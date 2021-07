Elenco delle partite previste per oggi martedì 27 luglio 2021: in primo piano la Champions League e la Conference League

NICOSIA – Champions League in primo piano nella giornata odierna con le sfide valide per il ritorno del secondo turno preliminare. Si parte alle ore 18 con Flora Tallin-Legia Varsavia con la squadra polacca che ha vinto la partita d’andata 2-1. In contemporanea HJK-Malmo con la squadra svedese che si è imposta nel match d’andata vincendo 2-1. In campo anche Omonia Nicosia-Dinamo Zagabria con la squadra croata che, nel match d’andata, ha vinto 2-0. Alle ore 19 si giocherà Zalgiris-Ferencvarosi con la squadra ungherese che si è imposta 2-0 nel match d’andata. In evidenza anche la Conference League con le partite valide per il ritorno del secondo turno preliminare: alle ore 17.45 si giocherà Inter Club D’Escaldes-KF Teuta Durres con la squadra di casa che, nella sfida d’andata, ha vinto 2-0. Alle ore 20 due partite a cominciare da Buducnost Podgorica-Havnar Boltfelag. In contemporanea Hibernians-SS Folgore/Falciano con la squadra di casa che ha vinto la partita d’andata 3-1. Di seguito l’elenco completo delle sfide che ci faranno compagnia nella giornata odierna.

PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTA LIVE SU CALCIOMAGAZINE:

18.00

PRONOSTICI PER OGGI E CALCIO IN TV:



FIFA > Freundschaft Vereine 2021 > Kalenderwoche



15:00



VfL Osnabrück - Sportfreunde Lotte

KRC Genk - RWDM Brussels FC



18:00



Cardiff City - Southampton FC

Lazio - Calcio Padova

Beşiktaş - İstanbul Başakşehir



19:00



De Treffers - De Graafschap

NAC Breda - Almere City FC

Patro Eisden MM - MVV

Crystal Palace - Charlton Athletic



20:00



Sevilla FC - Paris Saint-Germain

Manchester City - Preston North End

Fleetwood Town - Huddersfield Town

Rotherham United - Newcastle United



20:30



Walsall FC - West Bromwich Albion

Guiseley AFC - Leeds United



20:45



Chelsea FC - AFC Bournemouth

Stevenage FC - Watford FC



FIFA > Femminile Giochi olimpici 2021 Tokyo > Gruppo E



13:00



Cile - Giappone

Canada - Gran Bretagna



FIFA > Femminile Giochi olimpici 2021 Tokyo > Gruppo F



13:30



Olanda - Cina

Brasile - Zambia



FIFA > Femminile Giochi olimpici 2021 Tokyo > Gruppo G



10:00



Nuova Zelanda - Svezia

USA - Australia



UEFA > CL Qualificazioni 2021/2022 > 2. Giornata



18:00



Omonia Nikosia - Dinamo Zagabria

FC Flora - Legia Warszawa

HJK Helsinki - Malmö FF

19:00 FK Žalgiris - Ferencvárosi TC



UEFA > Europa Conference League Qual. 2021/2022 > 2. Giornata

17:45 Inter Club d'Escaldes - KF Teuta Durrës



20:00



FK Budućnost Podgorica - HB Tórshavn

Hibernians FC - SS Folgore/Falciano



Algeria > Ligue 1 2020/2021



18:45



CS Constantine - Olympique Médéa

NC Magra - USM Alger

JSM Skikda - USM Bel Abbes

Paradou AC - MC Oran

CR Bélouizdad - CAB Bou Arreridj

WA Tlemcen - AS Aïn M'lila

19:00 RC Rélizane - NA Hussein Dey



22:00



JS Kabylie - MC Alger

US Biskra - JS Saoura

ASO Chlef - ES Sétif



Argentina > Primera División 2021

01:15 Argentinos Juniors - Newell's Old Boys

21:30 Huracán - Colón de Santa Fe



Australia > NPL South Australia 2021

12:00 Campbelltown City SC - Sturt Lions



Austria > ÖFB-Cup 2021/2022 > 1. Giornata

19:00 TSV St. Johann - FC Dornbirn

20:00 ASV Siegendorf - SV St. Jakob/Rosental



Austria > Regionalliga Salzburg 2021/2022

18:00 FC Pinzgau Saalfelden - SV Grödig



Austria > Eliteliga Vorarlberg 2021/2022

18:00 FC Rotenberg - FC Wolfurt



Belgio > Eerste klasse A 2021/2022

20:00 K Beerschot VA - Cercle Brugge



Bolivia > Liga Profesional 2021

00:15 Jorge Wilstermann - Blooming

02:30 Oriente Petrolero - Club Aurora



Brasile > Série A 2021

01:00 Cuiabá - MT - Corinthians SP



Brasile > U20 Campeonato Brasileiro 2021

21:30 Corinthians SP - Fluminense RJ



Cile > Primera B 2021

18:30 Coquimbo Unido - Puerto Montt



Cina > Super League 2021



12:00



Qingdao FC - Shenzhen FC

Chongqing Liangjiang Athletic - Guangzhou City



14:00



Henan Songshan Longmen - Cangzhou Mighty Lions

Guangzhou FC - Shandong Taishan



Cina > League One 2021

10:30 Chengdu Rongcheng - Zibo Cuju



13:35



Meizhou Hakka - Nantong Zhiyun

Suzhou Dongwu - Kunshan FC

14:00 Jiangxi Beidamen - Shaanxi Chang'an Athletic



Colombia > Primera A 2021 Clausura

03:05 Deportivo Pereira - Alianza Petrolera



Ecuador > Serie A 2021 Segunda Etapa

02:00 Delfín SC - Técnico Universitario



Germania > Regionalliga Nordost 2021/2022

18:30 FC Carl Zeiss Jena - VSG Altglienicke



19:00



SV Babelsberg 03 - Chemnitzer FC

TeBe Berlin - Union Fürstenwalde

VfB Auerbach - Berliner AK 07



Giappone > J1 League 2021

12:00 Gamba Osaka - Oita Trinita



Islanda > 1. deild 2021

20:00 Þór Akureyri - Fram Reykjavík



Isole Faer Oer > Effodeildin 2021



20:00



07 Vestur - EB/Streymur

Víkingur - NSÍ Runavík



Marocco > Botola Pro 1 2020/2021



20:30



Youssoufia Berrechid - Ittihad Tanger

FUS de Rabat - SC Chabab Mohammédia

CR Khemis Zemamra - Rapide Oued Zem

Moghreb de Tétouan - RS Berkane



Messico > Primera División 2021/2022 Apertura

03:00 Cruz Azul - Mazatlán FC



Messico > Femminile Liga MX Femenil 2021/2022 Apertura

00:00 Club Necaxa - CF Pachuca

02:00 Club León - UANL Tigres

04:00 Club Tijuana - Deportivo Toluca



Paraguay > Primera División 2021 Clausura

01:00 12 de Octubre de Itauguá - Club Olimpia



Russia > U20 Premier Liga 2021/2022 Gruppe A



11:00



FK Ufa - Spartak Moskva

Akademiya Konopleva - Dinamo Moskva



13:00



Krylia Sovetov - FK Nizhny Novgorod

Rubin Kazan - FC Ural

16:00 CSKA Moskva - FK Strogino Moskva



Russia > U20 Premier Liga 2021/2022 Gruppe B

15:00 Uor-5 Egorievsk - Arsenal Tula

16:00 Akhmat Grozny - PFC Sochi

17:00 Lokomotiv Moskva - FK Chertanovo



18:00



FK Krasnodar - FK Rostov

Zenit St. Petersburg - FK Khimki



Svezia > Superettan 2021



19:00



Helsingborgs IF - Falkenbergs FF

Östers IF - Jönköpings Södra IF



Svezia > Primavera Allsvenskan Norra 2021

14:00 Örebro SK - Hammarby IF



Svezia > Primavera Allsvenskan Södra 2021

17:00 IFK Göteborg - GAIS Göteborg



Venezuela > Primera División 2021 Grupo A

01:00 Deportivo Táchira - Hermanos Colmenarez