Elenco delle partite previste per oggi, domenica 2 febbraio 2025: Derby della Madonnina e del Sole in primo piano in Serie A, big match per il titolo di scena anche in Premier League

É una domenica 2 febbraio che vedrà come assoluti protagonisti il calcio italiano e e quello inglese. Oltre infatti alle tante sfide in programma nei top cinque tornei continentali, ci soffermeremo in particolare su tre big match, due di Serie A ed un altro di Premier League, oltre a prendere in considerazione la consueta carrellata di partite in agenda in Serie B, in Serie C e nei tornei minori del nostro Paese.

Indice

Ostacolo Empoli tra la Juve e il quarto posto della Lazio. La Fiorentina sfida il Genoa per continuare ad inseguire il treno Champions

Iniziamo come sempre dalla Serie A e dalle quattro le gare in palinsesto valide per il 23esimo turno. Le prime due a disposizione saranno Juventus-Empoli delle 12.30 e Fiorentina-Genoa delle 15. Occasione d’oro per riprendersi da un momento decisamente complicato per la Vecchia Signora, chiamata a rialzarsi all’Allianz Stadium dalle sconfitte in campionato con il Napoli e in Champions con il Benfica, quest’ultima indolore considerato il passaggio comunque garantito ai play off.

I risultati ottenuti, uniti ai tantissimi pareggi fin qui raccolti, hanno fatto storcere di non poco il naso alla piazza: nonostante i proclami di Scudetto e i costosi investimenti estivi, i bianconeri ad oggi sarebbero infatti perfino fuori dalle prime quattro, visto il gap di due punti dalla Lazio. Una situazione inaccettabile e da risollevare a partire da una vittoria contro l’Empoli, squadra a caccia di ossigeno per allontanarsi dalla zona calda a causa di un ultimo periodo decisamente negativo, che ha condotto dalle zone di centro classifica ad appena una lunghezza dal terzultimo posto.

Condizioni di forma del tutto opposte invece a confronto al Franchi, dove la Viola vorrà bissare l’importantissima affermazione in chiave Champions dello scorso turno contro la Lazio per lasciarsi definitivamente alle spalle il trend di risultati negativi collezionato nell’ultimo mese e mezzo. Anche in questo caso la qualificazione alla prossima Coppa dei Campioni è lì, ad appena due punti di distanza, ma guai a sentirsela già in tasca perché ci sarà da lottare fino all’ultima giornata visto il tenore delle concorrenti. Specialmente se ci sarà da affrontare già quest’oggi una compagine come il Genoa, in salute e reduce da sei punti conquistati nelle ultime due. Una media da formazione d’alta classifica, che ha permesso di proiettarsi quasi definitivamente fuori dalla lotta per non retrocedere.

Crocevia Scudetto e Champions in programma a San Siro e all’Olimpico

Alle 18 e alle 20.45 via libera poi ai due big match di giornata: il Derby della Madonnina Milan-Inter e quello del Sole Roma-Napoli. Due crocevia quelli di San Siro e dell’Olimpico potenzialmente risolutivi per la bagarre Scudetto ma anche per la qualificazione alla Champions. E’ ormai infatti serratissimo il testa a testa in vetta tra Napoli e Inter. Una lotta affascinante che vede per il momento la squadra di Conte avanti di tre punti, sebbene i meneghini debbano recuperare ancora la gara con la Fiorentina. Un duello fatto di innumerevoli botta e risposta e destinato probabilmente a durare fino al termine del campionato.

Gli azzurri sono infatti reduci da un filotto straordinario di sette successi di fila, score non molto dissimile da quello registrato dai nerazzurri, capaci di inanellare otto vittorie e un solo pari nelle ultime nove di Serie A. Chiaro dunque l’avvertimento a Roma e Milan, fresche d’impegni europei come i campioni d’Italia in carica, le quali proveranno a fermare la corsa del duo di cima per guadagnare punti importanti per tenersi in gioco in ottica di un pass per la prossima edizione di Coppa dei Campioni.

E dalla loro potranno contare anche su recenti precedenti favorevoli, dal momento che da un lato i rossoneri sono riusciti a portare a casa gli ultimi due derby con allegata Supercoppa e, dall’altro, i giallorossi sono stati in grado di affermarsi per 2-0 nell’ultimo tascorso disputato nella Capitale.

Scontri quasi tutti rilevanti per la parte bassa della classifica in Serie B

Scendendo di categoria, occhio anche la 24esima giornata di Serie B, turno che si conluderà con le ultime quattro sfide in palinsesto, tre in contemporanea alle ore 15 ed una alle 17.15. Scontri quasi tutti rilevanti per la parte bassa della classifica, in particolare quelli tra Carrarese e Brescia e tra Südtirol e Reggiana. In ballo però anche una posizione in zona play off per Bari e Cremonese, pronte ad affrontare rispettivamente in casa e fuori Frosinone e Salernitana.

La panoramica sulla Lega Pro e sui tornei minori italiani

Focalizziamoci a questo punto sulla Serie C e sui 12 incontri valevoli per la 25esima giornata, con fischio d’inizio fissato tra le 12.30 e le 19.30. Nel Gruppo A spazio a soli tre match: Pergolettese-Atalanta U23, Giana Erminio-FeralpiSalò e a Lumezzane-Triestina. Parentesi poi sul Girone B dove si giocheranno invece sei partite: Gubbio-Arezzo, Legnago Salus-Ternana, Torres-Sestri Levante, Pianese-Lucchese, Pontedera-Pineto e Pescara-Virtus Entella. Tre infine le sfide del Girone C: Audace Cerignola-Catania, Avellino-Turris e AZ Picerno-Benevento.

Facciamo presente inoltre che scenderà in campo la Serie D e la Serie A Femminile.

Sfida di cartello in Premier per i Gunners per avvicinare la vetta del Liverpool

Passiamo ora alla rassegna dei match in evidenza nei principali campionati europei. Cominciamo anche oggi dalla Premier League e dai tre match domenicali della 24esima giornata del massimo campionato inglese. Oltre alle due gare delle 15, Brentford-Tottenham e Manchester United, sarà in risalto alle 17.30 il sempre suggestivo Arsenal-Manchester City, scontro che i Gunners dovranno necessariamente portare a casa per non perdere di vista la capolista Liverpool, evitandone fughe anticipate per il titolo. Tutt’altro invece per i Citizens, obbligati ai tre punti per continuare ad orbitare in zona Champions, dopo la crisi di risultati sofferta tra novembre e dicembre.

Spostiamoci in Bundesliga. Due come al solito le partite della domenica conclusive del turno numero 20 del massimo campionato tedesco. Una è Eintracht Francoforte-Wolfsburg delle 15.30, l’altra è Bayer Leverkusen-Hoffenheim, il cui calcio d’inizio è fissato poco dopo, alle 17.30.

Trattiamo ora di Liga, dove il 22esimo turno del massimo campionato spagnolo procederà senza interruzioni con quattro match in palinsesto dalle 14 alle 21: in successione Barcellona-Alavés, Valencia-Celta Vigo, Osasuna-Real Madrid e Betis-Athletic Bilbao.

Salto ora in Francia e in Ligue 1. Qui sono invece cinque le gare volte a chiudere dalle 15 alle 20.45 il 20esimo turno: Tolosa-Nizza, Angers-Le Havre, Reims-Nantes, Rennes-Strasburgo ma soprattutto il “Derby des Olympiques” tra Marsiglia e Lione.

Terminiamo la panoramica europea con l’Eredivisie. In conclusione c’è la giornata numero 21 con cinque incontri in agenda tra le 12.15 e le 20: Almere City-Waalwijk, G.A. Eagles-Twente, Sparta Rotterdam-Groningen, Willem II-AZ Alkmaar e Almere City-Utrecht e il De Klassieker Ajax-Feyenoord, incontro che metterà di fronte le due compagini più vincenti del calcio olandese.

Fine rubrica come sempre dedicata alle partite per squadre di club sudamericane. Nella notte e in tarda serata, riflettori puntati ancora sulla giornata numero 3 della Fase Apertura della Primera Divisiòn argentina, dove tra le 01.15 e le 23.15 italiane si disputeranno Lanùs-Sarmiento Junin, San Lorenzo-River Plate, Boca Juniors-Huracàn e Newell’es Old Boys-Aldovisi.

SERIE A

12:30

15:00

18:00

20:45

PREMIER LEAGUE

17:30

Arsenal-Manchester City

BUNDESLIGA

17:30

Leverkusen-Hoffenheim

LIGA

14:00

SERIE B

15:00

17:15

Bari-Frosinone

LEGA PRO

12:30

15:00

Audace Cerignola-Catania

Avellino-Turris

AZ Picerno-Juventus Next Gen

Legnago Salus-Ternana

Pergolettese-Atalanta U23

Picerno-Juventus Next Gen

Torres-Sestri Levante

17:30

Giana Erminio-FeralpiSalò

Lumezzane-Triestina

Pianese-Lucchese

Pontedera-Pineto

19:30

Pescara-Virtus Entella

SERIE D

14:30

Chieti-Senigallia

Forlì-Tau

Puteolana-Paganese

Sambenedettese-Fossombrone

Sambiese-Sancataldese

Siracusa-Pompei

Sasso Marconi-Ravenna

Varesina-Desenzano

Vibonese-Castrumfavara

15:00

Acireale-Reggina

Casarano-Città di Fasano

Fidelis Andria-Nocerina

Lavis-Treviso

ALGERIA LIGUE 1

Mostaganem – MC Alger 16:00

ARGENTINA TORNEO BETANO – APERTURA

Lanus – Sarmiento Junin 01:00

San Lorenzo – River Plate 21:00

Boca Juniors – Huracan 23:15

Newells Old Boys – Aldosivi 23:15

AZERBAIJAN PREMIER LEAGUE

Zira – Qarabag 16:00

BELGIO JUPILER LEAGUE

Anversa – Club Brugge 13:30

Royale Union SG – St. Truiden 16:00

Gent – Anderlecht 18:30

Kortrijk – Westerlo 19:15

BRASILE SUPERCOPPA DEL BRASILE

Botafogo RJ – Flamengo 20:00

CILE COPPA DEL CILE

Arica – Cobresal 00:30

San Luis – U. Catolica 00:30

Coquimbo – La Serena 16:00

Huachipato – Rangers 16:00

Cobreloa – Antofagasta 22:00

Copiapo – Deportes Iquique 22:00

S. Morning – Recoleta 22:00

COLOMBIA PRIMERA A – APERTURA

Junior – Aguilas 01:20

La Equidad – Atl. Nacional 20:00

Dep. Cali – Envigado 22:10

COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN – CLAUSURA

AD Santos – Guanacasteca 01:00

Liberia – Saprissa 03:00

Herediano – Sporting San Jose 22:00

Puntarenas FC – Zeledon 22:00

CROAZIA HNL

Lok. Zagreb – Hajduk Split 12:50

Osijek – Din. Zagabria 15:00

ECUADOR SUPERCOPPA

El Nacional – LDU Quito 01:00

EGITTO PREMIER LEAGUE

Ceramica Cleopatra – Smouha 15:00

Modern Sport – Al Ahly 18:00

FRANCIA LIGUE 1

Tolosa – Nizza 15:00

Angers – Le Havre 17:15

Reims – Nantes 17:15

Rennes – Strasburgo 17:15

Marsiglia – Lione 20:45

GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Amburgo – Hannover 13:30

Kaiserslautern – Munster 13:30

Paderborn – Furth 13:30

GERMANIA BUNDESLIGA

Francoforte – Wolfsburg 15:30

Leverkusen – Hoffenheim 17:30

GERMANIA BUNDESLIGA – FEMMINILE

Freiburg D – Hoffenheim D 14:00

RB Lipsia D – Bayern D 18:30

GIAMAICA PREMIER LEAGUE

Chapelton – Racing United 21:00

Dunbeholden – Montego Bay 21:00

Harbour View – Mount Pleasant 21:00

Portmore – Humble Lions 21:00

Waterhouse – Molynes 23:30

GIORDANIA SUPERCOPPA

Al Wehdat – Al Hussein 17:00

GRECIA SUPER LEAGUE

Levadiakos – Olympiakos 15:30

Athens Kallithea – Aris 16:00

PAOK – AEK 18:30

Panetolikos – Atromitos 19:30

GUATEMALA LIGA NACIONAL – CLAUSURA

Marquense – Antigua 02:00

Coban Imperial – Comunicaciones 18:00

Deportivo Achuapa – Deportivo Mixco 22:00

HONDURAS LIGA NACIONAL – CLAUSURA

Marathon – Real Sociedad 22:00

INDIA I-LEAGUE

Delhi FC – Namdhari 09:30

Real Kashmir – Lajong 09:30

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Brentford – Tottenham 15:00

Manchester Utd – Crystal Palace 15:00

Arsenal – Manchester City 17:30

IRAN PRO LEAGUE GOLFO PERSICO

Aluminium Arak – Mes Rafsanjan 13:30

ISRAELE LIGAT HA’AL

H. Haifa – Netanya 19:15

ITALIA SERIE A

Juventus – Empoli 12:30

Fiorentina – Genoa 15:00

Milan – Inter 18:00

Roma – Napoli 20:45

ITALIA SERIE A FEMMINILE

Juventus D – Napoli D 12:30

Como D – Lazio D 15:00

ITALIA SERIE B

Carrarese – Brescia 15:00

Salernitana – Cremonese 15:00

Südtirol – Reggiana 15:00

Bari – Frosinone 17:15

ITALIA SERIE C – GIRONE A

Pergolettese – Atalanta U23 15:00

Giana Erminio – FeralpiSalò 17:30

Lumezzane – Triestina 17:30

ITALIA SERIE C – GIRONE B

Gubbio – Arezzo 12:30

Legnago Salus – Ternana 15:00

Torres – Sestri Levante 15:00

Pianese – Lucchese 17:30

Pontedera – Pineto 17:30

Pescara – Entella 19:30

ITALIA SERIE C – GIRONE C

Audace Cerignola – Catania 15:00

Avellino – Turris 15:00

Picerno – Juventus U23 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE A

Asti – Ligorna 14:30

Borgaro – Sanremese 14:30

Chisola – Bra 14:30

Derthona FbC – Albenga 14:30

Fossano – Citta di Varese 14:30

Lavagnese – Cairese 14:30

NovaRomentin – Gozzano 14:30

Oltrepo – Chieri 14:30

Saluzzo – Imperia 14:30

Vado – Vogherese 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE B

Arconatese – Crema 14:30

Breno – Pro Sesto 14:30

Chievo – Folgore Caratese 14:30

Fanfulla – Sant’Angelo 14:30

Magenta – Vigasio 14:30

Pro Palazzolo – Club Milano 14:30

Sangiuliano City – Ospitaletto 14:30

Sondrio – Ciliverghe Mazzano 14:30

USD Casatese – Castellanzese 14:30

Varesina – Desenzano 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE C

Adriese – Brusaporto 14:30

Bassano – Calvi Noale 14:30

Campodarsego – Caravaggio 14:30

Ciserano-Bergamo – Montecchio Maggiore 14:30

Cjarlins Muzane – Dolomiti Bellunesi 14:30

Este – Villa Valle 14:30

Mestre – Chions 14:30

Portogruaro – Brian Lignano 14:30

Real Calepina – Luparense 14:30

Lavis – Treviso 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE D

Forlì – Tau 14:30

Imolese – Fiorenzuola 14:30

Piacenza – SCD Progresso 14:30

Pistoiese – Lentigione 14:30

San Marino Calcio – Cittadella Vis Modena 14:30

Sasso Marconi – Ravenna 14:30

Tuttocuoio – Prato 14:30

United Riccione – Corticella 14:30

Zenith Prato – Sammaurese 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE E

Figline – Fezzanese 14:30

Flaminia – Follonica Gavorrano 14:30

Fulgens Foligno – Trestina 14:30

Livorno – San Donato 14:30

Orvietana – Ghiviborgo 14:30

Poggibonsi – Montevarchi 14:30

Sangiovannese – Grosseto 14:30

Seravezza Pozzi – Siena 14:30

Terranuova Traiana – Ostia Mare 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE F

Atletico Ascoli – S. N. Notaresco 14:30

Chieti – Vigor Senigallia 14:30

Civitanovese – Avezzano 14:30

Fermana – L’Aquila 14:30

Recanatese – Roma City 14:30

Sambenedettese – Fossombrone 14:30

Sora – Ancona 14:30

Teramo – Isernia 14:30

Termoli – Castelfidardo 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE G

Ilvamaddalena – Cynthialbalonga 14:00

Anzio Calcio 1924 – Terracina 14:30

Atletico Uri – Gelbison 14:30

Cassino – Sarrabus Ogliastra 14:30

Guidonia – Savoia 14:30

Latte Dolce – Sarnese 14:30

Real Monterotondo – Olbia 14:30

Trastevere Calcio – Atl. Lodigiani 14:30

Puteolana – Paganese 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE H

Costa D’Amalfi – Martina Calcio 14:30

Francavilla – A.C Nardò 14:30

Gravina – Matera 14:30

Ischia – Angri 14:30

Palmese 1914 – Brindisi 14:30

Casarano – Citta di Fasano 15:00

Fidelis Andria – Nocerina 15:00

Manfredonia – ASD Ugento 15:00

Acerrana – Virtus Francavilla 15:30

ITALIA SERIE D – GIRONE I

Enna – S. Agata 14:30

Nissa – Locri 1909 14:30

Paternò – Scafatese 14:30

Sambiase – Sancataldese 14:30

Siracusa – Pompei 14:30

Vibonese – Castrumfavara 14:30

Akragas – Igea Virtus 15:00

AS Acireale – Reggina 15:00

Licata – USD Ragusa 15:00

MALTA PREMIER LEAGUE – SECONDA FASE – PRINCIPALE

Floriana – Zabbar 14:00

Mosta FC – Naxxar 16:15

MESSICO LIGA DE EXPANSION MX – CLAUSURA

Zacatecas Mineros – Cancun 02:00

Dorados – Celaya 04:05

Leones Negros – Tlaxcala 19:00

MESSICO LIGA MX – CLAUSURA

Club America – Juarez 00:00

Guadalajara – Queretaro 00:05

Pachuca – Atlas 02:00

Monterrey – Necaxa 02:05

Toluca – Tigres 04:15

MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Tyumen – Corea del Nord 13:00

NICARAGUA LIGA PRIMERA – CLAUSURA

Esteli – Jalapa 01:00

Sport Sebaco – Matagalpa 22:00

Ferretti – Ocotal 23:00

OLANDA EREDIVISIE

Almere City – Waalwijk 12:15

Ajax – Feyenoord 14:30

G.A. Eagles – Twente 14:30

Sparta Rotterdam – Groningen 16:45

Willem II – Alkmaar 20:00

PARAGUAY COPA DE PRIMERA – APERTURA

Cerro Porteno – Nacional Asuncion 00:30

General Caballero JLM – Ameliano 22:00

POLONIA EKSTRAKLASA

Gornik Zabrze – Puszcza 12:15

Jagiellonia – Radomiak Radom 14:45

Legia – Korona 17:30

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Sporting – Farense 19:00

Estrela – Benfica 21:30

REPUBBLICA CECA 1. LIGA

Slovacko – Sparta Praga 13:00

Jablonec – Bohemians 15:30

Slavia Praga – Mlada Boleslav 18:30

ROMANIA SUPERLIGA

Univ. Craiova – Poli Iasi 16:15

FCSB – CFR Cluj 19:00

SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE

La Fiorita – Tre Fiori 15:00

Murata – Juvenes/Dogana 15:00

Virtus – Fiorentino 15:00

Cailungo – Folgore 18:00

SCOZIA PREMIERSHIP

Motherwell – Celtic 16:00

Rangers – Ross County 16:00

SERBIA SUPER LIGA

IMT Novi Beograd – Jedinstvo U. 14:00

TSC – Stella Rossa 16:00

Zeleznicar Pancevo – Radnicki Nis 17:00

SLOVENIA PRVA LIGA

O. Ljubljana – Primorje 13:00

Mura – Nafta 15:00

Radomlje – Koper 17:30

SPAGNA LALIGA

Barcellona – Alaves 14:00

Valencia – Celta Vigo 16:15

Osasuna – Real Sociedad 18:30

Betis – Ath. Bilbao 21:00

SPAGNA LALIGA2

Castellon – Huesca 14:00

Eibar – La Coruna 16:15

Cartagena – Cordoba 18:30

Saragozza – Cadice 18:30

Tenerife – Albacete 21:00

SUDAFRICA PREMIERSHIP

TS Galaxy – Cape Town City 14:30

Mamelodi – Golden Arrows 16:45

SVIZZERA SUPER LEAGUE

Luzern – St. Gallen 14:15

Yverdon – Winterthur 16:30

Zurigo – Basilea 16:30

TUNISIA LIGUE PROFESSIONNELLE 1

Ben Guerdane – CS Sfaxien 14:00

CA Bizertin – US Tataouine 14:00

Esperance Tunis – Soliman 14:00

Etoile Sahel – Monastir 14:00

Gabes – Olympique Beja 14:00

TURCHIA SUPER LIG

Adana Demirspor – Kasimpasa 11:30

Goztepe – Alanyaspor 14:00

Fenerbahce – Rizespor 17:00

UNGHERIA OTP BANK LIGA

Debrecen – Nyiregyhaza 12:45

Kecskemeti – Zalaegerszeg 17:30

Ferencvaros – MTK Budapest 20:15

URUGUAY LIGA AUF URUGUAYA – APERTURA

Progreso – Penarol 00:00

Miramar – Plaza Colonia 21:00

Montevideo City – Nacional 23:30

VENEZUELA LIGA FUTVE – APERTURA

Zamora – Estudiantes M. 22:00

La Guaira – Universidad Central 23:00