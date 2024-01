Elenco delle partite previste per oggi, martedì 16 gennaio 2024: si gioca in FA Cup, Coppa d’Africa e Coppa d’Asia

Martedì 16 gennaio propone un insolito posticipo per la Serie A. Alle ore 20.45 infatti si gioca Juventus–Sassuolo, spostato rispetto al consueto lunedì con il doppio box. Ma non sarà l’unico match da seguire in questa giornata.

Morale a mille per i bianconeri che hanno festeggiato nei migliori dei modi la 400esima panchina di Allegri vincendo in Coppa Italia contro il Frosinone. Questo risultato li ha proiettati in semifinali dove troveranno la Lazio di Sarri. Salgono a 16 le gare senza sconfitte tra tutte le competizioni. Questa serie, ironia della sorte, è partita proprio dopo la gara d’andata persa per 4-2 in casa degli attuali avversari. La rincorsa all’Inter prosegue e non potranno concedersi certo le distrazioni del match d’andata. La squadra neroverdi di contro non ha tratto benefico da quel successo tanto da trovarsi dopo qualche mese appena due punti sopra la zona retrocessione dove il Verona ha rimesso tutto in grande fermento con i successo di sabato con l’Empoli. Impresa sulla carta ardua quella all’Allianz Stadium anche se non è poi così insperabile visto che l’ultimo precedente vinto in trasferta risale appena a ottobre 2021 quando si imposero per 2-1. Nell’occasione furono per i bianconeri fatali gli ultimi minuti sia del primo tempo quando arrivò la rete di Frattesi e dopo il pari di McKennie alla mezz’ora in pieno recupero il colpo del ko con Maxime Lopez. Entrambi i giocatori hanno nel frattempo cambiato maglia.

Restando in Italia troviamo il quarto di finale di Coppa per il calcio femminile tra Napoli e Roma alle ore 16. Il match si giocherà con la formula di andata e ritorno con seconda sfida in programma il prossimo 6 febbraio.

In Copa del Rey al via gli ottavi di finale con tre sfide. Si parte alle ore 20 con Getafe-Siviglia quindi alle 21 l’Athletic Bilbao ospita l’Alaves e alle 22 Tenerife-Maiorca. Giornata di Coppa anche in Turchia con i 16esimi di finale e in Belgio dove alle 20.45 c’è il quarto di finale tra Gent e Club Brugge. In Inghilterra troviamo cinque incontri di FA Cup tutti serali. Saranno impegnati Wolverhampton in casa con il Brentford e West Ham ospite del Bristol City. In entrambi i casi si tratta di una ripetizione del match visto che all’andata era finito in parità.

Capitolo nazionali dove prosegue la prima giornata della fase a gironi sia della Coppa d’Africa che della Coppa d’Asia. Nella prima competizione si parte alle ore 15 con Burkina Faso-Mauritania quindi lo slot delle 18 con Tunisia-Namibia e alle 21 Mali-Sudafrica. Nella seconda due gare ovvero alle 15.30 Thailandia-Kyrgyzstan e alle 18.30 Arabia Saudita-Oman.

AFRICA AFRICAN NATIONS CUP

Burkina Faso – Mauritania 15:00

Tunisia – Namibia 18:00

Mali – Sudafrica 21:00

ASIA COPPA D’ASIA

Thailandia – Kyrgyzstan 15:30

Arabia Saudita – Oman 18:30

BELGIO COPPA DEL BELGIO

Gent – Club Brugge 20:45

GIAMAICA PREMIER LEAGUE

Dunbeholden – Arnett Gardens 01:30

GRECIA COPPA DI GRECIA

Atromitos – AEL Larissa 18:00

INGHILTERRA FA CUP

Wolves – Brentford 20:30

Birmingham – Hull 20:45

Bolton – Luton 20:45

Bristol City – West Ham 20:45

Eastleigh – Newport 20:45

ISRAELE LIGAT HA’AL

H. Haifa – Hapoel Hadera 18:00

Netanya – Hapoel Jerusalem 18:45

H. Beer Sheva – H. Petah Tikva 19:00

ITALIA COPPA ITALIA FEMMINILE

Napoli D – Roma D 16:00

ITALIA SERIE A

Juventus – Sassuolo 20:45

MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Cipro U17 – Georgia U17 13:30

MONDO AMICHEVOLI PER CLUB

A. Lima (Per) – Once Caldas (Col) 03:00

Din. Zagabria (Cro) – Makedonija GP (Mkd) 13:00

Osijek (Cro) – Celje (Slo) 13:00

Ch. Odessa (Ukr) – Ujpest (Hun) 14:00

Cracovia (Pol) – Debrecen (Hun) 14:00

Nafta (Slo) – Maribor (Slo) 14:00

Winterthur (Sui) – Rapperswil (Sui) 14:00

Zurigo (Sui) – Aarau (Sui) 14:00

Slavia Praga (Cze) – Sonderjyske (Den) 17:00

Deutschlandsberger (Aut) – Sturm Graz (Am) (Aut) 18:00

Rangers (Sco) – FC Copenhagen (Den) 21:00

SPAGNA COPA DEL REY

Getafe – Siviglia 20:00

Ath. Bilbao – Alaves 21:00

Tenerife – Maiorca 22:00

TURCHIA COPPA DI TURCHIA

Karagumruk – Kirklarelispor 11:00

Kasimpasa – Bandirmaspor 13:00

Hatayspor – Sakaryaspor 15:00

Ankaragucu – Rizespor 17:00

Besiktas – Eyupspor 19:00