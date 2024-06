Elenco delle partite previste per oggi, venerdì 7 giugno 2024: rappresentative nazionali protagoniste tra amichevoli di lusso e qualificazioni ai Mondiali del 2026

Sta per iniziare un week-end all’insegna preponderante del calcio internazionale. Tanti gli impegni delle varie rappresentative nazionali offerti quest’oggi venerdì 7 giugno. Proseguono i test amichevoli in vista di Europei e Copa America, competizioni continentali al via nelle prossime due settimane, così come le sfide valide per la qualificazione al campionato mondiale di calcio del 2026, che avrà luogo in tre Paesi del Nord America: Stati Uniti, Canada e Messico.

La nostra analisi prende il via questa volta dalle amichevoli tra Nazionali in preparazione agli Europei ospitati in Germania. Sfide importanti per mettere benzina nelle gambe. In ordine cronologico troviamo innanzitutto alle 17.30 Repubblica Ceca-Malta, match in cui i boemi vogliono ben figurare per impensierire, al contempo, anche Portogallo, Turchia e Georgia, formazioni con cui si confronterà nel proprio raggruppamento in terra tedesca. Successivamente, oltre alla sfida tra “deluse” delle 18 Armenia–Kazakistan (entrambe non prenderanno parte alla spedizione in Germania), spazio alle 19 a Albania-Azerbaijan, incontro a cui sarà interessata per forza di cose anche l’Italia di Spalletti, visto l’esordio contro la formazione balcanica previsto per il 15 giugno in quel di Dortmund. Alle 20 abbiamo poi Romania-Liechtenstein, mentre alle 20.45 spazio ai quattro test amichevoli “di lusso” di giornata. La Germania, prima dell’inizio degli Europei, dei quali come accennato sarà Paese ospitante, riceve la Grecia al Borussia Park di Mönchengladbach. L’obiettivo primario della Mannschaft è quello di dare seguito agli ottimi segnali mostrati nei friendly match di marzo, dopo il pareggio a reti bianche con l’Ucraina di qualche giorno fa.

Non sarà tuttavia facile superare lo scoglio ellenico: ancora campeggia nelle menti della selezione greca il mancato accesso a Euro 2024, dovuto all’eliminazione ai playoff. La voglia di rivalsa è dunque tanta. Riflettori puntati anche su Inghilterra-Islanda, partita da cui potranno ricavarsi informazioni utili sulla selezione britannica, data insieme alla Francia come la favorita assoluta per la vittoria finale dell’imminente competizione continentale. Davanti agli inglesi si presenterà tuttavia una compagine in ripresa rispetto al calo vissuto tra il 2018 e il 2022 e che potrà inoltre contare dalla propria su talenti interessanti come il genoano Gudmundsson. Proseguiamo con Polonia-Ucraina. Le due Nazionali dell’est Europa sperano di sorprendere nei rispettivi gironi, ma sulla carta sono gli ucraini ad avere sulla carta quello più accessibile: Belgio, Slovacchia e Romania le concorrenti. Terminiamo con Scozia-Finlandia. Una sfida stimolante per la Nazionale allenata da Steve Clarke, che proverà a forgiarsi nel miglior modo possibile prima del debutto del 14 giugno contro i padroni di casa della Germania.

Capitolo qualificazioni Mondiali. Si scende in campo ancora per l’area del Nord e Centro America e in particolare per l’area dell’Africa. Nove gli incontri in agenda dal pomeriggio alla prima serata, ma tre di maggiore spicco: alle 21 riflettori puntati in contemporanea su Costa d’Avorio-Gabon, Marocco-Zambia e Nigeria-Sudafrica, gare valide rispettivamente per i Gironi F, E e C.

Parentesi sul calcio giovanile. Continua in giornata la cinquantesima edizione del celebre Torneo di Tolone, conosciuto meglio come “Maurice Revello Tournament”, manifestazione che si svolgerà nel sud della Francia fino a domenica 16 giugno. Partecipano ben dieci compagini divise in due gironi da cinque. Dopo le gare di ieri del Girone B e la cocente sconfitta dell’Italia U21 per mano dei pari età dell’Ucraina, torna protagonista il Gruppo A con le gare Messico U23-Arabia Saudita U23 delle 14 e Francia U20-Corea del Sud delle 17.30.

Alle 20 si recupera poi Montenegro U21-Albania U21, match rinviato per maltempo lo scorso 21 novembre e valido per le qualificazioni al Campionato Europeo di categoria in programma in Slovacchia nel 2025.

Concludiamo come al solito la rassegna trattando di calcio sudamericano. Nella notte va in scena il solito ricco programma di partite. Si gioca in MLS, in Brasile e soprattutto in Copa Argentina con Talleres Cordoba-Colon, match valido per i sedicesimi di finale della competizione con calcio d’inizio alle ore 02.10 italiane, oltre che in diversi campionati panamericani.

Programma delle partite del 7 giugno 2024

AFRICA MONDIALI – QUALIFICAZIONE – PRIMA FASE

Kenya – Burundi 15:00

Mozambico – Somalia 15:00

Zimbabwe – Lesotho 15:00

Angola – Eswatini 18:00

Madagascar – Comoros 18:00

Uganda – Botswana 18:00

Costa d’Avorio – Gabon 21:00

Marocco – Zambia 21:00

Nigeria – Sudafrica 21:00

ALGERIA LIGUE 1

Ben Aknoun – Setif 17:45

Chlef – JS Kabylie 17:45

Constantine – Oran 17:45

El Bayadh – Biskra 17:45

Magra – Paradou 17:45

MC Alger – Belouizdad 17:45

Saoura – USM Alger 17:45

US Souf – Khenchela 17:45

ARGENTINA COPA ARGENTINA

Talleres Cordoba – Colon 02:10

EMIRATI ARABI UAE LEAGUE

Al-Ain – Al Bataeh 16:20

EUROPA EUROPEI U21 – QUALIFICAZIONE

Montenegro U21 – Albania U21 0-0 (Da finire)

IRLANDA PREMIER DIVISION

Derry City – Galway 20:45

Drogheda – St. Patricks 20:45

Shelbourne – Dundalk 20:45

Waterford – Sligo Rovers 20:45

Shamrock Rovers – Bohemians Posticipata

MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Cambogia – Mongolia 13:00

Croazia U18 – Montenegro U18 15:30

Argentina U20 – USA U19 16:00

Azerbaigian U19 – Turchia U19 16:00

Finlandia U18 – Repubblica Ceca U18 16:00

Svezia U21 – Inghilterra U20 16:00

Uzbekistan U23 – Mali U23 16:00

Lituania U19 – Estonia U19 17:00

Repubblica Ceca – Malta 17:30

Armenia – Kazakistan 18:00

Croazia U21 – Irlanda U21 18:00

Egitto U23 – Costa d’Avorio U23 18:00

Turchia U18 – Norvegia U18 18:00

Moldavia U19 – Kazakistan U19 18:30

Slovacchia U21 – Azerbaigian U21 18:30

Albania – Azerbaigian 19:00

Austria U21 – Scozia U21 19:00

Bielorussia – Russia 19:00

Irlanda del Nord U19 – Slovacchia U19 19:00

Portogallo U18 – Slovacchia U18 19:00

Romania – Liechtenstein 20:00

Germania – Grecia 20:45

Inghilterra – Islanda 20:45

Polonia – Ucraina 20:45

Scozia – Finlandia 20:45

NORD E CENTRO AMERICA MONDIALI – QUALIFICAZIONE – SECONDA FASE

Honduras – Cuba 02:30

Panama – Guyana 02:30

Costa Rica – Saint Kitts e Nevis 04:30

El Salvador – Portorico 04:30

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

General Caballero JLM – Sol De America 00:00