Elenco delle partite previste per oggi, lunedì 26 gennaio 2026: si chiude ufficialmente il quadro della 22esima di Serie A, posticipi in risalto anche in Premier League e in Liga

Sta ufficialmente per ripartire una nuova settimana calcistica ricca di impegni italiani ed europei. Per questi ultimi però bisognerà pazientare ancora un po’, perché anche quest’oggi lunedì 26 gennaio sarà la Serie A a catturare praticamente tutte le attenzioni con l’ultima sfida che andrà a chiudere il turno del week end. Stesso format inoltre per la la Serie C ed un paio di top campionati europei, quali la Premier League e la Liga. Procediamo con la mini rassegna.

Indice

Traguardo salvezza non semplice per l’Hellas, l’Udinese per vendicare la sconfitta contro l’Inter

Si giocherà come sempre alle 20.45 il posticipo del Bentegodi della 22esima giornata di Serie A: di fronte Hellas Verona e Udinese. Un match decisamente stimolante per i padroni di casa, che di fatto si presenteranno all’appuntamento da penultima della classe e con una grandissima esigenza di tornare a incamerare punti salvezza, un traguardo non semplice ma ancora alla portata viste le sole 3 lunghezze a separarli dalla quartultima posizione della Fiorentina. Meno invece per gli ospiti. Questi ultimi, forti della propria posizione di metà classifica, avranno infatti come obiettivo massimo quello di tenere il passo della Lazio, mettendo a fuoco un possibile aggancio al nono posto biancoceleste. Saranno gli scaligeri a centrare la prima vittoria del 2026 o i bianconeri a ritrovare i 3 punti dopo la sconfitta interna della scorsa settimana per mano dell’Inter?

Nuovo capitolo per la lotta alla promozione diretta nel Gruppo C di Serie C

Veniamo quindi ai due match di Serie C pronti a concludere alle 20.30 i giochi per quanto riguarda la 23esima del Gruppo A. E’ ancora imbattuto da inizio stagione il Vicenza e ciò spiega abbastanza bene il più 12 sulla seconda piazza del Lecco, di scena a propria volta in casa con l’Inter U23. Un vantaggio chiarissimo in ottica promozione diretta, da archiviare ulteriormente nel sentito derby veneto del Menti con il Cittadella, compagine invischiata fino al collo nella bagarre play off. Serie B dietro l’angolo?

Posticipo del lunedì in programma alle 18 anche in Serie A Femminile con Juventus-Parma, mentre saranno 4 invece tra le 12 e le 16 le gare conclusive della 22esima del Campionato Primavera 1.

Situazione calda e in via di sviluppo poi quella dei bassifondi di Premier League, dove il Leeds proverà ad allontanarsi ancora di più dagli ultimi 3 posti nella sfida esterna delle 21 contro un Everton già salvo e senza particolari pressioni di risultato.

Più in bilico invece la posizione di classifica in Liga del Getafe. Il meno 2 dalla retrocessione rappresentata dall’Alavés preoccupa non poco la squadra madrilena in vista del delicato posticipo della 21esima giornata col Girona, squadra tornata invece ad affacciarsi timidamente alla zona di qualificazione europea.

Dopo il Gruppo A, infine i riflettori saranno tutti rivolti in nottata sulle formazioni del Gruppo B della Fase Apertura di Primera Divisiòn argentina, anch’esse pronte a scendere in campo per nelle gare conclusive del turno numero uno del nuovo torneo. In primo piano alle 01.00 e alle 21 italiane Argentinos Jrs-Sarmiento Junin, Tigre-Estudiantes Rio Cuarto e Platense-Instituto.

SERIE A

20:45

Hellas Verona-Udinese

SERIE C

20:30

L.R. Vicenza-Cittadella

Lecco-Inter U23

ARABIA SAUDITA: SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Al Hazem – Damac 16:20

Al Nassr FC – Al-Taawon 18:30

Al-Ittihad FC – Al Okhdood 18:30

ARGENTINA: LIGA PROFESIONAL – APERTURA

Argentinos Jrs – Sarmiento Junin 01:00

Tigre – Estudiantes Rio Cuarto 0100

Platense – Instituto 21:00

AUSTRALIA: A-LEAGUE

Melbourne Victory – Sydney FC 07:40

COLOMBIA: PRIMERA A – APERTURA

Millonarios – Junior 00:10

Once Caldas – Santa Fe 02:20

COSTARICA: PRIMERA DIVISIÓN – CLAUSURA

Saprissa – Cartagines 01:00

CROAZIA: HNL

Gorica – Varazdin 16:00

GUATEMALA: LIGA NACIONAL – CLAUSURA

Antigua – Xelaju 01:00

HONDURAS: LIGA NACIONAL – CLAUSURA

UPNFM – Marathon 00:15

Olimpia – Genesis 02:30

INGHILTERRA: CHAMPIONSHIP

Norwich – Coventry 21:00

INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE

Everton – Leeds 21:00

ISRAELE: LIGAT HA’AL

M. Tel Aviv – H. Tel Aviv 19:30

ITALIA: PRIMAVERA 1

Cagliari U20 – Sassuolo U20 12:00

Cesena U20 – Verona U20 14:00

Parma U20 – Torino U20 14:00

Roma U20 – Bologna U20 16:00

ITALIA: SERIE A

Verona – Udinese 20:45

ITALIA: SERIE A FEMMINILE

Juventus D – Parma D 18:00

ITALIA: SERIE C – GIRONE A

L.R. Vicenza – Cittadella 20:30

Lecco – Inter U23 20:30

MONDO: AMICHEVOLI NAZIONALI

Uzbekistan – Cina 14:30

NICARAGUA: LIGA PRIMERA – CLAUSURA

Managua FC – Sport Sebaco 01:00

NIGERIA: NPFL

Remo Stars – Kun Khalifa 16:00

PARAGUAY: COPA DE PRIMERA – APERTURA

Ameliano – Rubio Nu 00:15

PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL

FC Porto – Gil Vicente 21:15

ROMANIA: SUPERLIGA

Otelul – Csikszereda M. Ciuc 16:00

UTA Arad – Rapid Bucarest 19:00

SPAGNA: LALIGA

Girona – Getafe 21:00

SPAGNA: LALIGA2

Ceuta – Cultural Leonesa 20:30

TURCHIA: SUPER LIG

Eyupspor – Besiktas 18:00