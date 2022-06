Elenco delle partite previste per oggi domenica 5 giugno 2022: spareggio per conquistare un posto nei mondiali 2022. Si gioca anche la Nations League e l’andata della finale playoff Lega Pro

Ci siamo lasciati ieri sera con un’Italia decisamente diversa e in ripresa contro la Germania. Avanti grazie all’assist del neo entrato Gnonto (anche all’esordio con la maglia azzurra) per Pellegrini, la nazionale di Mancini culla il sogno del successo per un paio di minuti vista l’immediato pareggio di Kimmich. Nel programma di domenica 5 giugno spicca lo spareggio tra Galles e Ucraina per andare ai mondiali Qatar 2022. Alle ore 18 si gioca il primo dei tre spareggi decisivi per completare il quadro delle squadre partecipanti (si attende ancora Perù contro la vincente di Emirati Arabi-Australia e lo spareggio Costa Rica – Nuova Zelanda). Alla vigilia Oleksandr Zinchenko ha parlato di vera e propria finale dove fare la prestazione della vita non solo per la squadra ma anche per tutto il popolo ucraino. Dall’altra parte Bale si dice da un lato dispiaciuto per quanto sta succedendo in Ucraina ma nella sfida si giocherà con l’obiettivo di vincere. É stato lui il protagonista nella sfida spareggio precedente con l’Austria dove nel 2-1 realizzò una doppietta. Non mancheranno le sfide di Nations League che saranno ben nove a partire da quelle delle ore 15 tra San Marino e Malta quindi alle 18 sia Cipro – Irlanda del Nord che Gibilterra – Macedonia del Nord. Tra le altre partite, tutte alle ore 20.45 spiccano quelle della League A ovvero da una parte il Portogallo ospita la Svizzera e dell’altra parte Repubblica Ceca – Spagna. Ricordiamo che sono tutti incontri validi per la seconda giornata della fase a gruppi. Saranno presenti nel pomeriggio anche due incontri validi per le qualificazioni agli Europei Under 21 ovvero Belgio – Scozia alle 16 e Ucraina – Macedonia del Nord alle 19.45 mentre per le qualificazioni alla Coppa d’Africa 2023 in evidenza alle ore 21 la partita tra Egitto e Guinea. Nella notte si apriranno anche i principali campionato sud americani ovvero da una parta la Serie A brasiliana e dell’alta la Liga Profesional argentina. In Italia oltre ai playoff del Girone G di Serie D e alla fase vincitori si gioca l’andata della finale playoff di Lega Pro tra Padova e Palermo con ritorno previsto il 12 giugno in Sicilia. Baldini ha parlato di occasione da non perdere. Una sfida contro una squadra forte ma questo non frenerà la voglia di stupire né frenerà il grande entusiasmo. Quindi alla luce del percorso fatto ad oggi che ha portato il gruppo a superare grandi difficoltà si aspetta che scenderà in campo con la convinzione di vincere. Oddo invece ha evidenziato l’importanza di giocare con grande intelligenza con la consapevolezza di aver lavorato bene e di avere il morale alto e in città l’entusiasmo è alle stesse per questa finale. Adesso si azzera tutto quello che è stato fatto durante la stagione, si dovrà giocare con grande concentrazione. Il gemellaggio tra le due tifoserie poi aiuterà al rendere il clima speciale. Per completare il quadro ricordiamo le amichevoli tra nazionali come USA – Uruguay e Arabia Saudita – Colombia. C’è anche l’Argentina che ospita l’Estonia. In Spagna per la Liga2 troviamo il ritorno della semifinale tra Eibar e Girona alle ore 18.30. Si riparte dall’1-0 per l’Eibar dell’andata e la vincente affronterà in finale Tenerife.

PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTA LIVE SU CALCIOMAGAZINE:

QUALIFICAZIONI MONDIALI

18.00

UEFA NATIONS LEAGUE

18.00

20.45

FINALE PLAYOFF LEGA PRO

21.00

PRONOSTICI PER OGGI E CALCIO IN TV:

PROGRAMMA DELLE PARTITE DEL 5 GIUGNO 2022

AFRICA AFRICAN NATIONS CUP – QUALIFICAZIONE

Botswana – Tunisia 15:00

Central African Rep. – Ghana 15:00

Madagascar – Angola 15:00

Malawi – Etiopia 15:00

Egitto – Guinea 21:00

ALGERIA LIGUE 1

Chlef – MC Alger 18:00

Biskra – Setif 20:00

JS Kabylie – Constantine 20:00

Oran – Tlemcen 20:00

Saoura – Hussein Dey 20:00

ARGENTINA LIGA PROFESIONAL

Patronato – Velez Sarsfield 00:00

Platense – Godoy Cruz 00:00

Racing Club – Huracan 02:30

Talleres Cordoba – Sarmiento Junin 18:00

Union Santa Fe – Tigre 18:00

Estudiantes – Gimnasia L.P. 22:00

BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL – APERTURA – PLAY OFFS

Blooming – Bolivar 21:00

BRASILE SERIE A

Athletico-PR – Santos 00:00

Avai – Sao Paulo 00:00

Ceara – Coritiba 00:00

Atletico GO – Corinthians 01:30

Juventude – Fluminense 16:00

Flamengo – Fortaleza 21:00

Palmeiras – Atletico-MG 21:00

CANADA CANADIAN PREMIER LEAGUE

Atl. Ottawa – Pacific FC 19:00

Valour – Edmonton 22:00

COLOMBIA PRIMERA A – APERTURA – QUADRANGOLARE

Atl. Nacional – Bucaramanga 00:15

Junior – Millonarios 02:30

Envigado – Ind. Medellin 22:00

EUROPA EUROPEI U21 – QUALIFICAZIONE

Belgio U21 – Scozia U21 16:00

Ucraina U21 – Macedonia del Nord U21 19:45

EUROPA MONDIALI – QUALIFICAZIONE – PROMOZIONE

Galles – Ucraina 18:00

EUROPA UEFA NATIONS LEAGUE – LEAGUE A

Portogallo – Svizzera 20:45

Repubblica Ceca – Spagna 20:45

EUROPA UEFA NATIONS LEAGUE – LEAGUE B

Serbia – Slovenia 20:45

Svezia – Norvegia 20:45

EUROPA UEFA NATIONS LEAGUE – LEAGUE C

Cipro – Irlanda del Nord 18:00

Gibilterra – Macedonia del Nord 18:00

Bulgaria – Georgia 20:45

Kosovo – Grecia 20:45

EUROPA UEFA NATIONS LEAGUE – LEAGUE D

San Marino – Malta 15:00

ITALIA SERIE C – PLAY OFF PROMOZIONE

Padova – Palermo 21:00

ITALIA SERIE D – FASE VINCITORI

Gelbison Cilento – Calcio Giugliano 17:30

ITALIA SERIE D – GIRONE G – PLAY OFF

Nuova Florida – Afragolese 16:00

Torres – Arzachena 17:30

MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Perù – Nuova Zelanda 17:30

Arabia Saudita – Colombia 19:00

Argentina – Estonia 20:00

Montenegro U19 – Albania U19 20:00

USA – Uruguay 23:00

NORD E CENTRO AMERICA CONCACAF NATIONS LEAGUE – LEAGUE A

Suriname – Giamaica 01:00

El Salvador – Grenada 04:00

Costa Rica – Martinica 19:00

NORD E CENTRO AMERICA CONCACAF NATIONS LEAGUE – LEAGUE B

Montserrat – Guyana 01:30

Guatemala – Belize 21:00

Cuba – Barbados 22:00

NORD E CENTRO AMERICA CONCACAF NATIONS LEAGUE – LEAGUE C

Dominica – Anguilla 21:00

PERU LIGA 1 – APERTURA

Sporting Cristal – Sport Boys 20:00

Huancayo – A. Lima 22:30

SPAGNA LALIGA2 – PLAY OFF PROMOZIONE

Eibar – Girona 18:30

URUGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Rentistas – Defensor Sp. 17:00

Danubio – Nacional 20:00

Liverpool M. – Fenix 20:00

USA MLS

Vancouver Whitecaps – Real Salt Lake 01:00

VENEZUELA PRIMERA DIVISION

Universidad Central – Estudiantes M. 01:30

Metropolitanos – Lara 23:15