21:00

INGHILTERRA FA CUP

Stockport – Aldershot 20:45

IRAN PRO LEAGUE GOLFO PERSICO

Sanat-Naft – Gol Gohar 12:30

ITALIA COPPA ITALIA SERIE C

Avellino – Lucchese 18:30

L.R. Vicenza – Rimini 18:30

Catania – Pescara 20:30

MALTA PREMIER LEAGUE

Gudja – Birkirkara 11:00

Hamrun – Gzira 14:00

MAROCCO BOTOLA PRO

Moghreb Tetouan – Berkane 18:00

REPUBBLICA CECA 1. LIGA

Ceske Budejovice – Hradec Kralove 17:00

Mlada Boleslav – Karvina 17:00

Bohemians – Liberec 18:00

SUDAFRICA PREMIER LEAGUE

AmaZulu – Sekhukhune 18:30

Mamelodi – Cape Town Spurs 18:30

SVIZZERA SUPER LEAGUE

Winterthur – Zurigo 20:30