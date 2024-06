Elenco delle partite previste per oggi, domenica 16 giugno 2024: ancora in primo piano gli Europei con le gare del Gruppo C e D, protagonista l’Italia U21 al “Maurice Revello Tournament” e riflettori puntati anche sulla finale della Poule Scudetto Serie D

Euro 2024 ancora in primo piano quest’oggi domenica 16 giugno. Dopo l’esordio di ieri dell’Italia contro l’Albania, scendono in campo in giornata tutte le squadre del Gruppo C e due del Gruppo D. Tre le partite in programma e valide per la prima giornata della fase a gironi della massima rassegna continentale per rappresentative europee. Non solo. Protagonista anche la Nazionale U21 targata Nunziata pronta a scendere in campo nel primo pomeriggio al Torneo di Tolone contro i pari età della Francia. Tutto ciò senza dimenticare le partite tra squadre di club in agenda nel nostro Paese, dove si disputa nel pomeriggio Trapani-Campobasso, finalissima della Poule Scudetto Serie D.

Indice

La nostra consueta analisi inizia tuttavia anche questa volta dalle gare di Euro 2024, competizione organizzata ed ospitata in Germania fino al prossimo 14 luglio. Andando in ordine cronologico, troviamo innanzitutto alle 15 al Volksparkstadion di Amburgo Polonia-Olanda, match del Girone D che comprende anche Austria e Francia. Si tratta di un vero e proprio scontro diretto per la seconda piazza: visto lo strapotere della nazionale transalpina, la candidata numero una alla vittoria finale del titolo, non sono di fatto consentiti passi falsi. E ciò nonostante il bilancio complessivo sorrida agli olandesi in virtù delle nove vittorie sin qui ottenute, a fronte di sette pareggi e tre affermazioni dei Biało-czerwony. Sarà tuttavia importante per entrambe mettersi alle spalle l’emergenza infortuni delle scorse settimane per presentarsi al meglio all’appuntamento odierno. I polacchi sono reduci dalla doppia affermazione in amichevole su Ucraina e Turchia, ma hanno dovuto rinunciare a Milik (già operato) ed hanno vissuto momenti di ansia per le condizioni della propria stella Lewandowski, uscito malconcio dal secondo friendly match. Discorso simile per gli Orange, capaci di impressionare anch’essi in amichevole contro Canada e Islanda, ma costretti a rinunciare in vista del torneo a Wieffer, de Roon, Koopmeiners (al suo posto convocato Zirkzee), Frenkie de Jong e Brobbey.

Proseguendo con la nostra disamina, abbiamo poi alle 18 alla MHP Arena di Stoccarda Slovenia– Danimarca, gara valida per il Gruppo C. Si tratta della terza sfida ufficiale in un anno che metterà a confronto le due squadre. Va ricordato infatti il doppio incrocio nel Girone H di qualificazione al torneo, che le due selezioni hanno concluso a pari punti al termine di un percorso praticamente simile fatto di sette successi, un segno X e due sconfitte. E’ tanta la voglia per entrambe di giocarsi tutte le carte a disposizione in un gruppo che si prospetta piuttosto equilibrato. Gli sloveni in particolare sono alla seconda partecipazione di fila in assoluto alla kermesse continentale e vanno a caccia della loro prima storica vittoria. I danesi invece proveranno il “colpaccio”: nel mirino il bis del trionfo del 1992 dopo la dolorosa eliminazione in semifinale nella scorsa edizione contro l’Inghilterra.

Interessate all’incontro precedente in quanto inserite nello stesso Girone, come dicevamo, sono anche Serbia e Inghilterra, pronte ad affrontarsi alle 21 alla Veltins Arena di GelsenKirchen. E’ sempre e solo uno il sogno proibito della compagine britannica: dimenticare la bruciante disfatta in finale di Euro 2020 per mano dell’Italia a Wembley e portare a casa il primo titolo europeo della propria storia. Prima però servirà spezzare un tabù che dura da troppo tempo. Quello che sta per iniziare sarà l’undicesimo Europeo giocato dalla formazione d’oltremanica, la quale è detentrice di un record insolito e negativo: nessuna squadra ha infatti giocato tante partite quanto gli inglesi senza mai vincere la competizione (38 gare). Ancora una volta però mister Southgate potrà contare su un organico stellare per raggiungere l’obiettivo. Presenti nei ranghi, tra gli altri, talenti del calibro del neo vincitore della Champions Bellingham, passando per Foden, Saka fino a capitan Harry Kane. Attenzione tuttavia a sottovalutare la selezione allenata dall’ex leggenda del calcio balcanico Stojkovic, che sembra possedere tutte le carte in regola per vivere una cavalcata inattesa. I balcanici si apprestano a giocare il primo campionato europeo da quando, nel 2006, sono diventati uno stato indipendente. Una chance da non sprecare per una consacrazione definitiva da centrare. Soprattutto per i tanti Serie A convocati: tra questi il portiere del Torino Milinkovic-Savic, il fratello ed ex Lazio Sergej, ma anche Vlahovic e Kostic della Juventus e Samardzic dell’Udinese.

Capitolo sulle amichevoli tradizionali tra rappresentative nazionali oltreoceano. In palinsesto un solo test in vista del debutto alla 48esima edizione della Copa America, al via negli Stati Uniti a partire dal 20 prossimo giugno. Alle 22.30 italiane spazio a Ecuador-Honduras, incontro utile principalmente ai padroni di casa per mettere benzina nelle gambe in preparazione al debutto del 22 giugno contro il Venezuela.

Breve parentesi ora sul calcio giovanile. Si conclude in giornata la cinquantesima edizione del celebre Torneo di Tolone, conosciuto meglio come “Maurice Revello Tournament”. Dopo le gare valevoli per le finali per la nona, settima e quinta posizione, tocca nel primo pomeriggio all’Italia Under 21 (già vincitrice nel 2008) di Carmine Nunziata scendere in campo. Gli Azzurrini affrontano alle 14.30 i pari età nonché padroni di casa della Francia: in palio il terzo posto assoluto nella competizione e la medaglia di bronzo, mentre alle 18.15 saranno Ucraina U23 e Costa d’Avorio U20 a contendersi il trofeo.

Parentesi a questo punto sulle partite che impegneranno squadre di club in Italia. In Serie D, terminata da un pezzo la regular season, è tempo di finale della Poule Scudetto 2023/2024, mini torneo per capire chi riuscirà a conquistare il titolo di Campione d’Italia Dilettanti e a cucirsi il Tricolore sul petto in vista della prossima stagione. E’ tanta l’attesa per Trapani-Campobasso, big match in programma alle 18 al Carlo Zecchini di Grosseto. Una partita che si preannuncia avvincente e spettacolare: ci sono tutte le premesse per un confronto particolarmente equilibrato e avvincente tra i molisani, freschi di passaggio del turno ai danni della Cavese, e i siciliani, reduci dal doppio successo in semifinale contro il Caldiero Terme.

Concludiamo la nostra rassegna, occupandoci come sempre di calcio nord e sudamericano. Nella notte e in tarda serata è di scena la solita fitta agenda di partite. Si gioca, oltre che in diversi campionati panamericani, in MLS, in Canada, in Uruguay, in Cile, in Brasile e soprattutto in Liga Profesional Argentina. In evidenza alle 01.30 italiane c’è Atletico-Tucuman-Defensa y Justicia, match valido per la quinta giornata della competizione.

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine

EUROPEI 2024

15.00

18.00

21.00

POULE SCUDETTO SERIE D

18.00

Pronostici per oggi e calcio in tv:

Programma delle partite del 16 giugno 2024

ARGENTINA COPA ARGENTINA

Rosario – Barracas Central Posticipata

ARGENTINA INTERNATIONAL SUPER CUP

River Plate – Talleres Cordoba 18:00

ARGENTINA LIGA PROFESIONAL

Atl. Tucuman – Defensa y Justicia 01:30

AUSTRALIA E OCEANIA OFC NATIONS CUP

Tahiti – Samoa 03:00

Papua Nuova Guinea – Figi 06:00

BIELORUSSIA VYSSHAYA LIGA

Arsenal Dzyarzhynsk – Smorgon 15:00

Soligorsk – Naftan 17:00

Slavia Mozyr – FC Minsk 19:00

BRASILE SERIE A

Fluminense – Atletico GO 02:00

Athletico-PR – Flamengo 21:00

Corinthians – Sao Paulo 21:00

Vitoria – Internacional 21:00

Criciuma – Bahia 23:30

Cuiaba – Fortaleza 23:30

Gremio – Botafogo RJ 23:30

Vasco – Cruzeiro 23:30

CANADA CANADIAN PREMIER LEAGUE

Vancouver FC – Cavalry 23:00

CINA SUPER LEAGUE

Cangzhou – Qingdao Hainiu 13:00

Shanghai Shenhua – Chengdu Rongcheng 13:35

Qingdao West Coast – Wuhan Three Towns 14:00

COLOMBIA PRIMERA A – APERTURA – PLAY OFFS

Santa Fe – Bucaramanga 02:30

EGITTO PREMIER LEAGUE

Arab Contractors – El Gaish 18:00

EUROPA EUROPEI

Polonia – Olanda 15:00

Slovenia – Danimarca 18:00

Serbia – Inghilterra 21:00

GIAPPONE J1 LEAGUE

Kobe – Kawasaki 07:00

Avispa Fukuoka – Sagan Tosu 08:30

G-Osaka – Kashiwa 11:00

Kashima – Albirex Niigata 11:00

Nagoya – Shonan 11:00

Tokyo – Iwata 11:00

ISOLE FAR OER PREMIER LEAGUE

Streymur – Klaksvik 16:00

Fuglafjordur – Runavik 17:00

ITALIA SERIE D – FASE VINCITORI – PLAY OFF

Trapani – Campobasso 18:00

KAZAKISTAN PREMIER LEAGUE

Zhetysu – Zhenis 15:00

FC Astana – Ordabasy 17:00

Yelimay Semey – Aktobe 17:00

LETTONIA VIRSLIGA

Grobina – Jelgava 15:00

Auda – Metta 17:00

RFS – Riga FC 19:00

LITUANIA A LYGA

Zalgiris – FK Panevezys 17:25

MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Finlandia U18 – Lituania U18 14:00

Ecuador – Honduras 22:30

MONDO MAURICE REVELLO TOURNAMENT – PLAY OFF

Italia U21 – Francia U20 14:30

Ucraina U23 – Costa d’Avorio U20 18:15

SPAGNA LALIGA2 – PLAY OFF PROMOZIONE

R. Oviedo – Espanyol 18:30

SUD COREA K LEAGUE 1

Jeonbuk – Incheon 11:00

Ulsan HD – Seoul 11:00

Daegu – Jeju 12:00

URUGUAY PRIMERA DIVISION – TORNEO INTERMEDIO

Defensor Sp. – Progreso 01:00

Fenix – Wanderers 17:30

Danubio – Rampla Juniors 20:00

Penarol – Racing Montevideo 23:00

USA MLS

Atlanta Utd – Houston Dynamo 01:30

CF Montreal – Real Salt Lake 01:30

Charlotte – DC United 01:30

New England Revolution – Vancouver Whitecaps 01:30

New York Red Bulls – Nashville SC 01:30

Orlando City – Los Angeles FC 01:30

Philadelphia Union – Inter Miami 01:30

Toronto FC – Chicago Fire 01:30

FC Dallas – St. Louis City 02:30

Colorado Rapids – Austin FC 03:30

Los Angeles Galaxy – Sporting Kansas City 04:30

San Jose Earthquakes – Cincinnati 04:30

Seattle Sounders – Minnesota 04:30

USA USL CHAMPIONSHIP

Hartford Athletic – Pittsburgh 01:00

Indy Eleven – San Antonio 01:00

Tampa Bay – Louisville City 01:30

Memphis – New Mexico 02:30

Colorado Springs – Orange County SC 03:00

El Paso – Phoenix Rising 03:00

Sacramento Republic – Oakland Roots 05:00

VIETNAM V.LEAGUE 1

Gia Lai – Binh Dinh 12:00

Hai Phong – Binh Duong 14:15

Hanoi FC – Cong An Ha Noi 14:15