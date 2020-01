Elenco delle partite previste per oggi martedì 14 gennaio 2020: in primo piano la Coppa Italia con le prime sfide degli ottavi di finale

MILANO – Coppa Italia in primo piano quest’oggi con le prime tre sfide valide per gli ottavi di finale. Si parte alle ore 15 con Napoli-Perugia: da una parte ci sono i partenopei che stanno vivendo una stagione nerissima come dimostra l’undicesimo posto in classifica mentre il Grifone, prima della sosta, ha perso in casa col Venezia con conseguente esonero di Oddo, al suo posto Cosmi. Alle ore 18 Lazio-Cremonese con la squadra capitolina che viene da dieci successi consecutivi in campionato mentre la squadra di Baroni è reduce dalla sconfitta esterna col Pordenone. Alle ore 20.45 Inter-Cagliari con la squadra di Conte che è reduce dal pareggio casalingo contro l’Atalanta mentre i sardi vengono da quattro sconfitte di fila. Di seguito l’elenco completo delle partite che ci faranno compagnia quest’oggi.

PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTA LIVE SU CALCIOMAGAZINE

PRONOSTICI PER OGGI E CALCIO IN TV



FIFA > Freundschaft Vereine 2020 > Kalenderwoche

Újpest FC - Apollon Larisa

01:00 Santa Fe - Deportivo Cali

09:00 Hallescher FC - FC Zurigo

12:00 FC Lausanne-Sport - Gaz Metan Mediaş



13:00



SV Meppen - FC Vaduz

Grasshopper Club Zürich - Hajduk Split

ŠKF Sereď - Dorogi FC

FC Botoşani - Paksi SE

1. FC Slovácko - NK Brinje



14:00



SV Ried - SKN St. Pölten

Erzgebirge Aue - SpVgg Unterhaching

FSV Zwickau - Szeged 2011 FC

SV 07 Elversberg - SV Rödinghausen

14:45 Lokomotiv Plovdiv - Atletik Kuklen



15:00



1. FC Heidenheim 1846 - FC Lugano

MŠK Žilina - ŽP Šport Podbrezová

NK Osijek - Puskás FC



16:00



Karlsruher SC - FC Lausanne-Sport

BSC Young Boys - FC Viitorul Constanța

FC Winterthur - FC Hermannstadt



18:00



Austria Wien (A) - 1. FC Slovácko B

Kolding IF - Esbjerg fB

ASKÖ Donau Linz - FC Blau Weiß Linz

SV Leobendorf - SV Horn

ASKÖ Pregarten - Vorwärts Steyr

SCU Ardagger - SKU Amstetten

18:30 HSC Hannover - Arminia Hannover



19:00



TuS Schwachhausen - VfB Oldenburg

Union Sandersdorf - BSG Chemie Leipzig

19:30 Alemannia Aachen - SSVg Velbert



FIFA > Femminile Amichevoli 2020 > Gennaio

18:30 Malta - Svizzera



FIFA > U18 Amichevoli 2020 > Gennaio

11:00 Turchia - Italia



AFC > U23 Championship 2020 Thailand > Gruppo A



14:15



Tailandia - Iraq

Australia - Bahrain



Giamaica > National Premier League 2019/2020

02:00 Harbour View - Mount Pleasant Academy



Gibilterra > Premier Divison 2019/2020 Relegation

20:30 Boca Gibraltar - Europa Point FC



India > I-League 2019/2020



09:30



Minerva Punjab FC - Mohun Bagan

NEROCA FC - Real Kashmir



Inghilterra > League One 2019/2020



20:45



Lincoln City - Bolton Wanderers

Oxford United - Ipswich Town

Burton Albion - Milton Keynes Dons



Inghilterra > League Two 2019/2020



20:45



Stevenage FC - Oldham Athletic

Morecambe FC - Port Vale FC



Inghilterra > National League 2019/2020

20:45 AFC Fylde - Notts County



Inghilterra > FA Cup 2019/2020 > 3. Giornata



20:45



Newcastle United - Rochdale AFC

Shrewsbury Town - Bristol City

Blackpool FC - Reading FC

Tranmere Rovers - Watford FC

Coventry City - Bristol Rovers

21:05 Tottenham Hotspur - Middlesbrough FC



Israele > State Cup 2019/2020 > Ottavi di finale

18:15 Hapoel Nof HaGalil F.C - Maccabi Petach-Tikva

18:20 Hapoel Umm al-Fahm FC - Maccabi Haifa



Italia > Coppa Italia 2019/2020 > Ottavi di finale

15:00 Napoli - Perugia

18:00 Lazio - Cremonese

20:45 Inter - Cagliari



Messico > Premier de Ascenso 2019/2020

00:00 Leones Negros II - Tecos Fútbol Club



Messico > Femminile Liga MX Femenil 2019/2020 Clausura

00:00 Deportivo Toluca - Club Tijuana

02:00 Club León - UANL Tigres

03:00 Atlético San Luis - Pumas UNAM



04:00



CF Monterrey - CF Pachuca

Santos Laguna - Club Necaxa



Portogallo > Taça 2019/2020 > Quarti di finale

19:00 FC Porto - Varzim SC



Portogallo > U23 Liga Revelação 2019/2020



12:00



CD Aves - SL Benfica

Os Belenenses - CS Marítimo

19:00 Vitória Setúbal - CD Cova Piedade

12:30 GD Estoril - Sporting Braga



16:00



CD Feirense - Sporting CP

Vitória Guimarães - Académica de Coimbra

Leixões SC - Portimonense SC

Rio Ave FC - FC Famalicão



Spagna > Segunda División 2019/2020



19:00



Albacete - CF Fuenlabrada

Sporting Gijón - Elche CF

20:00 Málaga CF - SD Ponferradina

21:30 UD Las Palmas - Real Zaragoza



Turchia > Türkiye Kupasi 2019/2020 > Ottavi di finale

14:00 İstanbul Başakşehir F.K. - Kırklarelispor

16:30 Sivasspor - Yeni Malatyaspor

18:30 Kayserispor - Fenerbahçe