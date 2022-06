Padova – Palermo 0-1: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Padova – Palermo del 5 giugno 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la finale di andata dei playoff di Serie C

PADOVA – Domenica 5 giugno, alle ore 21, allo Stadio “Euganeo”, andrà in scena Padova – Catanzaro Padova, match di andata della finale dei playoff di Serie C. In caso di parità dopo i 180′, per determinare la società vincitrice si terrà conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità saranno disputati due tempi supplementari di 15’ e, perdurando tale situazione, saranno eseguiti i calci di rigore.

Cronaca con tabellino in tempo reale

RISULTATO IN DIRETTA: PADOVA - PALERMO 0-1 (1'T) PRIMO TEMPO 39' lancio di Gasbarro che non si intende con il compagno e palla preda della difesa 38' angolo per il Palermo con Giron, sul primo palo stacca bene in anticipo Ajeti 36' su errore in disimpegno di Germano, prova al volo Valente ma spara alto dal limite dell'area 35' punizione sulla trequarti affidata a Ronaldo, batte invece Chiricò che pesca in area Valentini ma ben marcato non trova lo spazio per calciare 33' bella conclusione dal limite di Brunori, rasoterra sul primo palo e buon riflesso di Donnarumma in angolo! 30' salvataggio sulla linea del Palermo! Su cross dalla sinistra uscita errata di Massolo a favorire il colpo di testa di Chiricò e salvataggio clamoroso di Marconi praticamente dentro la porta. Ma c'è il VAR in corso! VAR concluso e niente gol, si resta sullo 0-1 28' fermato in offside Valente 26' rapido capovolgimento di fronte con Bifulco che scatta verso la porta e in area fredda Massolo ma tutto fermo per offside! Il VAR conferma la decisione 25' Brunori! Sgroppata di Giron che brucia il marcatore e crossa basso sul primo palo per il compagno che colpisce con l'esterno, palla di poco fuori! 24' fallo di Marconi a centrocampo su Ronaldo, l'arbitro lo grazia del cartellino e solo richiamo verbale per questa volta 22' funziona bene il raddoppio di marcatura di De Rose su Ronaldo nella trequarti difensiva e per poco non ripartono i rosanero in contropiede 20' lungo lancio per Santini che in area viene anticipato dall'uscita con i giusti tempi di Massolo 20' verticalizzazione per Brunori che viene fermato tardivamente in offside 17' apertura di Bifulco per la discesa di Germano, passaggio a Saber che trova una deviazione della difesa sul fondo. Ma nulla di fatto sul corner successivo 15' palla in area per Santini che spalle alla porta controlla aiutandosi con un braccio, punizione per la difesa 14' Floriano lancia in verticale per Giron, cross in corsa incercettato da Valentini che non può evitare l'angolo. Sugli sviluppi fischiato fallo in attacco su Ronaldo 12' da Bifulco lo scarico per Ronaldo e destro dal limite di un paio di metri a lato alla sinistra di Massolo. Immediata la reazione della squadra di Oddo 10' FLORIANO!!! VANTAGGIO DEL PALERMO!!! Punizione battuta da Valente che apre in area su Curcio che dal fondo vince un rimpallo e serve al centro il compagno lesto da due passi ad anticipare tutti e a depositare in fondo al sacco! Il VAR conferma la regolarità dell'azione 10' fallo di Gasbarro su Luperini quasi sul cerchio di centrocampo 8' non si chiude uno scambio ai 25 metri tra Curcio e Bifulco quindi nuova punizione conquistata da Ronaldo, trattenuta di De Rose sulla trequarti difensiva 7' fallo di mano di Curcio, punizione per la difesa ospite 4' lancio di Marconi verso Brunori anticipato di testa sulla trequarti e Padova che prova a sfondare centralmente ai 25 metri con Ronaldo e preziosa punizione conquistata. Vediamo chi andrà alla battuta. Conclusione di Ronaldo verso il secondo palo, ottimo riflesso di Massolo sulla sua destra con i pugni! 2' cross di Valente dal fondo per Brunori che non arriva sulla sfera in area 1' apertura di Chiricò a destra per Santini, fallo di Marconi sulla trequarti: punizione battuta da Chiricò, palla in area preda della difesa Si parte! Calcio d'avvio battuto dal Palermo nella tradizionale maglia rosanera, Padova in quella a sfondo bianco De Rose e Ronaldo a centrocampo gli arbitri per il sorteggio Ci siamo! Finalmente in campo Padova a Palermo, siamo pronti a seguire i primi 90 minuti della finale Inizia il countdown, le squadre sono negli spogliatoi pronti a entrare in campo Le squadre stanno ultimando il riscaldamento pre partita, grande entusiasmo sugli spalti Un saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti alla diretta dell'andata della finale playoff di Lega Pro tra Padova e Palermo. Dalle ore 21 seguiremo il match con il commento in tempo reale. TABELLINO PADOVA: 22 Donnarumma, 3 Valentini, 4 Gasbarro, 7 Santini, 8 Germano, 10 Ronaldo, 15 Ajeti, 18 Hraiech, 27 Curcio, 28 Bifulco, 32 Chiricò. A disposizione: 1 Vannucchi, 30 Fortin, 5 Della Latta, 6 Pelagatti, 9 Dezi, 11 Jelenic, 13 Cissè, 17 Terrani, 20 Nicastro, 21 Settembrini, 24 Ceravolo, 29 Monaco. Allenatore: Oddo. PALERMO: 12 Massolo; 25 Buttaro, 79 Lancini, 15 Marconi, 3 Giron; 20 De Rose (cap.), 21 Damiani; 30 Valente, 17 Luperini, 7 Floriano; 9 Brunori. A disposizione: 1 Pelagotti, 4 Accardi, 6 Crivello, 10 Silipo, 11 Dall’Oglio, 16 Somma, 19 Odjer, 23 Fella, 27 Soleri, 33 Perrotta, 75 Felici, 77 Doda. Allenatore: Baldini. Reti: al 10' pt Floriano Ammonizioni: Recupero:

Formazioni ufficiali di Padova – Palermo

I convocati del Padova

PORTIERI: 22 Donnarumma, 30 Fortin, 1 Vannucchi

DIFENSORI: 15 Ajeti, 27 Curcio, 4 Gasbarro, 8 Germano, 29 Monaco, 6 Pelagatti, 3 Valentini

CENTROCAMPISTI: 5 Della Latta, 9 Dezi, 18 Hraiech, 11 Jelenic, 10 Ronaldo, 21 Settembrini

ATTACCANTI: 28 Bifulco, 24 Ceravolo, 32 Chiricò, 13 Cissè, 20 Nicastro, 7 Santini, 17 Terrani

Le dichiarazioni di Oddo alla vigilia

“Stiamo bene e abbiamo lavorato bene, il morale è alto e siamo pronti. Respiriamo l’aria di una città che ha l’entusiasmo alle stelle, dobbiamo provare a sfruttare la scia vincente di queste ultime partite. Bisogna avere grande intelligenza e sfruttare i vari momenti della partita. Il Palermo avrà sicuramente lavorato su di noi e noi su di loro. Perdiamo Kirwan, un giocatore e un’alternativa importante. Sono sereno, abbiamo tante alternative, stanno quasi tutti bene. Ci sono giocatori che non hanno i novanta minuti, ma saranno importanti sia i giocatori che entreranno in campo dall’inizio, sia quelli che entreranno a partita in corso. Dobbiamo fare una partita di grande intelligenza. Loro si solito si esprimono forse meglio fuori casa che in casa. In questo momento si azzera tutto, c’è un obiettivo grande che vogliono raggiungere due città e due ambienti. I ragazzi non pensano a quello che è successo l’anno scorso, non credo alla scaramanzia. Credo alla realtà e a preparare bene una partita. La fortuna te la devi portare dalla tua parte. La valenza tecnica e tattica lascia il tempo che trova, conta molto l’aspetto mentale. Il meteo? Se piove piove per noi e per loro. Dovremo giocare con la massima concentrazione. La città ha risposto, è bello sapere che c’è un gemellaggio forte che rende più speciale le due tifoserie delle due città. Io sono positivo per natura, ho un gruppo forte che ha voglia di arrivare. Sono estremamente fiducioso, ma bisogna essere convinti e umili allo stesso tempo. Germano ad oggi sta bene”.

Le dichiarazioni di Baldini alla vigilia

“Ho le idee chiare e sarà importante trasmettere ai ragazzi che sono degli eroi: in questo periodo non abbiamo gestito la fatica, ma l’abbiamo incrementata. Dobbiamo giocarcela a viso aperto indipendentemente da quello che può accadere, convinti che nessuna difficoltà ci potrà mai fermare, nel lavoro c’è la crescita quotidiana dei nostri ragazzi. Voglio viverla come se avessi già vinto proprio perché me l’hanno chiesto loro. Dobbiamo essere felici di rappresentare una città intera e vogliamo regalare questa gioia ad un popolo e ad una fede che ci ha portato fin qui”.

La presentazione del match

Ecco come le due squadre sono arrivate a questo punto della competizione. Il Padova si é piazzato al secondo posto nel Girone A, alle spalle del Sudtirol, con 85 punti e con un cammino di venticinque partite vinte, dieci pareggiate e tre perse, con sessformazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la prima giornata della fase a gironi della UEFA Nations Leaguenta reti realizzate e ventisei subite. Ha poi eliminato la Juventus U23 ai quarti di finale (0-1 all’andata e 0-1 al ritorno) e il Catanzaro in semifinale (0-0 all’andata e 2-1 al ritorno). Il bilancio delle ultime cinque sfide é di due vittorie, un pareggio e due sconfitte con quattro gol fatti e altrettanti subiti. I rosanero si sono qualificati automaticamente alla fase Nazionale, essendo arrivati terzi nel Girone C con 66 punti e con un cammino di diciotto partite vinte, dodici pareggiate e sei perse, con sessantaquattro reti realizzate e trentatré incassate. Al primo turno hanno superato la Triestina (1-2 all’andata e 1-1 al ritorno). In semifinale, invece, hanno avuto la meglio sull’Entella (1-2 all’andata e 2-2 al ritorno) e in finale sulla FeralpiSalò (0-3 all’andata e 1-0 al ritorno). Il bilancio delle ultime cinque sfide parla di tre vittorie e due pareggi, con nove gol fatti e quattro presi. L’ultimo precedente tra le due compagini risale al 22 aprile 2019 quando finì 1-1. A dirigere il match sarà Matteo Gualtieri della sezione di Asti, coadiuvato dagli assistenti Alex Cavallina di Parma e Khaled Bahri di Sassari. Quarto ufficiale sarà Paride Tremolada della sezione di Monza.

QUI PADOVA – Probabile modulo 4-3-3 per il Padova con Donnarumma in porta e retroguardia formata dalla coppia centrale Valentini e Ajeti ai lati da Gasbarro e Kirwan. A centrocampo Germano, Ronaldo e Dezi. Tridente offensivo composto da Chiricò, Santini e Bifulco.

QUI PALERMO – Baldini dovrebbe rispondere col modulo 4-2-3-1 con Massolo tra i pali e con Buttaro, Lancini, Marconi e Crivello a formare il blocco difensivo. In mediana Damiani e De Rose. Unica punta Brunori davanti ai trequartisti Valente, Luperini e Soleri.

Le probabili formazioni di Padova – Palermo

PADOVA (4-3-3): Donnarumma; Gasbarro, Valentini, Ajeti, Kirwan; Germano, Ronaldo, Dezi; Chiricò, Santini, Bifulco. Allenatore: Oddo.

PALERMO (4-2-3-1): Massolo; Buttaro, Lancini, Marconi, Crivello; Damiani, De Rose; Valente, Luperini, Soleri; Brunori. Allenatore: Baldini.

Dove vedere la partita in tv o streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C. La gara sarà visibile anche su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (251) e in streaming, per gli abbonati Sky su SkyGo, e in pay per view su One Football.