Elenco delle partite previste per oggi venerdì 26 agosto 2022: si giocano gli anticipi anche nei principali campionati europei

Centro della giornata sportiva di venerdì 26 agosto il primo big match della terza giornata di Serie A, Lazio – Inter. Alle ore 18.30 si aprirà il turno con Monza – Udinese che farà da contorno a quella dell’Olimpico con fischio iniziale alle 20.45. Di questi due incontri parleremo in maniera più dettagliata di seguito. Ora facciamo prima una carrellata di cosa seguire in Europa e nel resto del mondo. Partiamo dalla Francia dove con Ajaccio – Lilla delle ore 21 si apre la 4° giornata di Ligue 1. La neo promossa ha all’attivo un punto ma ha dovuto affrontare squadre di alto spessore. Non se la passa meglio la squadra di ospite che anche se meglio piazzato in classifica con 4 punti è reduce dalla devastante sconfitta per 7-1 davanti al suo pubblico contro la corazzata PSG. Dovranno fare molta attenzione a Romain Hamouma che ha una tradizione favorevole avendo realizzato ben 6 gol contro. In Bundesliga invece saranno Friburgo e Bochum a dare il via alla 4° giornata. La classifica sorride alla squadra di casa che ha centrato due colpi esterni e perso in casa contro il temuto Dortmund. Inoltre non vince in campionato in casa da tre turni. Dall’altra parte uno zero preoccupante in classifica con 3 gol all’attivo ma ben 12 incassati (con sette solo dal Bayern Monaco). Proverà a far male con Zoller che sembra preferire i gol in trasferta. In Inghilterra l’anticipo arriva dalla Championship con Luton – Sheffield United alle 21 mentre nella Liga ben due incontri ovvero Girona – Celta Vigo alle 20 e a seguire Betis – Osasuna. Qui ci troviamo all’alba della terza giornata con il Betis a punteggio pieno assieme all’Osasuna in compagnia di Villarreal e Real Madrid. In Belgio ci troviamo invece alla 6° giornata con Charleroi – Club Brugge alle 20.45 per la Jupiler League. Una sfida già interessante per la classifica con i padroni di casa 4° con 9 punti, un punto dietro gli ospiti terzi. Anche la Liga Portugal riapre i battenti con Ferreira – Estoril alle 21.15. Per la squadra di casa la necessità di muovere la classifica ancora a 0 ma con solo due partite all’attivo.

LA LAZIO RIVEDE PEDRO, INZAGHI CONFERMA DIMARCO?

Il venerdì di anticipi in Serie A abbiamo detto si aprirà con Monza – Udinese. Stroppa ha sottolineato come la squadra è a caccia di identità ed equilibrio e questo richiede tempo anche alla luce di diversi neo acquisti che non sono ancora in condizione. Potrebbero esserci delle variazioni di formazione con alcuni ballottaggi da Valoti/Pessina a Carlos Augusto/Molina con l’esterno che dovrebbe recuperare. Ben quattro le assenze da Ranocchia A. a D’Alessandro quindi Pablò Marì e Mota. Dall’altra parte c’è invece lo squalificato Perez assente in difesa. Semedo intanto arriva in bianconero, giovane di prospettiva per l’attacco. Sottil ha dichiarato parlando dell’avversario: “Dobbiamo approcciare con un’umiltà alla gara ma avere grande ferocia e cattiveria agonistica, ringhiando su ogni pallone e sfruttando le qualità che la nostra squadra ha dimostrato di avere. Massimo rispetto per il Monza con la consapevolezza che andiamo a giocarcela fino in fondo e possiamo metterli in difficoltà“. Sulla formazione dovrebbe esserci spazio per Nuytinck in difesa mentre a centrocampo Ebosele dovrebbe essere preferito a Ebosse con Success e Beto che ci contendono una maglia in attacco a far coppia con Deulofeu. All’Olimpico Sarri dovrebbe riproporre dal primo minuto il ristabilito Pedro invece di Felipe Anderson mentre a centrocampo spazio a Cataldi con Basic pronto a strappare la maglia a Luis Alberto. Sarri ha parlato di avversario forte, forse il migliore dal punto di vista individuale e fisico. Si vede fiducioso sui miglioramenti nella fase difensiva e si aspetta segnali dalla squadra tra questo impegno e prossimi due. I nerazzurri che hanno pescato un girone di ferro in Champions League con Barcellona e Bayern Monaco, dovrebbero essere nell’undici tipo con Dimarco e Gosens in bilico per una maglia. Sguardo alla sfida con i laziali che ha evidenziato come abbia migliorato l’organico tenendo i giocatori più forti. Sarà necessario fare una gara di personalità e carattere contro un avversario preparato e organizzato.

In attesa dell’inizio della Lega Pro e in assenza di anticipi del venerdì in Serie B, l’attenzione in Italia si sposta sul Campionato Primavera 1 che apre alle 16 con due anticipi la seconda giornata: Napoli – Cesena e Roma – Bologna mentre alle 18 c’è il derby toscano tra Fiorentina ed Empoli e Sampdoria – Milan. Classifica molto semplice da leggere dopo il 1° turno con Roma, Frosinone, Lecce, Empoli, Bologna, Torino e Fiorentina e 3 punti.

PROGRAMMA DELLE PARTITE DEL 26 AGOSTO

AFRICA AFRICAN NATIONS CHAMPIONSHIP – QUALIFICAZIONE

Etiopia – Rwanda 15:00

Gibuti – Sudan 18:00

ALGERIA LIGUE 1

Constantine – Khenchela 17:45

Arba – Oran 18:00

Belouizdad – Chelghoum 18:00

Chlef – JS Kabylie 18:00

ARABIA SAUDITA SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Al Adalh – Al-Ittihad FC 17:45

Al-Ettifaq – Al Taee 17:45

Al Shabab – Al Batin 20:00

ARGENTINA LIGA PROFESIONAL

Central Cordoba – Lanus 23:00

ARMENIA PREMIER LEAGUE

BKMA – Alashkert 17:00

BELGIO JUPILER LEAGUE

Charleroi – Club Brugge 20:45

BIELORUSSIA VYSSHAYA LIGA

Arsenal Dzyarzhynsk – Zhodino 17:00

BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL – CLAUSURA

Nacional Potosi – Independiente Petrolero 01:00

Universitario de Vinto – Santa Cruz 21:00

BULGARIA PARVA LIGA

Botev Plovdiv – Septemvri Sofia 17:30

Beroe – Lok. Plovdiv 20:00

CINA SUPER LEAGUE

Beijing Guoan – Shanghai Shenhua 13:30

CIPRO FIRST DIVISION

Karmiotissa – Nea Salamis 18:00

COLOMBIA PRIMERA A – CLAUSURA

Dep. Cali – Jaguares de Cordoba 03:00

CROAZIA HNL

Gorica – Istra 1961 20:00

DANIMARCA SUPERLIGA

Horsens – Aarhus 19:00

ECUADOR COPA ECUADOR – FASE A GIRONI

Mushuc Runa – Ind. del Valle 00:00

EGITTO PREMIER LEAGUE

Misr Elmaqasah – Smouha 16:00

Al Ittihad – Arab Contractors 18:30

El Gounah – Future FC 18:30

Al Masry – Zamalek 21:00

Ceramica Cleopatra – Pyramids 21:00

ESTONIA MEISTRILIIGA

Parnu JK Vaprus – Tallinna Kalev 18:00

FINLANDIA VEIKKAUSLIIGA

Lahti – Mariehamn 17:00

FRANCIA LIGUE 1

AC Ajaccio – Lilla 21:00

GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Bielefeld – Braunschweig 18:30

Dusseldorf – Regensburg 18:30

GERMANIA BUNDESLIGA

Friburgo – Bochum 20:30

GIAPPONE J1 LEAGUE

Sagan Tosu – Avispa Fukuoka 12:00

GRECIA SUPER LEAGUE

Ionikos – Levadiakos 20:30

INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Luton – Sheffield Utd 21:00

IRAN PRO LEAGUE GOLFO PERSICO

Aluminium Arak – Persepolis 16:30

Havadar SC – Sanat-Naft 16:30

Foolad – Tractor-Sazi 19:00

Gol Gohar – Sepahan 19:00

IRLANDA DEL NORD NIFL PREMIERSHIP

Coleraine – Glenavon 20:45

Larne – Ballymena 20:45

Portadown – Glentoran 20:45

ITALIA PRIMAVERA 1

Napoli U19 – Cesena U19 16:00

Roma U19 – Bologna U19 16:00

Fiorentina U19 – Empoli U19 18:00

Sampdoria U19 – Milan U19 18:00

ITALIA SERIE A

Monza – Udinese 18:30

Lazio – Inter 20:45

LITUANIA A LYGA

Banga – Riteriai 17:00

LUSSEMBURGO NATIONAL DIVISION

Hostert – Kaerjeng 20:00

MESSICO LIGA DE EXPANSION MX – APERTURA

Tapatio – Cancun 00:00

MESSICO LIGA MX – APERTURA

Pachuca – Atlas 02:05

Tijuana – Santos Laguna 04:05

NORD E CENTRO AMERICA CONCACAF LEAGUE

Cartagines (Cos) – Real Espana (Hon) 00:00

Alianza (Pan) – Alajuelense (Cos) 02:15

Olimpia (Hon) – Municipal (Gtm) 04:30

OLANDA EREDIVISIE

Nijmegen – Groningen 20:00

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – CLAUSURA

Guairena FC – Nacional Asuncion 23:00

PERU LIGA 1 – CLAUSURA

Sport Boys – ADT Tarma 22:30

POLONIA EKSTRAKLASA

Gornik Z. – Jagiellonia 18:00

Stal Mielec – Legia 20:30

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Ferreira – Estoril 21:15

ROMANIA LIGA 1

FC Voluntari – U. Cluj 17:45

UTA Arad – U Craiova 1948 20:30

RUSSIA PREMIER LEAGUE

Sochi – Khimki 19:00

SERBIA SUPER LIGA

Mladost GAT – Novi Pazar 18:00

Radnicki Nis – Napredak 20:00

Sp. Subotica – TSC Backa Topola 20:00

SLOVENIA PRVA LIGA

Tabor Sezana – Bravo 17:30

Celje – Gorica 20:15

SPAGNA LALIGA

Girona – Celta Vigo 20:00

Betis – Osasuna 22:00

SPAGNA LALIGA2

Albacete – Huesca 20:00

Cartagena – Saragozza 22:00

TURCHIA SUPER LIG

Gaziantep – Antalyaspor 20:00

VENEZUELA PRIMERA DIVISION

Zamora – Carabobo 01:15

Lara – Estudiantes M. 23:00

VIETNAM V.LEAGUE 1

Hai Phong – Ho Chi Minh 13:00

Song Lam Nghe An – Hanoi FC 13:00