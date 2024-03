Elenco delle partite previste per oggi, sabato 23 marzo 2024: scende in campo la terza serie italiana, proseguono le amichevoli di lusso delle Nazionali e spazio anche all’Italia U17 e U19

Ci inoltriamo sempre di più in un weekend calcistico che, a partire da quest’oggi, sabato 23 marzo, offre un ricco palinsesto di sfide per tutti i gusti. I principali campionati europei sono ancora fermi a causa degli impegni delle varie rappresentative nazionali. Nonostante ciò, non mancano gli incontri di un certo rilievo nel nostro Paese, soprattutto considerando i tornei minori. Andiamo a fare il punto della situazione, come di consueto, sul calcio italiano, per poi fare una panoramica più generale su quello internazionale.

Indice



Iniziando, dunque, da casa nostra, anticipavamo che in giornata, tra le 14 e le 17.30, scende in campo la Serie C. Un’agenda che offre un cospicuo numero di match dei vari gironi, validi per la 33esima giornata della terza serie italiana. Nel Girone A, oltre a Fiorenzuola-Pro Patria, Giana Erminio-Alessandria e Lumezzane-Virtus Verona, la capolista Mantova prova a chiudere la pratica promozione in casa del Trento. In programma anche due derby: quello veneto tra Vicenza e Legnago Salus, e quello lombardo tra Albinoleffe e Pro Sesto. Nel Gruppo B troviamo cinque partite: la Torres è impegnata al Vanni Sanna contro la Vis Pesaro, la Carrarese va in trasferta a Ferrara e il Perugia gioca in casa contro il Pineto. C’è poi Recanatese-Ancona, mentre il Pescara del neo tecnico Cascione, subentrato in settimana a Bucaro, prova invece ad invertire il trend negativo delle ultime 5 uscite (appena 1 punto accumulato) all’Adriatico contro il Pontedera. Nel Girone C il Foggia vuole bissare sul campo del Messina il successo ottenuto a sorpresa nello scorso turno contro la capolista Juve Stabia, che invece cerca riscatto nel derby campano con il Sorrento. Anche il Benevento vuole incrementare il filotto positivo di risultati nella sfida interna contro il Monopoli, mentre è derby anche per l’Avellino di Pazienza, ospite del Giugliano al De Cristofaro. Virtus Francavilla-Monterosi Tuscia e AZ Picerno-Latina a chiudere il tutto. Si gioca anche in Serie D e in Serie A femminile con Sampdoria-Como alle ore 12.30 e Roma-Sassuolo alle 15.

Sempre rimanendo in tema di club, ricordiamo che nel tardo pomeriggio, in contemporanea alle 19, si disputano due partite di MLS: New England Revolution-Chicago Fire e New York Red Bulls-Inter MIami, valide per il massimo campionato di calcio di Stati Uniti e Canada.

Capitolo Nazionali. Nel palinsesto di giornata proseguono i tantissimi i test amichevoli di lusso. Alle ore 20, nello spettacolare teatro di Wembley, Inghilterra e Brasile iniziano le rispettive marce di avvicinamento agli Europei e alla Coppa America, fronteggiandosi in una classica del calcio internazionale. Due formazioni che arrivano a questo prestigioso appuntamento in stati di forma molto diversi. Gli inglesi hanno vinto otto delle dieci partite disputate dopo Qatar 2022, dominando anche il Gruppo C (in cui era presente anche l’Italia) nel cammino di qualificazione a Euro 2024. Decisamente più in difficoltà la Seleçao, pronta ad iniziare una nuova gestione tecnica con il nuovo ct Dorival Junior. I carioca sono attualmente sesti nel gruppo di qualificazione sudamericano per i prossimi Campionati del Mondo, e sono reduci da tre k.o di fila. Friendly match di altissimo prestigio anche quello del Groupama Stadium di Lione tra Francia e Germania. E’ la seconda volta in questa annata che le due storiche rivali si affronteranno. La gara è un replay di quella andata in scena lo scorso settembre: in quell’occasione si impose la formazione teutonica per 2-1 grazie alle reti realizzate da Muller e Sané. Tra le altre partite in risalto troviamo poi, alle 20, Danimarca–Svizzera. Si gioca al Parken Stadium di Copenhagen. Entrambe le selezioni si sono qualificate per i prossimi Europei e intendono testare le proprie condizioni in vista della rassegna continentale, che partirà da metà giugno in Germania. Non ha invece ottenuto il pass l’Irlanda, impegnata alle 18 a Dublino contro il Belgio. Interessante anche la sfida del Cairo delle 21 tra la Croazia, prossima avversaria della nazionale italiana agli Europei 2024, e la Tunisia. Il match è valido per le FIFA Series, nuovissimo torneo introdotto per promuovere il calcio su un piano globale, consentendo a federazioni, che difficilmente riuscirebbero a scontarsi in coppe più blasonate, di giocare in partite ufficiali l’una contro l’altra. Chi vince se la vedrà con una tra Egitto e Nuova Zelanda.

Spostandoci nel continente americano, evidenziamo che in serata, alle ore 21 italiane, Canada e Trinidad e Tobago si giocano al Toyota Stadium di Frisco, in Texas, un posto nella Copa America 2024. Entrambe le formazioni sono state eliminate dai quarti di finale della CONCACAF Nations League: i nordamericani ha perso contro la Giamaica con un gol di scarto, mentre la formazione caraibica è uscita sconfitta per 4-2 contro gli Stati Uniti. La vincente di questa sfida rivaleggerà prima con l’Argentina e poi con Perù e Cile nelle fasi finali della competizione continentale per rappresentative nazionali sudamericane, organizzata in estate negli USA.

Riflettori puntati, per concludere la rassegna, sull‘Italia Under 19 e 17, quest’oggi in campo, rispettivamente alle 16.30 e alle 12, contro Repubblica Ceca e Belgio. I due match sono validi per la seconda fase delle qualificazioni ai prossimi Campionati Europei di categoria, in programma, rispettivamente, dal 15 al 28 luglio in Irlanda del Nord e dal 20 maggio al 5 giugno a Cipro.

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine

SERIE C

14.00

17.30

SERIE D

14.30

15.00

Pronostici per oggi e calcio in tv:

Programma delle partite del 22 marzo 2024

ALGERIA LIGUE 1

Khenchela – Oran 15:30

US Souf – El Bayadh 15:30

CILE PRIMERA DIVISIÓN

Everton – Palestino 22:00

COLOMBIA PRIMERA A – APERTURA

Patriotas – Junior 00:10

La Equidad – Ind. Medellin 02:20

Millonarios – Dep. Cali 20:00

Tolima – Pereira 22:10

ECUADOR LIGA PRO – PRIMA FASE

Mushuc Runa – U. Catolica Posticipata

Imbabura – Cumbaya 21:30

EUROPA EUROPEI U17 – QUALIFICAZIONE – SECONDA FASE

Bulgaria U17 – Romania U17 11:00

Galles U17 – Svezia U17 11:00

Austria U17 – Norvegia U17 12:00

Belgio U17 – Italia U17 12:00

Germania U17 – Irlanda U17 12:00

Serbia U17 – Danimarca U17 12:00

Polonia U17 – Bielorussia U17 14:00

Repubblica Ceca U17 – Bosnia-Erzegovina U17 14:00

Turchia U17 – Georgia U17 14:00

Spagna U17 – Slovenia U17 15:30

Inghilterra U17 – Ungheria U17 16:00

Portogallo U17 – Croazia U17 17:00

Olanda U17 – Finlandia U17 17:30

Francia U17 – Irlanda del Nord U17 20:00

EUROPA EUROPEI U19 – QUALIFICAZIONE – SECONDA FASE

Scozia U19 – Georgia U19 12:00

Germania U19 – Romania U19 12:30

Belgio U19 – Lituania U19 13:00

Svizzera U19 – Macedonia del Nord U19 14:00

Ucraina U19 – Lettonia U19 14:00

Norvegia U19 – Bosnia-Erzegovina U19 15:00

Turchia U19 – Croazia U19 15:30

Austria U19 – Slovenia U19 16:00

Danimarca U19 – Grecia U19 16:00

Olanda U19 – Francia U19 16:00

Spagna U19 – Kosovo U19 16:00

Repubblica Ceca U19 – Italia U19 16:30

Israele U19 – Montenegro U19 19:00

Portogallo U19 – Serbia U19 21:00

GERMANIA BUNDESLIGA – FEMMINILE

Colonia D – 1.FC Nurnberg D 14:00

Wolfsburg D – Bayern D 17:45

GUATEMALA LIGA NACIONAL – CLAUSURA

Malacateco – Antigua 03:00

Coban Imperial – Zacapa 22:00

IRLANDA DEL NORD NIFL PREMIERSHIP

Coleraine – Dungannon 16:00

Glenavon – Loughgall 16:00

Glentoran – Ballymena 16:00

Newry City – Crusaders 16:00

ITALIA SERIE A FEMMINILE – GRUPPO RETROCESSIONE

Sampdoria D – Como D 12:30

ITALIA SERIE A FEMMINILE – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Roma D – Sassuolo D 15:00

ITALIA SERIE C – GIRONE A

AlbinoLeffe – Pro Sesto 14:00

Fiorenzuola – Pro Patria 14:00

Giana Erminio – Alessandria 14:00

Lumezzane – Virtus Verona 14:00

Trento – Mantova 14:00

L.R. Vicenza – Legnago Salus 17:30

ITALIA SERIE C – GIRONE B

Perugia – Pineto 17:30

Pescara – Pontedera 17:30

Recanatese – Ancona 17:30

Spal – Carrarese 17:30

Torres – Vis Pesaro 17:30

ITALIA SERIE C – GIRONE C

ACR Messina – Foggia 14:00

Benevento – Monopoli 14:00

Picerno – Latina 14:00

Sorrento – Juve Stabia 14:00

Virtus Francavilla – Monterosi Tuscia 14:00

Giugliano – Avellino 17:30

ITALIA SERIE D – GIRONE A

Chieri – Bra 14:30

Chisola – Asti 14:30

Pinerolo – Ticino 14:30

Derthona FbC – Albenga 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE B

Real Calepina – Club Milano 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE C

Breno – Dolomiti Bellunesi 14:30

Este – Adriese 14:30

Mestre – Bolzano 14:30

Montecchio Maggiore – Luparense 14:30

Castegnato – Portogruaro 15:00

Chions – Montebelluna 15:30

ITALIA SERIE D – GIRONE D

Corticella – Forlì 14:30

Lentigione – Certaldo 14:30

Sangiuliano City – Aglianese Calcio 14:30

Victor San Marino – SCD Progresso 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE E

Livorno – San Donato 14:30

Real Forte Querceta – Orvietana 14:30

Ghivizzano Borgo – Grosseto 15:00

Trestina – Seravezza Pozzi 15:30

ITALIA SERIE D – GIRONE F

Atletico Ascoli – Avezzano 14:30

Real Monterotondo – Tivoli Calcio 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE G

Nocerina – San Marzano 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE H

A.C Nardò – Angri 15:00

Palmese 1914 – Matera 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE I

Real Casalnuovo – Sancataldese 15:00

MESSICO LIGA DE EXPANSION MX – CLAUSURA

Atletico La Paz – Alebrijes Oaxaca 02:05

Tepatitlan de Morelos – Tapatio 22:00

MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Argentina – El Salvador 01:00

Perù – Nicaragua 02:30

Messico U23 – Argentina U23 03:00

Turchia U18 – Moldavia U19 11:00

Tagikistan U23 – Vietnam U23 12:00

Austria U16 – Macedonia del Nord U16 12:30

Zambia – Zimbabwe 13:00

Qatar U23 – Uzbekistan U23 14:00

Macedonia del Nord U18 – Estonia U19 16:00

Malawi – Kenya 16:00

Costa d’Avorio – Benin 17:00

Irlanda – Belgio 18:00

Slovacchia – Austria 18:00

Arabia Saudita U23 – Cina U23 19:30

Danimarca – Svizzera 20:00

Inghilterra – Brasile 20:00

Uruguay – Basque Country 20:00

Croazia – Tunisia 21:00

Francia – Germania 21:00

Giappone U19 – Siria U20 21:00

Guiana Francese – Haiti 21:00

Algeria U20 – Tunisia U20 22:00

Mauritania U20 – Egitto U20 22:00

Paraguay U23 – Repubblica Dominicana U23 22:00

Repubblica Dominicana – Aruba 23:00

Malawi U20 – Kenya U20 14:00

NORD E CENTRO AMERICA CONCACAF NATIONS LEAGUE – PLAY OFF PROMOZIONE

Canada – Trinidad e Tobago 21:00

SLOVENIA PRVA LIGA

Koper – Mura 20:15

SPAGNA LALIGA2

Alcorcon – R. Oviedo 16:15

Cartagena – Andorra 18:30

Villarreal B – Leganes 18:30

Espanyol – Tenerife 21:00

UCRAINA PREMIER LEAGUE

LNZ Cherkasy – Minaj 14:30

URUGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Rampla Juniors – Miramar 17:30

Nacional – Progreso 22:30

USA MLS

New England Revolution – Chicago Fire 19:00

New York Red Bulls – Inter Miami 19:00

USA USL CHAMPIONSHIP

Hartford Athletic – Birmingham 19:00

Detroit – Loudoun 21:00

Louisville City – Pittsburgh 21:00

VENEZUELA LIGA FUTVE – APERTURA

Universidad Central – Portuguesa 00:00

Metropolitanos – Rayo Zuliano 21:00