Elenco delle partite previste per oggi giovedì 15 settembre 2022: si gioca per la seconda giornata della fase a girone di Europa e Conference League, Campeones Cup tra New York City e Atlas

Bilancio quasi positivo per le italiane impegnate nella seconda giornata della fase a gironi della Champions League. Si è partiti dal successo esterno dell’Inter di martedì con il Viktoria Plzen mentre ieri i cugini rossoneri hanno vinto 3-1 in casa con la Dinamo Zagabria. Prosegue molto bene anche il Napoli che rifila un sonoro 3-0 ai Rangers in trasferta mentre la Juventus, avanti dopo appena 4 minuti con Milik viene prima raggiunta e poi superata dal Benfica. In questo giovedì 15 settembre saranno impegnate altre tre italiane, Lazio e Roma in Europa League e Fiorentina in Conference League. Si parte dai biancocelesti che alle 18:45 saranno ospiti del Midtjylland. Due opposti umori con i danesi desiderosi di riscattare la sconfitta per 1-0 contro lo Strum Graz mentre i laziali hanno fatto un esordio con il botto, 4-2 all’Olimpico contro il Feyenoord. Sarri ha sottolineato l’importanza di restare umili e che la squadra ha ampi margini di crescita. “Sono abituati a gare di questo tipo ed hanno attaccanti insidiosi: quando questa squadra rimane dentre la partita, riesce ad avere un ritmo importante per mettere sotto gli avversari. L’umiltà è dunque d’obbligo, non dobbiamo dargli la sensazione di poter condurre la gara” ha riferito in conferenza stampa. Dovrebbe esserci spazio per qualche turnazione con Gila e Hysaj possibili novità in difesa mentre a centrocampo si dovrebbe rivedere Cataldi che ha saltato Verona per squalifica mentre in avanti chance per Cancellieri. Alle ore 21 la Roma invece ospita l’HJK Helsinki. Entrambe le squadre vengono da una sconfitta nella gara d’esordio e allo stesso modo le due squadre hanno saputo reagire in campionato. Mourinho ha parlato di gara non semplice contro una squadra che gioca un buon calcio. Più in generale ha messo in evidenza l’evoluzione del calcio scandinavo del nord Europa. Dovrebbe essere l’occasione per rivedere in campo Zaniolo dopo lo stop di inizio stagione. Stesso orario ma parlando di Conference League troviamo la Fiorentina che affronta i turchi del Basaksehir, in una partita probabilmente chiave per il discorso qualificazione. Il pari beffardo nella prima con l’RFS ha complicato un pò il cammino dei viola che dovranno fare attenzione a una squadra in piena fiducia dopo il poker rifilato all’Hearts e da 4 turni imbattuta in Europa. Italiano ha parlato di momento negativo soprattutto per i risultati conseguiti e che manca concretezza in attacco ma sarà importante non smarrire l’entusiasmo. Sulla sfida vede favoriti i turchi partiti bene questa stagione e in salute: “concede pochissimo agli avversari, ha un’ottima proposta di calcio e giocatori di valore. Dobbiamo temere tutto ma soprattutto che sono in una fase di grande entusiasmo e autostima. Questo ci sprona ad affrontare questa gara con grande attenzione“.

PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTA LIVE SU CALCIOMAGAZINE:

EUROPA LEAGUE

18:45

21:00

CONFERENCE LEAGUE

21:00

LEGA PRO

21:00

Foggia-Virtus Francavilla

PRONOSTICI PER OGGI E CALCIO IN TV:

CAMPEONES CUP E POSTICIPI DI LEGA PRO

Alle ore 01:30 si gioca la Campoenes Cup 2022 tra New York City e Atlas. Questa competizione mette a confronto il vincitore della MLS Cup in USA con quello del Campeon de Campeones della Liga MX. Si tratta della quarta edizione dopo quella del 2018 vinta dal Tigres e quelle vinte dall’Atlanta United nel 2019 e 2022. La sfida è in programma allo Yankee Stadium di New York City. Il turno infrasettimanale di Lega Pro non è ancora concluso per il girone C. Infatti alle ore 21 scenderanno in campo sia Calcio Giugliano – Picerno che Foggia – Virtus Francavilla. Giornata di Coppa in diverse località dal Brasile alla Colombia, dall’Ecuador alla Russia e Turchia.

PROGRAMMA DELLE PARTITE DEL 15 SETTEMBRE

ARABIA SAUDITA SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Al Batin – Al Nasr Riyadh 17:40

Al-Ettifaq – Al-Raed 20:00

Al-Ittihad FC – Al Khaleej 20:00

ARGENTINA LIGA PROFESIONAL

River Plate – Banfield 00:00

Lanus – Boca Juniors 02:30

BRASILE COPPA DEL BRASILE

Flamengo – Sao Paulo 02:45

CILE PRIMERA DIVISIÓN

U. Catolica – Huachipato 01:30

Palestino – U. De Chile 20:30

Antofagasta – Curico Unido 23:00

CIPRO FIRST DIVISION

Aris – Karmiotissa 18:00

COLOMBIA COPA COLOMBIA

U. Magdalena – Junior 01:00

COLOMBIA PRIMERA A – CLAUSURA

Dep. Cali – Pasto 03:15

ECUADOR COPA ECUADOR – FASE A GIRONI

Ind. del Valle – Nueve de Octubre 02:00

EUROPA EUROPA CONFERENCE LEAGUE – FASE A GIRONI

Alkmaar – Vaduz 18:45

Apollon – Dnipro-1 18:45

CFR Cluj – Sivasspor 18:45

Djurgarden – Molde 18:45

Gent – Shamrock Rovers 18:45

Pyunik – Slovan Bratislava 18:45

Slavia Praga – FC Ballkani 18:45

Zalgiris – Basilea 18:45

Basaksehir – Fiorentina 21:00

Colonia – Slovacko 21:00

FCSB – Anderlecht 21:00

H. Beer Sheva – Villarreal 21:00

Lech – Austria Vienna 21:00

Partizan – Nizza 21:00

RFS – Hearts 21:00

Silkeborg – West Ham 21:00

EUROPA EUROPA LEAGUE – FASE A GIRONI

Feyenoord – Sturm Graz 18:45

Midtjylland – Lazio 18:45

Monaco – Ferencvaros 18:45

Olympiakos – Friburgo 18:45

Qarabag – Nantes 18:45

Real Sociedad – Omonia 18:45

S. Tiraspol – Manchester Utd 18:45

Trabzonspor – Stella Rossa 18:45

Betis – Ludogorets 21:00

Bodo/Glimt – Zurigo 21:00

Braga – Union Berlino 21:00

Dyn. Kyiv – AEK Larnaca 21:00

Rennes – Fenerbahce 21:00

Roma – HJK 21:00

Royale Union SG – Malmo FF 21:00

EUROPA UEFA YOUTH LEAGUE – PLAY OFF VINCENTI

FC Astana U19 – Apolonia Fier U19 15:00

ITALIA SERIE C – GIRONE C

Calcio Giugliano – Picerno 21:00

Foggia – Virtus Francavilla 21:00

MESSICO LIGA DE EXPANSION MX – APERTURA

Alacranes – Raya2 00:00

Alebrijes Oaxaca – Atlante 02:05

Cimarrones de Sonora – Tapatio 04:05

MESSICO LIGA MX – APERTURA

Club America – Santos Laguna 04:05

Juarez – Pachuca 04:05

NORD E CENTRO AMERICA CAMPEONES CUP

New York City (Usa) – Atlas (Mex) 01:30

NORD E CENTRO AMERICA CONCACAF LEAGUE

Tauro (Pan) – Motagua (Hon) 04:00

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – CLAUSURA

Cerro Porteno – Guairena FC 01:15

Guarani – Ameliano 22:45

RUSSIA COPPA DI RUSSIA – FASE A GIRONI

Sp. Mosca – F. Voronezh 16:30

RUSSIA COPPA DI RUSSIA – REGIONS PATH

Nalchik – Nevinnomyssk 14:00

TURCHIA COPPA DI TURCHIA

Nigde Anadolu – Kahramanmaras 12:00

Mazidagi – Bitlis Ozguzeldere 13:30

1074 Cankirispor – Boyabat 14:00

Karaman – Burdur Mehmet 14:00

Nevsehirspor – Yozgatspor 1959 FK 14:00

Catalca – Edirnespor 14:45

URUGUAY PRIMERA DIVISION – CLAUSURA

Nacional – Boston River 01:00

Cerrito – Fenix 17:30

Liverpool M. – Penarol 20:30

USA MLS

Orlando City – Atlanta Utd 00:00

Austin FC – Real Salt Lake 03:15

Colorado Rapids – San Jose Earthquakes 04:00

Vancouver Whitecaps – Los Angeles Galaxy 04:00

UZBEKISTAN SUPER LEAGUE

AGMK – Pakhtakor 16:00

Olympic – Bunyodkor 16:30

VENEZUELA PRIMERA DIVISION

Universidad Central – Metropolitanos 2-2 (Interrotta)