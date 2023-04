Nella guida tv del 26 aprile 2023 la semifinale di Coppa Italia sarà trasmessa in chiaro da Canale 5. Le gare di Liga saranno visibili su DAZN; quelle di Premier League su Sky

Al centro della programmazione sul calcio in TV di mercoledì 26 aprile 2023 c’é la semifinale di ritorno della Coppa Italia, Inter – Juventus. Si riparte dall’1-1 dell’andata. I nerazzurri hanno superato, nell’ordine, il Parma dopo i tempi supplementari e l’Atalanta. I bianconeri, invece, sono arrivati a questo punto della competizione avendo avuto la meglio sul Monza agli ottavi di finale e sulla Lazio ai quarti di finale. In entrambe le partite col risultato di 1-0. In campionato l‘Inter, dopo essersi qualificata per le semifinali di Champions League, ha ritrovato contro l’Empoli (0-3) una vittoria che mancava dallo scorso 5 marzo quando aveva avuto la meglio sul Lecce. É sesta con 54 punti grazie a un percorso di diciassette partite vinte, tre pareggiate e dieci perse, cinquantuno reti realizzate e trentaquattro incassate. La Juventus, semifinalista di Europa League, ha perso in extremis contro il Napoli ponendo fine a una striscia di tre successi di fila.Dopo la revoca, in attesa del giudizio definitivo, dei quindici punti di penalizzazione, occupa la terza posizione, a -2 2 dalla Lazio e a +3 da Roma e Milan, con 59 punti, frutto di diciotto vittorie, cinque pareggi e otto sconfitte, quarantasette gol fatti e ventisei subiti.

Si gioca la trentatreesima giornata di Premier League. Il Nottingham, che viene dalla sconfitta esterna per 3-2 contro il Liverpool ed é penultimo con 27 punti, ospita il Brighton, ottavo a quota 49 ed e reduce dal successo esterno per 1-2 contro il Chelsea. I Blues, undicesimi con 39 punti, ricevono il Brentford, decimo a quota 44 e sono reduci dal pari interno per 1-1 contro l’Aston Villa. Il West Ham, che viene dal deciso successo esterno per 0-4 contro il Bournemouth ed é tredicesimo con 34 punti, affronta il Liverpool, settimo a quota 50 e reduce dal successo casalingo per 3-2 contro il Nottingham.

In Liga l’Atletico Madrid, che viene dalla sconfitta esterna di misura contro il Barcellona ed é terzo con 60 punti, riceve il Maiorca, decimo a quota 40 e reduce dal successo casalingo per 3-1 contro il Getafe.

Calcio in tv oggi 26 aprile 2023: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

17.00

Volos-Panathinaikos (Campionato greco) – MOLA

19.05

Dalian Pro-Rongcheng (Chinese Super League) – ONEFOOTBALL

19.30

Atletico Madrid-Maiorca (Liga) – DAZN

Getafe-Almeria (Liga) – DAZN

20.00

AEK-PAOK (Campionato greco) – MOLA

20.45

West Ham-Liverpool (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

21.00

Inter-Juventus (Coppa Italia) – CANALE 5

Manchester City-Arsenal (Premier League) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT 4K

22.00

Rayo Vallecano-Barcellona (Liga) – DAZN

Celta-Elche (Liga) – DAZN

Gli incontri trasmessi da potranno essere seguiti anche in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente. Quelli trasmessi da DAZN saranno visibili sulla app disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.