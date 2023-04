Elenco delle partite previste per oggi, mercoledì 26 aprile 2023: in campo la Premier League con Manchester City-Arsenal, in Liga giocano Atletico Madrid e Barcellona

Al centro della programmazione di mercoledì 26 aprile troviamo il ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Inter e Juventus e i principali campionati di Inghilterra e Spagna con il loro turno infrasettimanale. Del derby d’Italia parleremo di seguito, prima concentriamoci sugli appuntamenti all’estero. Partiamo dal calcio sudamericano con la Liga Profesional che alle 00.30 propone Tigre-Huracan mentre per la Coppa Argentina alle 20.30 troviamo Berlgano e Ind. Rivadavia. In Brasile giornata di Coppa con quattro partite dei quarti di finale tutte nella notte. Sono gare di ritorno con Ituano-Sao Paulo unica partita terminata in parità all’andata. In Danimarca alle 18 c’è la seconda semifinale di Coppa con Nordsjalland-Copenhagen.

Indice



Avevamo accennato del turno infrasettimanale per due campionati europei. In Inghilterra oltre a Sheffield United-West Brom delle 21 per la Championship troviamo ben quattro partite di Premier League. Si parte alle 20.30 da Nottingham-Brighton mentre alle 20.45 incontro casalingo del Chelsea con il Brenford e trasferta del Liverpool con il West Ham. Grande attesa alle 21 per Manchester City-Arsenal, gara chiave per la conquista del titolo. Il distacco tra le due squadre è di 5 lunghezze tuttavia i Gunners non possono dormire sogni tranquilli perchè gli avversari che vengono da 6 successi consecutivi devono recuperare due incontri e pertanto possono sorpassarli. I tre pareggi consecutivi, l’ultimo per 3-3 in casa con il Southampton hanno consentito alla squadra di Guardiola di tornare in corsa anche per questa competizione e quindi rendere concreta l’ipotesi di un triplete. Il 3 maggio la finale di FA Cup contro lo United quindi le semifinali di Champions League con il Real Madrid sul sentiero. Passiamo alla Liga dove sono attesi 4 incontri, due alle 19.30 e due alle 22. Nella prima fascia attenzione per Atletico Madrdi-Maiorca con la squadra di Simeone che con la sconfitta a Barcellona vede sempre più lontana l’ipotesi di raggiungere il Real e nello stesso tempo deve guardarsi le spalle dal Real Sociedad. Nella seconda fari puntati sulla trasferta del Barcellona in casa del Vallecano. Per i blaugrana si attende solo la matematica per la conquista del titolo con il Real Madrid che resta a debita distanza. Una stagione da record in Liga se pensiamo a 24 successi, 4 pareggi e appena due sconfitte.

Grande attesa alle ore 21 per Inter–Juventus, gara di ritorno della Coppa Italia 2022/2023. I nerazzurri dopo la conquista delle semifinali di Champions League hanno ripreso a vincere anche in Campionato con il brillante 3-0 a Empoli. Un bel segnale della squadra in un momento chiave della stagione e una sapiente gestione del turn over. Anche i bianconeri hanno fatto bene in Europa League conquistando il passaggio alle semifinali e in Serie A hanno ritrovato i 15 punti di penalizzazione così da rilanciarsi nella corsa a un posto in Champions League. Nell’ultimo turno è arrivata la sconfitta un pò beffarda praticamente allo scadere con il Napoli e dopo essersi illusi della rete del vantaggio di Di Maria, annullata dal VAR perchè l’azione era stata viziata da un fallo su Lobotka. Sono 34 i precedenti in Coppa Italia tra queste due squadra con 11 vittorie per i nerazzurri, 8 pareggi e 15 sconfitte. Complessivamente 43 reti a 52. Il più recente risale al maggio 2022 quando all’Olimpico si è giocata la finale vinta per 4-2 dalla squadra di Inzaghi. Nelle altre due finali del 1959 e 1965 ebbe la meglio la Juventus. In questa competizione parliamo del terzo confronto di fila. Oltre alla finale del 2022 ricordiamo nel 2020/201 la semifinale con 1-2 a San Siro e 0-0 a Torino. Nel percorso di questa edizione l’Inter è partita dagli ottavi di finale dove ha battuto il Parma quindi ai quarti ha avuto la meglio sull’Atalanta. La Juventus dopo aver battuto il Monza ha invece superato la Lazio.

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine

COPPA ITALIA



21.00

PREMIER LEAGUE

21.00

Pronostici per oggi e calcio in tv:

Programma delle partite del 26 aprile 2023

ALBANIA ALBANIA COPPA

Tirana – Teuta 18:00

Vllaznia – Egnatia 18:00

ARGENTINA COPA ARGENTINA

Belgrano – Ind. Rivadavia 20:30

ARGENTINA LIGA PROFESIONAL

Tigre – Huracan 00:30

ARMENIA PREMIER LEAGUE

BKMA – Van 15:00

Ararat – Alashkert 18:00

AUSTRIA BUNDESLIGA – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Sturm Graz – Austria Vienna 18:30

Rapid Vienna – Salzburg 20:30

BOLIVIA LEAGUE CUP

Universitario de Vinto – Independiente Petrolero 00:00

The Strongest – Palmaflor 02:00

Santa Cruz – Aurora 21:00

BRASILE COPPA DEL BRASILE

Cruzeiro – Nautico 00:00

Paysandu – Fluminense 01:00

Athletico-PR – CRB 02:30

Ituano – Sao Paulo 02:30

CINA SUPER LEAGUE

Cangzhou – Shanghai Port 11:30

Dalian Pro – Chengdu Rongcheng 13:35

Nantong Zhiyun – Henan Songshan Longmen 13:35

Shanghai Shenhua – Changchun Yatai 13:35

Shenzhen – Tianjin Jinmen Tiger 13:35

COLOMBIA PRIMERA A – APERTURA

Pasto – La Equidad 01:10

Huila – Ind. Medellin 03:20

Once Caldas – Chico 21:00

Tolima – Jaguares de Cordoba 23:10

CROAZIA HNL

Osijek – Istra 1961 15:00

Din. Zagabria – Varazdin 17:05

Gorica – Hajduk Split 19:10

DANIMARCA COPPA DI DANIMARCA

Nordsjaelland – FC Copenhagen 18:00

EGITTO PREMIER LEAGUE

Ghazl El Mahallah – Smouha Posticipata

Aswan SC – Al Masry Posticipata

El Gaish – Ghazl El Mahallah 18:00

Future FC – Pharco Posticipata

Zamalek – Ceramica Cleopatra 20:30

ETIOPIA PREMIER LEAGUE

Arba Menche – St. George 14:00

Fasil Kenema – Hawassa 17:00

GRECIA SUPER LEAGUE – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Volos – Panathinaikos 17:00

Aris – Olympiakos 18:00

AEK – PAOK 20:00

INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Sheffield Utd – West Brom 21:00

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Nottingham – Brighton 20:30

Chelsea – Brentford 20:45

West Ham – Liverpool 20:45

Manchester City – Arsenal 21:00

ISOLE FAR OER PREMIER LEAGUE

TB Tvoroyri – Fuglafjordur 17:30

Argir – 07 Vestur Sorvagur 18:00

Streymur – B36 Torshavn 18:00

Toftir – Klaksvik 19:00

ITALIA COPPA ITALIA

Inter – Juventus 21:00

MACEDONIA DEL NORD 1. MFL

Akademija Pandev – Pobeda 16:00

Makedonija GP – FK Skopje 16:00

Shkendija – Sileks 16:00

Shkupi – Bregalnica 16:00

Struga – Tikves 16:00

NORD E CENTRO AMERICA CONCACAF CHAMPIONS LEAGUE

Tigres – Leon 04:00

REPUBBLICA CECA 1. LIGA

Brno – Ceske Budejovice 17:30

Hradec Kralove – Liberec 17:30

Jablonec – Sigma Olomouc 17:30

Zlin – Bohemians 17:30

Sparta Praga – Plzen 19:30

SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE – PLAY OFF

Juvenes/Dogana – Domagnano 20:45

Murata – Faetano 20:45

SERBIA SUPER LIGA – GRUPPO RETROCESSIONE

Mladost – Napredak 18:30

SERBIA SUPER LIGA – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Novi Pazar – FK Vozdovac 16:00

Radnicki 1923 – Vojvodina 16:00

Partizan – Stella Rossa 18:30

SPAGNA LALIGA

Atl. Madrid – Maiorca 19:30

Getafe – Almeria 19:30

Celta Vigo – Elche 22:00

Vallecano – Barcellona 22:00

SUD COREA K LEAGUE 1

Gangwon – Seoul 12:00

Gwangju – Jeju 12:00

Jeonbuk – Daejeon 12:30

Suwon FC – Daegu 12:30

SVIZZERA SUPER LEAGUE

Servette – Zurigo 20:30

St. Gallen – Lugano 20:30

TUNISIA LIGUE PROFESSIONNELLE 1 – GRUPPO RETROCESSIONE

Bizertin – Hamam-Sousse 16:00

Sidi Bouzid – Soliman 16:00

Stade Tunisien – Metlaoui 16:00

TUNISIA LIGUE PROFESSIONNELLE 1 – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Monastir – Club Africain 16:00