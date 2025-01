Elenco delle partite previste per oggi, mercoledì 22 gennaio 2025: punto conclusivo sulla penultima giornata di Champions League, riflettori puntati anche sulle semifinali di andata di Coppa Italia Serie C

Ancora Champions League in primissimo piano quest’oggi mercoledì 22 gennaio. Dopo gli impegni di ieri di Bologna, Juve e Milan, saranno altre due le italiane pronte a contendersi punti vitali e a far calare contestualmente il sipario sulla settima e penultima giornata della fase a gruppo unico della prestigiosa kermesse. Non solo, perché la scena la ruberanno anche un anticipo di Europa League, così come la Coppa Italia Serie C, dove si disputeranno invece le semifinali di andata.

La nostra analisi comincia anche oggi per ordine d’importanza dalle gare che chiuderanno la settima giornata della nuova Champions League. Ricordiamo sempre che il massimo torneo continentale ha abbandonato da questa stagione i canonici otto gruppi per uno singolo, in cui ogni squadra si confronterà con otto contendenti. 36 le partecipanti, di cui solo le prime otto accederanno agli ottavi, mentre per stabilire le sfidanti si svolgeranno dei playoff tra le squadre classificate dal nono al 26esimo posto. A casa, invece, quelle dal 27esimo al 36esimo.

Sogno top 8 per il Milan, Girona quasi eliminato

Due, come anticipato, le gare che coinvolgeranno le formazioni italiane, entrambe in agenda alle ore 21. A tal proposito iniziamo dal match di San Siro, diretto dal fischietto tedesco Tobias Stieler, che metterà di fronte Milan e Girona. Ultimi 180 minuti dalla fine della prima parte di questa nuovo format per i rossoneri, attualmente in piena corsa per la qualificazione diretta agli ottavi di finale grazie al dodicesimo posto occupato a quota 12. Se infatti da un lato in campionato le cose non sembrano affatto andare come sperato in estate, dall’altro in Champions il Diavolo sta facendo abbastanza bene, come testimoniato dalle quattro vittorie consecutive raccolte dopo i due ko iniziali.

Un percorso niente male in grado di rilanciare le ambizioni di passaggio del turno, ma soprattutto di far sognare la tanto preziosa top 8 che consentirebbe di evitare gli insidiosi spareggi. Appena tre invece i punti vantati in classifica dagli spagnoli, al loro esordio assoluto nella manifestazione, sebbene ormai quasi rassegnati a doverla abbandonare già in questa fase iniziale. Solo due imprese nelle ultime due gare con annessi risultati favorevoli dagli altri campi sarebbero infatti in grado di evitare un’eliminazione praticamente certa. Capitolo formazioni.

Out Morata e Pulisic in casa rossonera, con il tecnico Coinceçao obbligato di conseguenza a schierare Musah e Abraham al loro posto. Per il resto spazio agli stessi volti usciti sconfitti dal match di campionato con la Juve. Niente turn over anche per mister Michel, il quale dovrebbe disporsi con lo stesso undici battuto dal Siviglia.

Nerazzurri ad un passo dalla qualificazione diretta alla fase finale

Sempre alle ore 21 si disputerà alla epet Arena anche Sparta Praga-Inter, incontro diretto dall’arbitro spagnolo Alejandro Hernandez. Quattro vittorie, un pareggio ed una sola sconfitta, ottenuta peraltro nell’ultima partita contro il Bayer Leverkusen. E’ questo finora il cammino dei nerazzurri in Chmpions. Un tragitto sontuoso e capace di proiettare la squadra di Simone Inzaghi al sesto posto e in piena corsa per qualificarsi direttamente agli ottavi di finale. Basterà infatti avere la meglio sullo Sparta Praga, compagine piuttosto abbodabile e ad un passo dall’eliminazione essendo ancora ferma a quota 4, per avvicinare sensibilmente il traguardo e per concedersi di vivere senza particolari patemi lo scontro casalingo col Monaco dell’ultimo turno.

Per quanto riguarda le formazioni sono tanti dubbi in casa Inter per Simone Inzaghi. In difesa resiste il solito ballottaggio tra De Vrij e Acerbi, così come sulle fasce dove Darmian insidia Dumfries. Ancora ai box Calhanoglu, scalda i motori Asllani assieme a Barella e Zielinski. Possibile panchina iniziale per uno stanco Lautaro. Olatunji-Birmancevic, invece, l’accoppiata offensiva per cui opterà il tecnico Lars Friis, con Kairinen, Rynes e Solbakken a suo ridosso.

Paris Saint Germain-Manchester City a spiccare nel resto del programma di UCL e l’anticipo di EL

Tante poi le altre partite in programma. Alle 18.45 si disputeranno RB Lipsia-Sporting CP e Shakhtar-Brest, mentre il resto del programma sarà fruibile alle ore 21 con Arsenal-Dinamo Zagabria, Celtic-Young Boys, Feyenoord-Bayern Monaco, Real Madrid-Salisburgo e soprattutto Paris Saint Germain-Manchester City, due delle più grandi delusioni di questa fase iniziale e alle prese con un difficile accesso ai playoff.

Non solo Champions, perché in palinsesto alle 16.30 troveremo anche un altro anticipo di Europa League: Besiktas-Athletic Bilbao.

Prosegue il turno infrasettimanale del Campionato Primavera 1 e di scena i primi due atti di Coppa Italia Serie C

Come dicevamo, protagonista sarà tuttavia anche il calcio italiano. A rubare le attenzioni ci penseranno in particolare la 21esima giornata del Campionato Primavera 1, primo turno infrasettimanale del nuovo anno, e la Coppa Italia Serie C. In atto in quest’ultimo caso la fase clou della competizione, con il tabellone delle semifinali che offrirà i due scontri d’andata in attesa di quelli di ritrono in programma tra un mese. Alle 18.30 spazio a Giana Erminio-Caldiero Terme, mentre alle 21 a Trapani-Rimini. Ricordiamo a tal proposito che la vittoria della coppa, oltre al titolo sportivo, dal 2017 consente (salvo retrocessione in campionato) l’accesso alla fase nazionale dei play-off per la promozione in Serie B.

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine

CHAMPIONS LEAGUE

18:45

RB Lipsia-Sporting CP

Shakhtar-Brest

21:00

Arsenal-Dinamo Zagabria

Celtic-Young Boys

Feyenoord-Bayern Monaco

Milan-Girona

Paris Saint Germain-Manchester City

Real Madrid-RB Salisburgo

Sparta Praga-Inter

COPPA ITALIA SERIE C

18:30

Giana Erminio-Caldiero Terme

20:30

Trapani-Rimini

Pronostici per oggi e calcio in tv:

Programma delle partite del 22 gennaio 2025

ARABIA SAUDITA SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Al Orubah – Al Qadisiya 15:00

Al Fateh – Damac 15:55

Al-Ittihad FC – Al Shabab 18:00

AUSTRALIA A-LEAGUE

Adelaide United – Auckland FC 09:30

COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN – CLAUSURA

AD Santos – Herediano Posticipata

Liberia – Santa Ana 23:00

EGITTO PREMIER LEAGUE

Pharco – Al Ahly 15:00

Ceramica Cleopatra – Al Ittihad 18:00

ZED – Pyramids 18:00

EUROPA CHAMPIONS LEAGUE – PRIMA FASE

RB Lipsia – Sporting 18:45

Shakhtar – Brest 18:45

Arsenal – Din. Zagabria 21:00

Celtic – Young Boys 21:00

Feyenoord – Bayern 21:00

Milan – Girona 21:00

PSG – Manchester City 21:00

Real Madrid – Salzburg 21:00

Sparta Praga – Inter 21:00

EUROPA EUROPA LEAGUE – PRIMA FASE

Besiktas – Ath. Bilbao 16:30

FRANCIA COPPA DI FRANCIA

Haguenau – Dunkerque 17:00

GIAMAICA PREMIER LEAGUE

Chapelton – Portmore 21:00

Dunbeholden – Vere United 21:00

Harbour View – Waterhouse 21:00

GUATEMALA LIGA NACIONAL – CLAUSURA

Municipal – Deportivo Achuapa 19:30

Deportivo Mixco – Marquense 22:00

INDIA I-LEAGUE

Aizawl – Delhi FC 14:30

INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Leeds – Norwich 20:45

Portsmouth – Stoke 20:45

Sheffield Wed – Bristol City 20:45

Plymouth – Burnley 21:00

ITALIA COPPA ITALIA SERIE C

Giana Erminio – Caldiero Terme 18:30

Trapani – Rimini 20:30

ITALIA PRIMAVERA 1

Lazio U20 – Torino U20 12:00

Monza U20 – Cagliari U20 12:00

Udinese U20 – Empoli U20 12:00

Atalanta U20 – Sassuolo U20 14:00

Milan U20 – Lecce U20 14:00

Genoa U20 – Bologna U20 16:00

Verona U20 – Inter U20 16:00

ITALIA SERIE D – GIRONE H

Brindisi – Fidelis Andria 16:00

MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

River Plate – Messico 01:00

NICARAGUA LIGA PRIMERA – CLAUSURA

Rancho Santana – Jalapa 23:00

PARAGUAY SUPER CUP

Libertad – Olimpia Asuncion 23:30

SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE

Cailungo – La Fiorita 21:15

Folgore – Pennarossa 21:15

Murata – Cosmos 21:15

Tre Penne – Faetano 21:15

SPAGNA SUPERCOPPA – FEMMINILE

Barcellona D – Atletico Madrid D 19:00

SUDAFRICA PREMIERSHIP

Magesi – Mamelodi 18:30

TUNISIA LIGUE PROFESSIONNELLE 1

CA Bizertin – CS Sfaxien 14:00

Esperance Tunis – Olympique Beja 14:00