Fantacalcio, 32° giornata di Serie A campionato 2022/2023

Il fantacalcio in tempo reale sulla 32° giornata del Campionato di Serie A. Informazioni utili per i fantallenatori: consigli della giornata, pagelle e pronostici

NAPOLI – Il campionato di calcio di Serie A 2022/2023 si appresta ad affrontare la sua trentaduesima giornata, articolata su tre giorni, dal 28 al 29 aprile 2023.

Potrebbe essere la giornata della matematica assegnazione dello Scudetto al Napoli con cinque turni di anticipo. Affinché ciò avvenga serve che la squadra di Spalletti sabato batta la Salernitana e domenica, nel lunch match, la Lazio non abbia la meglio sull’Inter.

Acerrima la lotta per un posto in Champions, anche perché, per una serie di combinazioni, arrivare quarti potrebbe non essere sufficiente. La Juventus, terza in attesa del giudizio definitivo sui 15 punti di penalizzazione, sarà impegnata sull’ostico campo del Bologna, che nell’ultimo turno, però, é caduto a Verona. Big match tra Roma – Milan, appaiate al quarto posto con 56 punti. I giallorossi devono archiviare la sconfitta di bergamo mentre i rossoneri vengono dal successo contro l’Empoli deciso da una doppietta del ritrovato Leao. L’Atalanta, al momento fuori dalla zona Europa per sole due lunghezze, farà visita al Torino.

Molto combattuta anche la lotta per non retrocedere. Situazione abbastanza compromessa per la Sampdoria, che scenderà in campo al “Franchi” contro la Fiorentina. Difficile anche quella della Cremonese, che ospiterà il Verona in uno scontro diretto importantissimo: le due squadre sono separate da sette lunghezze avendo i grigiorossi 19 punti e gli scaligeri 26. A quota 27 c’é lo Spezia, che riceverà un Monza in gran forma. A quota 28 il Lecce, che non sta attraversando un buon momento e che prirà il turno in casa contro l’Udinese. In programma anche Sassuolo – Empoli, dove i toscani cercheranno di mettere in cantiere punti prezioni per non essere risucchiato nella lotta per la salvezza.

Ricordiamo che tutte le gare saranno trasmesse in esclusiva su DAZN Italia e saranno visibili per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione e su tutti i televisori collegati ad una console Playstation 4 o 5 oppure Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Spezia – Monza, Torino – Atalanta e Inter – Lazio saranno visibili anche su Sky e in streaming su Sky Go e Now tv.

Venerdì 28aprile

18.30

Lecce-Udinese

20.45

Spezia-Monza

Sabato 29 aprile

15.00

Napoli-Salernitana

18.00

Roma-Milan

20.45

Torino-Atalanta

Domenica 30 aprile

12.30

Inter-Lazio

15.00

Cremonese-Verona

Sassuolo-Empoli

18.00

Fiorentina-Sampdoria

20.45

Bologna-Juventus