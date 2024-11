Elenco delle partite previste per oggi, sabato 2 novembre 2024: tre gli anticipi ad inaugurare l’11esima di Serie A, in campo anche la Serie B e i principali campionati europei

Subito in campo dopo il turno infrasettimanale. Non sono trascorse neanche 48 ore dall’ultima carrellata di sfide che la Serie A tornerà di nuovo protagonista già quest’oggi sabato 2 novembre. Non solo. Ci dedicheremo come sempre anche alla Serie B e ai tornei minori del nostro Paese, così come ci soffermeremo sugli anticipi in programma negli altri principali campionati europei. Procediamo, quindi, a fare il punto della situazione sulle partite che si giocheranno nel nostro Paese, per poi spostare la nostra analisi sui tornei esteri.

Indice

Iniziamo dunque per ordine d’importanza dalla Serie A. Tre, dicevamo, i match in palinsesto e volti a inaugurare la giornata numero undici della nuova annata. In ordine cronologico troviamo innanzitutto il match delle 15 del Dall’Ara tra Bologna e Lecce. Morale decisamente alto per entrambe dopo i risultati maturati nel turno infrasettimanale. Se infatti i padroni di casa, in attesa del recupero col Milan, sono chiamati a vincere per dare continuità alla bella vittoria di Cagliari e per raggiungere la zona Europa, anche la compagine pugliese dovrà tentare di dare seguito al successo col Verona.

Testa a testa Dalliga-Castro per la sfida con il Lecce

In palio ci sono tre punti importantissimi per allontanarsi dai bassifondi di classifica, in cui per ora i salentini sono pesantemente invischiati a quota 8. Uomini migliori in campo e dunque solito 4-2-3-1, per il tecnico dei pugliesi Gotti, che riproporrà Dorgu e Gallo da terzini. In mediana agirà il tandem formato da Pierret e Ramadani, mentre Tete Morente, Oudin e Rebic verranno impiegati sulla trequarti a supporto di Krstovic. 4-2-3-1 anche dall’altro lato per mister Vincenzo Italiano. A centrocampo si candidano a partire dal primo minuto sia Moro che Freuler. In avanti a Orsolini, Urbanski e Ndoye il compito di rifornire Castro, che dovrebbe vincere ancora una volta il ballottaggio con Dallinga.

Alle 18 toccherà poi a Udinese e Juventus scendere in campo in quel del Bluenergy Stadium. Si tratta di un vero e proprio match riscatto per due squadre deluse da quanto accaduto in settimana. Pur essendo ancora imbattuta in Serie A, sono troppi i pareggi, incluso l’ultimo col Parma, che hanno finora frenato l’ascesa in graduatoria della Vecchia Signora e che l’hanno fatta scivolare al quarto posto a -7 dal Napoli capolista. È vero, la società non ha mai parlato apertamente di Scudetto e anche l’infortunio di Bremer ha complicato di non poco i piani, ma gli investimenti estivi sostenuti per riportare il club al top stanno iniziando a far storcere il naso ad una parte della piazza. Servirà dunque un’importante inversione di rotta. E ciò a partire da una trasferta che nasconde ben più di un’insidia.

Thiago Motta verso il turn over

Sebbene sia reduce dalla sconfitta in rimonta di Venezia, va infatti evidenziato che quasi tutti i punti vantati in graduatoria dai friulani, settimi a quota 16, sono stati conquistati tra le mura amiche. Un motivo in più dunque, viste le recenti difficoltà, per non prendere sottogamba un match tutt’altro che scontato. Sarà però ancora turn over per mister Thiago Motta. E ciò soprattutto in vista del prossimo impegno di Champions con il Lilla. Ecco dunque che Koopmeiners potrebbe tornare titolare assieme a Yildiz dopo due panchine. In difesa si ricomporrà la coppia Kalulu-Gatti, mentre in mezzo al campo, Mckennie e Fagioli si contendono una maglia con Locatelli e Thuram. Sull’altra sponda, il tecnico Runjaić confermerà il tandem d’attacco Lucca-Davis con Ehizibue e Zemura sugli esterni. In attacco fiducia a Davis, che si gioca una maglia da titolare con Thauvin, al fianco di Lucca.

L’agenda di giornata verrà infine chiusa alle 20.45 dal match dello U-Power Stadium tra Monza e Milan. Derby lombardo a tutti gli effetti per due compagini che finora stanno incontrando molti più ostacoli del previsto e che sembrano già quasi aver abbandonato i propositi di inizio stagione. Archiviata la brutta sconfitta interna col Napoli, per i rossoneri è quasi sfida da dentro o fuori in chiave Champions e Scudetto: sono davvero troppe le 11 lunghezze di distanza dalla squadra di Conte. Un margine difficilmente ricucibile anche e soprattutto considerato il “mal di trasferta” dei meneghini, mai vittoriosi lontani da San Siro in quest’annata di Serie A.

Rientrano Theo Hernandez e Reijnders per la sfida con il Monza

Non se la passano bene, tuttavia, nemmeno i brianzoli, reduci dal k.o infrasettimanale di Bergamo con l’Atalanta, che ha interrotto la striscia di tre risultati utili consecutivi degli uomini di Nesta, facendoli contestualmente risprofondare in classifica. Altro che salvezza tranquilla: anche in questo caso ci sarà da lottare fino all’ultimo. Capitolo formazioni. Nonostante il delicato impegno di Champions di martedì a Madrid contro il Real, il tecnico dei rossoneri Fonseca adotterà poche variazioni per cercare di ritrovare la vittoria in campionato. Saranno pertanto in campo dopo la squalifica sia Theo Hernandez che Reijnders, così come potrebbe ritrovare una maglia dal 1’ anche Rafa Leao. Scontata la presenza di un recuperato Pulisic. Undici migliore anche dall’altra parte per mister Nesta. Archiviata la panchina di Bergamo, scalda i motori dall’inizio l’ex di turno Daniel Maldini. Insieme a lui, alle spalle di Djuric, ci sarà Dani Mota.

Anticipi in Serie B e Lega Pro

Giù di categoria. Riflettori puntati pure sulla dodicesima giornata di Serie B. Tre gli anticipi del sabato che si disputeranno nel pomeriggio alle ore 15, aspettando il resto delle sfide in programma domani. Messi alle spalle ben cinque segni X di fila, il Bari va a caccia di un successo a distanza di quasi due mesi dall’ultimo contro una Reggiana in profonda crisi e sempre più impantanata nella lotta per non retrocedere. Vuole invece restare a galleggiare in piena zona play off la Juve Stabia, una delle più grandi sorprese di questo primo quarto di stagione, che farà visita ad una Carrarese in ripresa ed imbattuta da cinque gare. Spezia-Modena, infine, a chiudere il tutto.

Focus ora sulla Serie C. Anche qui ci sono in agenda diversi anticipi valevoli per la 13esima giornata, con fischio d’inizio fissato tra le 15 e le 17.30. Si giocherà solo nei Gruppi A e B. Per il primo raggruppamento spazio a Giana Erminio-Arzignano, Novara-Caldiero Terme, Renate-Lumezzane, Virtus Verona-Pro Vercelli e Alcione Milano Trento. Meno sostanzioso il programma del secondo, dove si disputeranno solo tre gare: Ternana-Spal, Torres-Pianese e Gubbio-Rimini.

Segnaliamo poi che in campo ci andranno anche alcune squadre del campionato Primavera 1: si parte dalle ore 11 con Empoli-Juventus e Lazio-Sampdoria, quindi alle 13 Milan-Hellas Verona e Bologna-Sampdoria e infine alle 15 Atalanta-Udinese e Roma-Cesena.

Suggestivo Newcastle-Arsenala in Premier League

In assenza di ulteriori partite nei campionati minori italiani, passiamo ora alla disamina delle partite dei principali campionati europei. Partiamo dalla decima giornata di Premier League che andrà in scena assieme alla FA Cup, il secondo più importante trofeo inglese: nel primo pomeriggio, alle 16, saranno infatti impegnate addirittura 64 squadre britanniche non professionistiche. Tutto ciò in attesa dei turni successivi a cui prenderanno parte anche compagini di calibro maggiore. Sono sette stavolta gli incontri del sabato che anticiperanno la sfida di cartello di domani tra Manchester United e Chelsea. Dalle 13.30 fino alle 18.30 sarà questo il palinsesto: Newcastle-Arsenal, Bournemouth-Manchester City, Ipswich Town-Leicester, Liverpool-Brighton, Nottingham Forest-West Ham, Southampton-Everton e Wolverhampton-Crystal Palace.

Bayern-Berlino di cartello in Bundesliga

Salto in Germania, dove va in scena la nona giornata di Bundesliga. Sei gli incontri in primo piano, cinque con calcio d’inizio fissato alle 15.30, Bayern Monaco-Union Berlino, Eintracht Francoforte-Bochum, Hoffenheim-St. Pauli, Kiel-Heidenheim, Wolfsburg-Augusta ed uno, Borussia Dortmund-RB Lipsia, alle 18.30.

‘Saturday night’ in evidenza anche in Liga. Alle 14 ed alle 16.15 si giocheranno solo due gare valide per la 12esima della prima divisione iberica: Osasuna-Real Valladolid e Girona-Leganés. Ciò a causa della richiesta di rinvio di Valencia e Villarreal per il fenomeno meteorologico estremo DANA, che ha causato nelle due città forti piogge e violente inondazioni, oltre al decesso di circa 150 persone.

Rapida panoramica sulla Ligue 1 francese. Anche in questo caso sono tre le gare in agenda ma valide per il decimo turno: alle 17 spazio a Paris Saint Germain-Lens, mentre alle 19 e alle 21 a Brest-Nizza e a St. Etienne-Strasburgo.

Punto conclusivo sulla disamina europea con l’Eredivisie e la giornata numero undici del massimo campionato olandese. Cinque gli incontri in risalto dalle 16.30 alle 21: Willem II-Twente, Heracles-Breda, Feyenoord-AZ Alkmaar, Fortuna Sittard-Heerenveen, ma soprattutto il big match Ajax-PSV Eindhoven.

Breve parentesi sul calcio giovanile. Protagonista di giornata sarà anche l’Italia U16 di Marco Scarpa, che sfiderà alle 16 i padroni di casa della Francia al Centro Sportivo ‘Léo Lagrange’ di Bonneuil-sur-Marne nell’ambito del Torneo Internazionale ‘Val de Marne’, competizione di carattere amichevole.

Salto oltreoceano e capitolo finale della nostra rassegna come sempre dedicato alle partite per squadre di club nord e sudamericane. Nella notte e in tarda serata in evidenza c’è il consueto ricco palinsesto di partite: oltre che in tanti altri campionati panamericani, si scenderà in campo in MLS, in Canada, in Messico, in Brasile ma soprattutto in Argentina, dove tra le 01.15 e le 22 italiane saranno di scena Uniòn Santa Fe-Newell’s Old Boys, Argentinos Juniors-Vélez Sarsfield, Deportivo Riestra-Talleres Cordoba e River Plate-Banfield, gare queste valide per la 20esima giornata di Primera Divisiòn.

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine

SERIE A

15:00

Bologna-Lecce

18:00

Udinese-Juventus

20:45

Monza-Milan

BUNDESLIGA

15:30

Bayern Monaco-Union Berlino

18:30

Borussia Dortmund-RB Lipsia

SERIE B

15:00

LEGA PRO

15:00

Giana Erminio-Arzignano

Novara-Caldiero Terma

Renate-Lumezzante

Ternana-SPAL

Torres-Pianese

Virtus Verona-Pro Vercelli

17:30

Alcione Milano-Trento

Gubbio-Rimini

Pronostici per oggi e calcio in tv:

Programma delle partite del 2 novembre 2024

AFRICA AFRICAN NATIONS CHAMPIONSHIP – QUALIFICAZIONE

Eswatini – Zimbabwe 17:00

Benin – Togo 18:00

ALGERIA LIGUE 1

El Bayadh – Paradou 15:00

Khenchela – Magra 15:00

Belouizdad – Saoura Posticipata

USM Alger – MC Alger Posticipata

Oran – Constantine 17:45

Setif – Chlef 17:45

ARABIA SAUDITA SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Al Fateh – Al Feiha 15:35

Al-Taawon – Al Kholood 15:55

Al-Ettifaq – Al Qadisiya 19:00

ARGENTINA TORNEO BETANO

Union Santa Fe – Newells Old Boys 01:15

Argentinos Jrs – Velez Sarsfield 02:00

Dep. Riestra – Talleres Cordoba 19:00

River Plate – Banfield 22:00

ARMENIA PREMIER LEAGUE

Ararat – Pyunik 14:00

BKMA – Ararat-Armenia 16:00

AUSTRALIA A-LEAGUE

Wellington Phoenix – Auckland FC 05:00

Central Coast Mariners – Perth Glory 07:00

WS Wanderers – Adelaide United 09:35

AUSTRIA BUNDESLIGA

LASK – Hartberg 17:00

Salzburg – Grazer 17:00

Sturm Graz – SK Rapid 17:00

AZERBAIJAN PREMIER LEAGUE

Shamakhi – Zira 12:00

BELGIO JUPILER LEAGUE

St. Liege – St. Truiden 16:00

Leuven – Club Brugge 18:15

KV Mechelen – Royale Union SG 20:45

BIELORUSSIA VYSSHAYA LIGA

FC Minsk – Slavia Mozyr 12:30

BATE – Neman 14:30

Din. Minsk – Slutsk 16:30

Zhodino – Vitebsk 18:30

BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL – CLAUSURA

SA Bulo Bulo – Wilstermann 00:00

BRASILE SERIE A BETANO

Fluminense – Gremio 01:00

Bragantino – Cuiaba 20:00

Athletico-PR – Vitoria 22:30

Juventude – Fortaleza 22:30

BULGARIA PARVA LIGA

Lok. Sofia – Arda 11:00

Lok. Plovdiv – CSKA Sofia 13:30

Krumovgrad – Spartak Varna 16:00

CANADA CANADIAN PREMIER LEAGUE – PLAY OFF

Forge – Atl. Ottawa 21:00

CILE PRIMERA DIVISIÓN

A. Italiano – Copiapo 22:00

Cobreloa – U. Catolica 22:00

Cobresal – O’Higgins 22:00

Coquimbo – U. Calera 22:00

Everton – Huachipato 22:00

U. Espanola – Palestino 22:00

CINA SUPER LEAGUE

Beijing Guoan – Henan Songshan Longmen 08:30

Changchun Yatai – Zhejiang Professional 08:30

Chengdu Rongcheng – Shanghai Shenhua 08:30

Qingdao Hainiu – Cangzhou 08:30

Shandong Taishan – Meizhou Hakka 08:30

Shanghai Port – Tianjin Jinmen Tiger 08:30

Shenzhen Xinpengcheng – Nantong Zhiyun 08:30

Wuhan Three Towns – Qingdao West Coast 08:30

COLOMBIA PRIMERA A – CLAUSURA

Jaguares de Cordoba – Pereira 0-1 (Interrotta)

Once Caldas – Fortaleza 02:00

La Equidad – Alianza 20:00

Envigado – Junior 22:00

COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN – APERTURA

San Carlos – Guanacasteca 02:00

Liberia – Sporting San Jose 03:00

AD Santos – Cartagines 23:00

CROAZIA HNL

Lok. Zagreb – Slaven Belupo 15:00

Osijek – Gorica 17:30

DANIMARCA SUPERLIGA

Sonderjyske – Randers 17:00

EGITTO PREMIER LEAGUE

Ismaily – Ghazl El Mahallah 16:00

Al Ahly – Ceramica Cleopatra 19:00

ESTONIA MEISTRILIIGA

Kuressaare – Kalju 11:30

EUROPA EUROPEI U17 – QUALIFICAZIONE – PRIMA FASE

Spagna U17 – Macedonia del Nord U17 14:00

Islanda U17 – Estonia U17 18:00

FINLANDIA VEIKKAUSLIIGA – CONFERENCE LEAGUE – PLAY OFF

SJK – Haka 13:30

FRANCIA LIGUE 1

PSG – Lens 17:00

Brest – Nizza 19:00

St. Etienne – Strasburgo 21:00

FRANCIA LIGUE 2

Caen – Bastia 14:00

Guingamp – Grenoble 20:00

GALLES CYMRU PREMIER

Barry – TNS 14:00

Caernarfon – Penybont 15:30

Connah’s Q. – Cardiff Metropolitan 15:30

Haverfordwest – Flint 15:30

Newtown – Bala Town 15:30

Briton Ferry – Aberystwyth 18:15

GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Furth – Darmstadt 13:00

Hannover – Karlsruher 13:00

Regensburg – Elversberg 13:00

Hertha – Colonia 20:30

GERMANIA BUNDESLIGA

Bayern – Union Berlino 15:30

Francoforte – Bochum 15:30

Hoffenheim – St. Pauli 15:30

Kiel – Heidenheim 15:30

Wolfsburg – Augusta 15:30

Dortmund – RB Lipsia 18:30

GERMANIA BUNDESLIGA – FEMMINILE

Brema D – SGS Essen D 12:00

Potsdam D – Jena D 14:00

GRECIA SUPER LEAGUE

Olympiakos – Panserraikos 16:00

Athens Kallithea – Panetolikos 19:30

HONDURAS LIGA NACIONAL – APERTURA

Real Sociedad – Genesis 22:00

INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Blackburn – Sheffield Utd 13:30

Oxford Utd – Swansea 13:30

Stoke – Derby 13:30

Cardiff – Norwich 16:00

Hull – Portsmouth 16:00

Leeds – Plymouth 16:00

Middlesbrough – Coventry 16:00

Preston – Bristol City 16:00

QPR – Sunderland 16:00

Sheffield Wed – Watford 16:00

INGHILTERRA FA CUP

Barrow – Doncaster 16:00

Brackley Town – Braintree 16:00

Bradford City – Aldershot 16:00

Bristol Rovers – Weston-super-Mare 16:00

Burton – Scarborough 16:00

Carlisle – Wigan 16:00

Chesterfield – Horsham FC 16:00

Crewe – Dagenham & Red. 16:00

Exeter – Barnet 16:00

Gillingham FC – Blackpool 16:00

Grimsby – Wealdstone 16:00

Hednesford – Gainsborough 16:00

Maidenhead – Crawley 16:00

Newport – Peterborough 16:00

Port Vale – Barnsley 16:00

Reading – Fleetwood 16:00

Rochdale – Bromley 16:00

Rotherham – Cheltenham 16:00

Rushall – Accrington 16:00

Salford – Shrewsbury 16:00

Solihull Moors – Maidstone 16:00

Southend – Charlton 16:00

Stevenage – Guiseley 16:00

Stockport – Forest Green 16:00

Swindon – Colchester 16:00

Tonbridge – Harborough 16:00

Tranmere – Oldham 16:00

Walsall – Bolton 16:00

Woking – Cambridge Utd 16:00

Worthing – Morecambe 16:00

Wycombe – York 16:00

Northampton – Kettering 18:30

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Newcastle – Arsenal 13:30

Bournemouth – Manchester City 16:00

Ipswich – Leicester 16:00

Liverpool – Brighton 16:00

Nottingham – West Ham 16:00

Southampton – Everton 16:00

Wolves – Crystal Palace 18:30

ISRAELE LIGAT HA’AL

Hapoel Jerusalem – Netanya 14:00

M. Tel Aviv – Kiryat Shmona 16:30

M. Petach Tikva – Ironi Tiberias 17:00

Maccabi Bnei Raina – Sakhnin 17:00

Hapoel Hadera – B. Jerusalem 18:30

ITALIA PRIMAVERA 1

Empoli U20 – Juventus U20 11:00

Milan U20 – Verona U20 13:00

Sampdoria U20 – Bologna U20 13:00

Atalanta U20 – Genoa U20 15:00

Roma U20 – Cesena U20 15:00

ITALIA PRIMAVERA 2

Frosinone U19 – Spezia U19 11:00

Vicenza U19 – Como U19 11:00

Cosenza U19 – Bari U19 11:30

Pro Vercelli U19 – Venezia U19 11:30

Benevento U19 – Monopoli U19 14:30

Cittadella U19 – Modena U19 14:30

Crotone U19 – Palermo U19 14:30

FeralpiSalò U19 – Reggiana U19 14:30

Napoli U19 – Avellino U19 14:30

Pescara U19 – Ascoli U19 14:30

Pisa U19 – Ternana U19 14:30

Renate U19 – Brescia U19 14:30

Salernitana U19 – Perugia U19 14:30

Spal U19 – Padova U19 14:30

ITALIA SERIE A

Bologna – Lecce 15:00

Udinese – Juventus 18:00

Monza – Milan 20:45

ITALIA SERIE A FEMMINILE

Lazio D – Como D 20:30

ITALIA SERIE B

Bari – Reggiana 15:00

Carrarese – Juve Stabia 15:00

Spezia – Modena 15:00

ITALIA SERIE C – GIRONE A

Giana Erminio – Arzignano 15:00

Novara – Caldiero Terme 15:00

Renate – Lumezzane 15:00

Virtus Verona – Pro Vercelli 15:00

Alcione Milano – Trento 17:30

ITALIA SERIE C – GIRONE B

Ternana – Spal 15:00

Torres – Pianese 15:00

Gubbio – Rimini 17:30

ITALIA SERIE D – GIRONE A

Bra – Gozzano 14:30

Chieri – Cairese 14:30

Lavagnese – Imperia 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE B

Sondrio – USD Casatese 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE E

Terranuova Traiana – Siena 14:30

Fulgens Foligno – Ostia Mare 16:00

ITALIA SERIE D – GIRONE G

Puteolana – Latte Dolce 14:30

KAZAKISTAN PREMIER LEAGUE

Kyzylzhar – Kaisar 10:00

Kairat Almaty – Ordabasy 12:00

LITUANIA A LYGA

Siauliai FA – Dziugas Telsiai 12:00

Hegelmann – Suduva 14:00

Banga – Transinvest 16:00

MALTA PREMIER LEAGUE

Hamrun – Marsaxlokk 15:00

Gzira – Zabbar 17:30

Birkirkara – Naxxar 19:00

Melita – Mosta FC 19:00

MAROCCO BOTOLA PRO

Berkane – Moghreb Tetouan 16:00

Raja Casablanca – COD Meknes 16:00

Chabab Mohammedia – Union Touarga 18:00

Difaa El Jadidi – Agadir 20:00

MESSICO LIGA MX – APERTURA

Queretaro – Juarez 02:00

Mazatlan FC – Club America 04:00

Tijuana – Tigres 04:05

MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Giappone U16 – Italia U16 14:00

Francia U16 – Italia U16 16:00

MONTENEGRO PRVA CRNOGORSKA LIGA

Jedinstvo – Petrovac 14:00

Otrant – Buducnost 14:00

Bokelj – Arsenal Tivat 15:00

Jezero – Decic 15:00

Mornar – Sutjeska 16:00

NORVEGIA ELITESERIEN

Viking – Sandefjord 18:00

OLANDA EREDIVISIE

Willem II – Twente 16:30

Ajax – PSV 18:45

Heracles – Breda 18:45

Feyenoord – Alkmaar 21:00

Sittard – Heerenveen 21:00

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – CLAUSURA

General Caballero JLM – Guarani 21:30

PERU LIGA 1 – CLAUSURA

Cajamarca – Huancayo 21:15

Carlos Mannucci – Alianza Atl. 21:15

Grau – Cesar Vallejo 21:15

POLONIA EKSTRAKLASA

Rakow – Stal Mielec 14:45

Motor Lublin – Pogon Szczecin 17:30

Puszcza – Lech 20:15

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Rio Ave – Casa Pia 16:30

Farense – Benfica 19:00

Gil Vicente – Boavista 21:30

REPUBBLICA CECA 1. LIGA

Dukla Praga – Mlada Boleslav 13:30

Jablonec – Teplice 16:00

Karvina – Sigma Olomouc 16:00

Sparta Praga – Ostrava 19:00

ROMANIA LIGA 1

Sepsi Sf. Gheorghe – Petrolul 17:30

Din. Bucuresti – UTA Arad 20:00

RUSSIA PREMIER LEAGUE

Lok. Mosca – Kazan 16:00

Zenit – Dynamo Makhachkala 16:00

CSKA Mosca – Sp. Mosca 18:45

SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE

Faetano – Libertas 15:00

La Fiorita – Cosmos 15:00

Murata – Tre Fiori 15:00

Pennarossa – San Giovanni 18:00

SCOZIA PREMIERSHIP

St. Johnstone – Hearts 16:00

St. Mirren – Ross County 16:00

SLOVACCHIA NIKE LIGA

Komarno – Dun. Streda 15:30

Kosice – Trencin 15:30

Trnava – Michalovce 15:30

Podbrezova – Slovan Bratislava 18:00

SLOVENIA PRVA LIGA

Domzale – Primorje 15:00

Maribor – Radomlje 17:30

SPAGNA LALIGA

Osasuna – Valladolid 14:00

Girona – Leganes 16:15

Villarreal – Vallecano Posticipata

Valencia – Real Madrid Posticipata

SPAGNA LALIGA2

Eibar – Elche 14:00

Cartagena – La Coruna 16:15

Gijon – Cadice 16:15

Racing Santander – Albacete 18:30

Saragozza – Granada 18:30

SUD COREA K LEAGUE 1 – GRUPPO RETROCESSIONE

Jeonbuk – Incheon 06:00

Gwangju – Daejeon 08:30

SUD COREA K LEAGUE 1 – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Gimcheon Sangmu – Suwon FC 08:30

Seoul – Pohang 08:30

SVEZIA ALLSVENSKAN

Elfsborg – Västerås SK 15:00

Hammarby – Malmo FF 15:00

Göteborg – Kalmar 17:30

SVIZZERA SUPER LEAGUE

Basilea – Winterthur 18:00

Zurigo – Young Boys 18:00

St. Gallen – Sion 20:30

TAGIKISTAN VYSSHAYA LIGA

Panjsher – Barkchi Hisor 11:00

TUNISIA LIGUE PROFESSIONNELLE 1

JS Omrane – Soliman 14:00

Ben Guerdane – Stade Tunisien 14:30

Gabes – Metlaoui 14:30

Club Africain – Monastir 16:30

TURCHIA SUPER LIG

Sivasspor – Rizespor 11:30

Kayserispor – Adana Demirspor 14:00

Besiktas – Kasimpasa 17:00

UCRAINA PREMIER LEAGUE

Karpaty Lviv – Livyi Bereg 14:30

Shakhtar – Ch. Odesa 17:00

UNGHERIA OTP BANK LIGA

MTK Budapest – Zalaegerszeg 12:30

Puskas Academy – Ujpest 16:30

Győr – Nyiregyhaza 19:00

URUGUAY PRIMERA DIVISION – CLAUSURA

Danubio – Miramar 20:30

Nacional – Cerro CA 23:00

USA MLS – PLAY OFF

Charlotte – Orlando City 00:30

Colorado Rapids – Los Angeles Galaxy 02:30

New York City – Cincinnati 22:00

USA USL CHAMPIONSHIP – PLAY OFF

Las Vegas Lights – Sacramento Republic 03:30

Memphis – Orange County SC 19:00

Charleston – Pittsburgh 23:30

UZBEKISTAN SUPER LEAGUE

Olympic – Navbahor Namangan 11:00

Qizilqum – Din. Samarkand 13:15

VENEZUELA LIGA FUTVE – CLAUSURA – QUADRANGOLARE

Rayo Zuliano – Dep. Tachira 21:00

VIETNAM V.LEAGUE 1

Hong Linh Ha Tinh – Binh Dinh 11:00

Binh Duong – Gia Lai 12:00

Song Lam Nghe An – Ho Chi Minh 12:00