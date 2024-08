Elenco delle partite previste per oggi, venerdì 9 agosto 2024: Francia-Spagna per la medaglia d’oro al torneo maschile delle Olimpiadi di Parigi, al via anche i 32esimi della nuova coppa nazionale

E’ una di quelle giornate in cui si contribuisce a scrivere la storia del calcio internazionale. Quest’oggi venerdì 9 agosto termina ufficialmente il torneo maschile della XXXIII edizione dei Giochi Olimpici di Parigi con la finale tra Francia e Spagna. Non solo. In programma in terra transalpina c’è pure la “finalina” per il terzo posto del torneo femminile, tutto ciò senza dimenticare la nuova edizione della Coppa Italia che torna protagonista con quattro partite valide per i 32esimi di finale.

Indice

La nostra analisi prende il via anche oggi dall’unico impegno calcistico valido per l’ultimo atto del torneo maschile dell’Olimpiade di Parigi 2024: c’è grande attesa per la sfida con vista sull’ambitissima medaglia d’oro tra i padroni di casa della Francia e la Spagna. Teatro del match il Parco dei Principi con il fischio d’inizio fissato per le ore 18. Si tratta della quinta finale in assoluto ai Giochi Olimpici per le Furie Rosse, giunte al prestigioso appuntamento grazie al successo in rimonta nello scorso turno sul Marocco. Il bilancio per ora è di un oro e tre argenti, ma in caso di vittoria gli iberici potrebbero compiere un’ulteriore impresa, centrando uno storico “treble” dopo le affermazioni all’Europeo in Germania e di categoria di quest’estate. Dall’altro lato attenzione tuttavia a sottovalutare la spinta del pubblico di casa che finirà inevitabilmente per caricare Les Bleus, alla loro terza finale con un oro e un argento conquistati finora e anch’essi reduci da un’affermazione in rimonta in semifinale l’Egitto. Ci sono tutte le premesse dunque per assistere ad un incontro equilibrato e avvincente.

Aprendo una breve parentesi sul calcio femminile alle Olimpiadi, ricordiamo che alle 15 la selezione iberica proverà a conquistare un’altra medaglia, questa volta però di bronzo, ai danni della Germania, in attesa della finalissima di domani tra Brasile e Stati Uniti.

Passiamo alle altre gare ufficiali per club. Archiviati i match del primo turno preliminare, torna protagonista in giornata il calcio italiano con la 78esima edizione della Coppa Italia. Quattro gli incontri in programma e validi per i 32esimi della competizione in attesa degli altri in agenda nel week end che, come vedremo, coinvolgeranno anche alcune squadre di Serie A, tra cui anche il nuovo Napoli di Antonio Conte. Si gioca in gara secca e in caso di parità la qualificazione al turno successivo verrà decisa direttamente ai calci di rigore. Per quanto riguarda le gare in palinsesto dalle 18 alle 21.15 troviamo Sassuolo-Cittadella, Udinese-Avellino, Genoa-Reggiana e Monza-Südtirol.

Scendendo di categoria, riflettori puntati anche sulla Coppa Italia di Serie C 2024-25, dove alle ore 20.30 va in scena allo Stadio “Gavagnin-Nocini” il derby veneto Virtus Verona–Caldiero Terme, partita valevole per il primo turno eliminatorio ad eliminazione diretta. In caso di parità al termine della gara verranno disputati due tempi supplementari di 15 minuti e così fino all’esecuzione dei calci di rigore che decreteranno le squadre che accederanno al 2° turno di domenica 18 agosto.

Capitolo dunque sui tanti campionati di minor prestigio in attività in giro per il mondo, aspettando la ripresa dei principali in agenda la prossima settimana. Per quanto riguarda l’Europa, segnaliamo che è tutto pronto per la ripresa di una nuova annata di Eredivisie, il massimo campionato olandese, con l’anticipo del venerdì delle 20 tra Groningen e Breda.

Terza giornata in atto anche in Jupiler Pro League, la 122esima edizione della storia della prima divisione belga. Alle 20.45 spazio al “friday night” Standard Liegi-Mechelen.

Restando sempre nel Vecchio Continente, segnaliamo che in primo piano c’è anche un anticipo valido per il turno numero quattro di Superligaen, il massimo campionato danese. Occhi puntati alle 19 su Midtjylland-Vejle.

Concludiamo la nostra rassegna occupandoci come sempre di partite ufficiali per squadre nord e sudamericane. Nella notte e in tarda serata, oltre che in diversi campionati panamericani, si gioca in MLS Next Pro, in Venezuela, in Perù, in Brasile, ma soprattutto in Argentina, dove alle 20 ed alle 21.30 italiane sono di scena Deportivo Riestra-Lanùs e Barracas Central-Talleres Cordoba, gare valevoli per la decima giornata di Primera Divisiòn.

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine

OLIMPIADI FINALE 1°-2° POSTO

18.00

Francia-Spagna

COPPA ITALIA

18.00

Sassuolo-Cittadella

18.30

Udinese-Avellino

20.45

21.15

COPPA ITALIA SERIE C

20.30

Virtus Verona-Caldiero Terme

Pronostici per oggi e calcio in tv:

Programma delle partite del 9 agosto 2024

ARGENTINA LIGA PROFESIONAL

Dep. Riestra – Lanus 20:00

Barracas Central – Talleres Cordoba 21:30

ARMENIA PREMIER LEAGUE

Alashkert – Van 15:00

West Armenia – BKMA 17:00

AZERBAIJAN PREMIER LEAGUE

Qarabag – Kapaz 18:00

BELGIO JUPILER LEAGUE

St. Liege – KV Mechelen 20:45

BIELORUSSIA VYSSHAYA LIGA

Slavia Mozyr – Vitebsk 17:30

BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL – CLAUSURA

Aurora – Blooming 00:00

Bolivar – Wilstermann 02:00

BRASILE COPPA DEL BRASILE

Goias – Sao Paulo 01:00

BULGARIA PARVA LIGA

Slavia Sofia – Spartak Varna 18:00

Arda – Hebar 20:15

CILE PRIMERA DIVISIÓN

Palestino – O’Higgins 21:00

CINA SUPER LEAGUE

Cangzhou – Shandong Taishan 13:35

Shanghai Port – Meizhou Hakka 13:35

Shenzhen Xinpengcheng – Chengdu Rongcheng 13:35

COSTARICA COPA COSTA RICA

Guadalupe – Sporting San Jose 04:00

CROAZIA HNL

Sibenik – Slaven Belupo 18:30

DANIMARCA SUPERLIGA

Midtjylland – Vejle 19:00

ESTONIA MEISTRILIIGA

Tallinna Kalev – Kuressaare 18:30

FINLANDIA VEIKKAUSLIIGA

Lahti – Ekenas 17:00

GALLES CYMRU PREMIER

Newtown – Aberystwyth 20:45

GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Kaiserslautern – Furth 18:30

Regensburg – Ulm 18:30

INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Blackburn – Derby 21:00

Preston – Sheffield Utd 21:00

IRLANDA PREMIER DIVISION

Bohemians – Waterford 20:45

Derry City – Dundalk 20:45

ITALIA COPPA ITALIA

Sassuolo – Cittadella 18:00

Udinese – Avellino 18:30

Genoa – Reggiana 20:45

Monza – Südtirol 21:15

ITALIA COPPA ITALIA SERIE C

Virtus Verona – Caldiero Terme 20:30

LETTONIA 1. LIGA

Tukums 2000 2 – Valmiera 2 16:00

Alberts JDFS – Marupe 18:00

LITUANIA A LYGA

Dziugas Telsiai – Siauliai FA 18:00

MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Albania U19 – Liechtenstein U19 17:30

MONDO AMICHEVOLI PER CLUB

Le Havre (Fra) – Red Star (Fra) 18:00

Nimes (Fra) – Cannes (Fra) 18:00

St. Pauli (Ger) – Atalanta (Ita) 18:30

Amorebieta (Esp) – Eibar (Esp) 19:00

Dijon (Fra) – Thionville (Fra) 19:00

Levante (Esp) – Saragozza (Esp) 19:00

La Coruna (Esp) – Unionistas (Esp) 20:30

Newcastle (Eng) – Girona (Esp) 20:30

Brentford (Eng) – Wolfsburg (Ger) 20:45

MONDO GIOCHI OLIMPICI – FEMMINILE – PLAY OFF

Spagna D – Germania D 15:00

MONDO GIOCHI OLIMPICI – PLAY OFF

Francia Ol. – Spagna Ol. 18:00

NORD E CENTRO AMERICA CONCACAF CENTRAL AMERICAN CUP

Port Layola – Olimpia 02:00

Municipal – Esteli 04:00

NORD E CENTRO AMERICA LEAGUES CUP – PLAY OFF

Inter Miami – Toronto FC 01:30

Tigres – Pachuca 03:00

Seattle Sounders – Los Angeles Galaxy 04:30

San Jose Earthquakes – Necaxa 05:00

NORVEGIA ELITESERIEN

Sandefjord – Strömsgodset 19:00

OLANDA EREDIVISIE

Groningen – Breda 20:00

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – CLAUSURA

General Caballero JLM – Cerro Porteno 02:00

PERU LIGA 1 – CLAUSURA

Cajamarca – Union Comercio 22:00

POLONIA EKSTRAKLASA

Radomiak Radom – Gornik Zabrze 18:00

Rakow – Lech 20:30

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Sporting – Rio Ave 21:15

ROMANIA LIGA 1

FCSB – Farul Constanta 20:00

RUSSIA PREMIER LEAGUE

Pari NN – Khimki 17:30

FK Rostov – Kazan 19:45

SERBIA SUPER LIGA

OFK Belgrado – Cukaricki 18:00

Radnicki Nis – Napredak 20:00

SUD COREA K LEAGUE 1

Gimcheon Sangmu – Gangwon 12:30

Jeonbuk – Gwangju 12:30

TAGIKISTAN VYSSHAYA LIGA

Barkchi Hisor – Istaravshan 15:30

Regar-TadAZ – Kuktosh 16:00

TURCHIA SUPER LIG

Galatasaray – Hatayspor 20:00

UCRAINA PREMIER LEAGUE

Livyi Bereg – Vorskla 14:30

Veres-Rivne – Dyn. Kyiv 17:00

UNGHERIA OTP BANK LIGA

Kecskemeti – Debrecen 18:50

UZBEKISTAN SUPER LEAGUE

Lok. Tashkent – Olympic 16:00

VENEZUELA LIGA FUTVE – CLAUSURA

Carabobo – Monagas 01:45