Elenco delle partite previste per oggi, giovedì 31 ottobre 2024: si conclude il primo turno infrasettimanale della stagione di Serie A, in campo anche il Girone C di Serie C e l’Italia U16

Cala il sipario sul primo turno infrasettimanale della stagione di Serie A. Sono tre i posticipi in programma quest’oggi giovedì 31 ottobre. Gare che chiuderanno il decimo turno, in attesa della ripresa del campionato nel week end. Attenzione però perché, in ottica tornei minori del nostro Paese, saranno tante anche le squadre del Girone C di Serie C a scendere in campo, così come oltreoceano si assegnerà l’ultimo pass per la finale di Copa Libertadores. Tutto ciò senza trascurare il Torneo Internazionale ‘Val de Marne, dove sarà di nuovo scena nel primo pomeriggio l’Italia U16 di Marco Scarpa.

Indice

Anche questa volta, per motivi di vicinanza territoriale, la nostra analisi dalle tre partite valide che definiranno il quadro della decima di Serie A. Si partirà innanzitutto dalla sfida delle 18.30 del Ferraris tra Genoa e Fiorentina. Un match che metterà di fronte due squadre che vivono due situazioni di classifica diametralmente opposte. Una infatti, il Genoa, è in caduta libera o quasi ed è reduce da ben cinque k.o nelle ultime sette gare. Risultati che di fatto lo condannano attualmente al terz’ultimo posto. L’altra, la Viola, viaggia al contrario sulle ali dell’entusiasmo. Lo testimonia il 6-0 imposto al Lecce e, ancor di più, il roboante 5-1 rifilato alla Roma. Affermazioni valse nel contempo l’aggancio alla zona Champions League a quota 16 punti.

I viola hanno trovato la quadratura migliore?

L’impressione è che l’undici guidato da Palladino abbia finalmente trovato la sua quadratura migliore ma attenzione a cantare vittoria in anticipo. L’unica tegola è infatti quella legata alle condizioni di Gudmundsson, il quale anche in vista del match odierno rimarrà precauzionalmente ai box. Per il resto sulla trequarti ci sarà ancora Bove a destra, Colpani al centro, mentre a sinistra si va verso la riconferma di Beltran, in vantaggio su Sottil. Con Cataldi in forte dubbio, al fianco di Adli potrebbe avere una chance Richardson. Emergenza infortuni anche dall’altra parte per mister Gilardino: Thorsby agirà di nuovo alle spalle dell’unica punta Pinamonti, con Frendrup e Miretti a comporre la cerniera di centrocampo assieme a Zanoli e Martin sulle corsie laterali. Solo tribuna per Mario Balotelli, arrivato da svincolato in settimana per sopperire alle tante defezioni in organico.

Alle 20.45 troveremo poi in palinsesto le ultime due gare: quella del Senigallia tra Como e Lazio e quella dell’Olimpico tra Roma e Torino. Per quanto concerne la prima sfida, i biancocelesti andranno a caccia di ulteriori punti per allungare una classifica sì positiva, ma ancora estremamente corta e compatta. Dopo infatti aver riscattato la debacle di misura dello Stadium ed aver battuto a domicilio il Genoa nell’ultimo turno, gli uomini di Baroni sono riusciti a ridare linfa alle proprie ambizioni in zona Champions, riportandosi ad una manciata di lunghezze di margine dall’accoppiata Juventus-Inter. Ora però servirà trovare continuità contro una squadra, il Como, che fin qui ha conquistato quasi tutti i suoi punti (9) tra le mura amiche. E se a ciò si aggiunge il leggero mal di trasferta avuto fin qui in stagione dal team biancoceleste, non ci si può che aspettare un incontro equilibrato e dall’esito tutt’altro che scontato.

Turno di riposo per Guendouzi

A tal proposito mister Baroni starebbe pensando ad alcuni cambi anche e soprattutto in vista delle prossime uscite prima della sosta per le nazionali. C’è attesa per il rientro tra i convocati di Lazzari, mentre in mediana Guendouzi osserverà un turno di riposo: al suo posto si prepara Vecino per affiancare Rovella. Sulla trequarti invece scalda i motori la batteria composta da Dia, Zaccagni e Pedro alle spalle dell’unica punta Castellanos. Pessime notizie sponda lariana per mister Cesc Fàbregas, privo degli acciaccati Van der Brempt, e Sergi Roberto. Via libera dunque alla difesa a quattro formata da Goldaniga , Kempf, Dossena, Moreno. In avanti conferme per Strefezza e Fadera con Paz sulla trequarti. Capitan Cutrone, come sempre, intoccabile da centravanti.

Passando poi all’altra partita menzionata, è ormai all’ultima spiaggia il tecnico della Roma Ivan Juric, alla prima da avversario della sua ex squadra. Il tecnico croato dovrà scrollarsi di dosso i pesanti fantasmi dell’esonero così come le pesanti sconfitte delle ultime giornate. Bruciano ancora, in particolar modo, quella interna con l’Inter, ma ancor di più il crollo per 1-5 di Firenze. Disfatte che hanno contribuito ad accentuare la crisi di una formazione che in campionato non vince da oltre un mese e che sta incontrando notevoli difficoltà nell’esprimere gioco anche in coppa. Morale in ripresa, invece, per il Toro di Vanoli, tornato al successo nell’ultimo turno contro il Como, dopo un periodo decisamente no e quattro sconfitte di fila.

Condizione mentale dei giallorossi fattore chiave

Occhio dunque perché l’impresa in quel dell’Olimpico, vista anche la condizione mentale dei giallorossi, non sembra così improbabile per i granata. Servirà tuttavia presentarsi all’appuntamento con l’abito migliore. Niente variazioni pertanto da parte di mister Vanoli, che riproporrà in difesa il trio Coco, Maripan e Masina. Il quintetto al centro del campo dovrebbe prevedere Pedersen, Vlasic, Linetty, Ricci e Lazaro. In attacco non si tocca il tandem Sanabria-Adams. Solito 3-4-2-1 dall’altra parte per Juric, con Svilar tra i pali e Hummels (in vantaggio su Mancini), Ndicka e Angelino in difesa. A centrocampo dovrebbero giocare sia Cristante che Koné, con Celik largo a destra e uno tra El Shaarawy o Zalewski a sinistra. In avanti fiducia al duo Dybala-Pellegrini per rifornire Dovbyk.

Andando più giù di categoria, ricordiamo che protagonista sarà anche il Girone C di Serie C. Otto gli incontri in programma che metteranno il punto finale tra le 18.30 e le 20.45 alla dodicesima giornata di quest’annata. Spazio quindi alla seguente carrellata di sfide: Casertana-Altamura, Latina-Monopoli, Potenza-Taranto, Juventus Next Gen-Sorrento, Messina-Cavese, Crotone-Benevento, Turris-Catania e al derby pugliese Foggia-Audace Cerignola.

Calcio giovanile e Copa Libertadores

Breve parentesi sul calcio giovanile. Oltre agli ultimi incroci validi per i 32esimi di finale di Coppa Italia Primavera, segnaliamo che, archiviato il test con i pari età del Giappone, anche l’Italia U16 di Marco Scarpa tornerà in campo contro la Svizzera per disputare la 25ª edizione del Torneo Internazionale ‘Val de Marne. Teatro del match delle 14 lo Stadio ‘Didier Pironi’ di Limeil-Brévannes, piccolo comune francese.

Capitolo conclusivo della nostra rassegna in cui ci occupiamo come sempre di partite ufficiali per team sudamericani. Nella notte e in tarda serata, oltre che in diversi altri campionati panamericani, si scenderà in campo in Messico, in Venezuela, in Brasile, in Argentina, ma soprattutto in Copa Libertadores, dove alle 01.30 italiane si disputerà Peñarol-Botafogo RJ, seconda ed ultima semifinale di ritorno che assegnerà un pass per la finale della principale manifestazione continentale per club.

SERIE A

18.30

20.45

SERIE C

15.00

Potenza-Taranto

18.300

Casertana-Team Altamura

Latina-Monopoli

20.30

Juventus Next Gen-Sorrento

2045

Messina-Cavese

Crotone-Benevento

Foggia-Audace Cerignola

Turris-Catania

Programma delle partite del 31 ottobre 2024

AFRICA AFRICAN NATIONS CHAMPIONSHIP – QUALIFICAZIONE

Rwanda – Gibuti 17:00

Etiopia – Eritrea 3-0 (A Tavolino)

ALBANIA ABISSNET SUPERIORE

Din. Tirana – Bylis 17:00

Teuta – AF Elbasani 17:00

ARABIA SAUDITA SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Al Shabab – Al Wehda 15:50

Al Okhdood – Al Orubah 16:10

Al-Ittihad FC – Al Ahli SC 19:00

ARGENTINA TORNEO BETANO

Estudiantes – Ind. Rivadavia 23:00

Sarmiento Junin – Independiente 23:00

ARMENIA PREMIER LEAGUE

West Armenia – Alashkert 13:00

Shirak – FC Gandzasar 15:00

BELGIO COPPA DEL BELGIO

Cercle Brugge – OC Charleroi 20:00

Tubize-Braine – Anderlecht 20:30

Anversa – Deinze 20:45

BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL – CLAUSURA

SA Bulo Bulo – Wilstermann 20:00

Aurora – Independiente 23:00

COLOMBIA COPA COLOMBIA

Bucaramanga – America De Cali 02:00

DANIMARCA COPPA DI DANIMARCA

Næsby – Viborg 17:00

Brondby – Midtjylland 20:00

EGITTO PREMIER LEAGUE

El Gounah – ZED 15:00

Modern Sport – Enppi 18:00

IRAN PRO LEAGUE GOLFO PERSICO

Esteghlal F.C. – Tractor-Sazi 15:15

ITALIA COPPA ITALIA PRIMAVERA

Torino U19 – Entella U19 14:00

Udinese U19 – AlbinoLeffe U19 14:00

ITALIA SERIE A

Genoa – Fiorentina 18:30

Como – Lazio 20:45

Roma – Torino 20:45

ITALIA SERIE C – GIRONE C

Potenza – Taranto 15:00

Casertana – Altamura 18:30

Latina – Monopoli 18:30

Juventus U23 – Sorrento 20:30

ACR Messina – Cavese 20:45

Crotone – Benevento 20:45

Foggia – Audace Cerignola 20:45

Turris – Catania 20:45

MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Svizzera U16 – Italia U16 14:00

NORD E CENTRO AMERICA CONCACAF CENTRAL AMERICAN CUP – PLAY – IN

Aguila – Motagua 01:00

NORD E CENTRO AMERICA CONCACAF CENTRAL AMERICAN CUP – PLAY OFF

Alajuelense – Antigua 03:15

PARAGUAY COPA PARAGUAY

Olimpia Asuncion – Nacional Asuncion 00:00

PERU LIGA 1 – CLAUSURA

Cienciano – Union Comercio 23:30

POLONIA COPPA DI POLONIA

Z. Gora – Widzew Lodz 13:00

Warta Poznan – Zaglebie 17:30

Legnica – Legia 20:30

PORTOGALLO COPPA DI LEGA

Braga – Guimaraes 19:45

FC Porto – Moreirense 21:45

SPAGNA COPA DEL REY

Barbastro – Amorebieta 19:00

Manises – Getafe Posticipata

San Tirso – Espanyol 19:00

UE Vic – Atl. Madrid 19:00

Ejea – Hercules Posticipata

Real Avila – R. Oviedo 20:00

Tudelano – Deportiva Minera 20:00

Don Benito – Andorra 20:30

Alfaro – Tenerife 21:00

CD Estepona – Malaga 21:00

Cuarte – Racing Club Ferrol 21:00

Gevora – Betis 21:00

Jove – Real Sociedad Posticipata

Llanera – Cultural Leonesa 21:00

Ontinena – Las Palmas 21:00

Chiclana – Osasuna 19:00

CP Parla – Valencia 19:00

Xerez CD – Ceuta 19:00

Pontevedra – Levante 20:00

SUD AMERICA COPA LIBERTADORES – PLAY OFF

Penarol (Uru) – Botafogo RJ (Bra) 01:30

SUDAFRICA PREMIERSHIP

Stellenbosch – Marumo Gallants 18:30

SVIZZERA SUPER LEAGUE

Grasshoppers – Lugano 20:30

Servette – Luzern 20:30

UZBEKISTAN SUPER LEAGUE

Pakhtakor – Andijan 14:15

VENEZUELA LIGA FUTVE – CLAUSURA – QUADRANGOLARE

Estudiantes M. – La Guaira 00:30