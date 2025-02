Elenco delle partite previste per oggi, venerdì 14 febbraio 2025: i felsinei vanno a caccia di punti per l’Europa, “Friday Night” in Serie B e nei principali campionati europei

Archiviata la tre giorni europea, ci prepariamo a gustare un nuovo weekend ricco delle solite e tante sfide calcistiche. Già da già quest’oggi venerdì 14 febbraio saranno diversi i match in primo piano sia in Italia che nel resto d’Europa: a rubare l’occhio, in particolare, ci penseranno un anticipo di Serie A ed uno di Serie B. Non solo, visto che si giocherà anche in Serie C e nei top campionati europei, con il “Friday Night” di scena pure in Premier, Liga, Bundesliga e Ligue 1. Procediamo con il consueto punto della situazione sul calcio nostrano, per poi compiere il solito approfondimento più generale sul calcio continentale.

Indice

Al Dall’Ara si gioca per un posto nelle prossime coppe europee

Partiamo dunque dalla 25esima giornata di Serie A che sarà inaugurata alle 20.45 dall’anticipo del Dall’Ara Bologna-Torino. Una serata di San Valentino all’insegna dell’obiettivo qualificazione Europa League per i rossoblù, determinati ad estendere il recente momento e a conquistare altri tre punti fondamentali per tenere il passo delle competitors. In attesa di recuperare il match con il Milan, i felsinei, ancora imbattuti in questo primo scorcio di 2025, si presenteranno all’appuntamento da ottavi in classifica a quota 38. Andamento e media punti più o meno simile a quello tenuto la passata stagione sotto la gestione Thiago Motta e valso la Champions a fine cavalcata.

E ciò nonostante il pareggio contro il Lecce dello scorso turno abbia leggermente frenato la marcia. Uno 0-0 giustificato però più dalle fatiche di Coppa Italia, competizione dove gli emiliani hanno conquistato la semifinale ai danni dell’Atalanta, che da un problema di forma fisica. Sull’altra sponda, pareggio nel turno precedente anche per il Toro di Vanoli, stoppato sull’1-1 dal Genoa in casa ma sempre più solido a centroclassifica in undicesima posizione. Garanzia questa, da un lato, rispetto alla zona retrocessione, distante ad oggi ben 8 lunghezze, ma motivo di rimpianto, dall’altro, per non esser rimasto attaccato al treno Europa, ogni giornata più sfumato ed irraggiungibile.

A ciò si aggiungerà anche una defezione pesante per mister Vanoli, costretto a rinunciare allo squalificato Ricci: pronto il debutto per Casadei. Come esterno di sinistra offensivo, invece, Karamoh si candida nuovamente per una maglia dal 1′ a discapito del neo acquisto Elmas. Ballottaggi sulle fasce invece per il tecnico rossoblù Vincenzo Italiano. Calabria si prepara al suo esordio in maglia rossoblù, mentre a sinistra Miranda è favorito su Lykogiannis. A centrocampo ok a Pobega, con Fabbian trequartista. Probabile convocazione per Orsolini dopo l’infortunio e Castro intoccabile al centro dell’attacco.

In Serie B incrocio con vista sui play off tra Catanzaro e Cittadella e il programma dei tornei minori italiani

Scendendo di categoria, ricordiamo che prenderà il via anche la 26esima giornata di Serie B con Catanzaro-Cittadella delle 20.30. Un incrocio che metterà di fronte due compagini in salute e alle prese con un trend piuttosto favorevole nell’ultimo mese e mezzo. Gli ospiti sono infatti riusciti a mettersi la crisi di risultati del primo quarto di stagione, risollevandosi alla grande e riproiettandosi a ridosso della zona play off. Ancora meglio però sembrano stare i giallorossi, reducì sì dal pari beffardo di Frosinone, ma ormai quasi certi di giocarsi un posto per gli spareggi promozione da qui alla fine della regular season.

Andiamo ancora di più di categoria ed occupiamoci di Serie C. Solo tre in tal caso gli anticipi in agenda alle 20.30 nei soli Gruppi B e C e validi per la 27esima giornata: per il Girone B spazio a Gubbio-Pineto, mentre nel Girone C riflettori puntati su Giugliano-Latina e sul derby pugliese Taranto-Foggia.

Si scenderà in campo inoltre nel Campionato Primavera 1, dove alle 16 e alle 18 si disputeranno rispettivamente Hellas Verona-Bologna e Torino-Genoa.

La panoramica sugli altri top campionati europei e sulla Primera Divisiòn argentina

Focus quindi sugli altri top campionati europei. “Friday Night” di scena anche in Premier League, dove alle 21 si giocherà Brighton-Chelsea, sfida valida per il 25esimo turno di massima serie inglese, che metterà in palio per i Blues una buona fetta di qualificazione Champions.

Attenzione poi alla Liga spagnola. Qui sempre alle ore 21 troveremo in palinsesto Girona-Getafe, incontro che darà ai padroni di casa la chance di avvicinare la zona Europa League.

Anticipo del venerdì in agenda pure in Francia e in Ligue 1: in risalto alle 20.45 troveremo Brest-Auxerre, match valido per il 22esimo turno di prima divisione francese.

Chiudiamo la panoramica europea con la Bundesliga, dove alle 20.30 si giocherà Augusta-RB Lipsia, gara valevole anche in tal caso per la 22esima giornata, e con l’Eredivisie, che proporrà G.A. Eagles-Sparta Rotterdam, anticipo delle 20 volto ad inaugurare la 23esima giornata di prima divisione olandese.

Facciamo calare il sipario sulla nostra rubrica la consueta disamina rivolta alle partite per squadre di club sudamericane. In primo piano nella notte e in tarda serata avremo ancora la giornata numero 6 della Fase Apertura della Primera Divisiòn argentina. Quattro i match in risalto tra le 00.00 e le 02.15 italiane: San Lorenzo-Platense, San Martin S.J.-Talleres Cordoba, Atletico Tucumàn-Sarmiento Junin e Uniòn Santa Fe-Instituto.

SERIE A

20:45

Bologna-Torino

SERIE B

20:30

Catanzaro-Cittadella

LEGA PRO

20:30

Gubbio-Pineto

Giugliano-Latina

Taranto-Foggia

ALGERIA LIGUE 1

Magra – Olympique Akbou 15:00

Biskra – USM Alger 17:00

ARABIA SAUDITA SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Al Orubah – Al Kholood 15:10

Al-Ettifaq – Al Fateh 16:05

Al-Hilal – Al Riyadh 18:00

ARGENTINA TORNEO BETANO – APERTURA

San Lorenzo – Platense 00:00

San Martin S.J. – Talleres Cordoba 00:00

Atl. Tucuman – Sarmiento Junin 02:15

Union Santa Fe – Instituto 02:15

AUSTRALIA A-LEAGUE

Melbourne Victory – Wellington Phoenix 09:35

BELGIO JUPILER LEAGUE

St. Liege – Genk 20:45

BULGARIA PARVA LIGA

Botev Vratsa – Lok. Sofia 16:30

COLOMBIA PRIMERA A – APERTURA

JuniorGol in fase di controllo – Once Caldas 00:30

Pereira – Tolima 02:30

Alianza – Fortaleza Posticipata

COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN – CLAUSURA

AD Santos – Herediano 03:00

Cartagines – Santa Ana 03:00

CROAZIA HNL

Sibenik – Lok. Zagreb 18:00

DANIMARCA SUPERLIGA

Brondby – Viborg 19:00

FRANCIA LIGUE 1

Brest – Auxerre 20:45

FRANCIA LIGUE 2

AC Ajaccio – Laval 20:00

Amiens – Grenoble 20:00

Clermont – Bastia 20:00

Pau FC – Rodez 20:00

Red Star – Martigues 20:00

Troyes – Lorient 20:00

GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Magdeburg – Colonia 18:30

Paderborn – Munster 18:30

GERMANIA BUNDESLIGA

Augusta – RB Lipsia 20:30

GERMANIA BUNDESLIGA – FEMMINILE

RB Lipsia D – Potsdam D 18:30

GIAMAICA PREMIER LEAGUE

Arnett Gardens – Waterhouse 01:00

GIAPPONE J1 LEAGUE

G-Osaka – C-Osaka 11:00

GUATEMALA LIGA NACIONAL – CLAUSURA

Marquense – Deportivo Achuapa 02:00

HONDURAS LIGA NACIONAL – CLAUSURA

UPNFM – Real Espana 00:15

Marathon – Olancho 02:30

INDIA I-LEAGUE

Lajong – Sreenidi Deccan 14:30

INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

QPR – Derby 21:00

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Brighton – Chelsea 21:00

IRLANDA PREMIER DIVISION

Cork City – Galway 20:45

Shelbourne – Derry City 20:45

St. Patricks – Drogheda 20:45

ITALIA PRIMAVERA 1

Verona U20 – Bologna U20 16:00

Torino U20 – Genoa U20 18:00

ITALIA SERIE A

Bologna – Torino 20:45

ITALIA SERIE B

Catanzaro – Cittadella 20:30

ITALIA SERIE C – GIRONE B

Gubbio – Pineto 20:30

ITALIA SERIE C – GIRONE C

Giugliano – Latina 20:30

Taranto – Foggia 20:30

MAROCCO BOTOLA PRO

Agadir – Moghreb Tetouan 18:00

COD Meknes – Union Touarga 20:00

MESSICO LIGA DE EXPANSION MX – CLAUSURA

Alebrijes Oaxaca – Atlante 02:00

Correcaminos – Leones Negros 02:00

NORD E CENTRO AMERICA CONCACAF CHAMPIONS CUP

U.N.A.M. – Cavalry 02:00

OLANDA EREDIVISIE

G.A. Eagles – Sparta Rotterdam 20:00

PARAGUAY COPA DE PRIMERA – APERTURA

2 de Mayo – Atl. Tembetary 13:00

General Caballero JLM – Sp. Luqueno 23:30

PERU LIGA 1 – APERTURA

Cajamarca – Binacional 21:00

Cusco – Melgar 23:30

POLONIA EKSTRAKLASA

Cracovia – Korona 18:00

Lech – Rakow 20:30

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Boavista – Estrela 21:15

ROMANIA SUPERLIGA

Sepsi Sf. Gheorghe – FC Hermannstadt 16:00

Univ. Craiova – Otelul 19:00

SPAGNA LALIGA

Girona – Getafe 21:00

SPAGNA LALIGA2

Mirandes – Racing Club Ferrol 20:30

SUD AMERICA COPA LIBERTADORES – QUALIFICAZIONE

El Nacional (Ecu) – Blooming (Bol) 01:30

TURCHIA SUPER LIG

Adana Demirspor – Antalyaspor 18:00

UNGHERIA OTP BANK LIGA

Fehervar FC – Győr 20:00

URUGUAY LIGA AUF URUGUAYA – APERTURA

Cerro CA – Plaza Colonia 23:00

VIETNAM V.LEAGUE 1

Da Nang – Viettel 12:00

Ho Chi Minh – Thanh Hoa 13:15