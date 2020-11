Piacenza – Pro Patria: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Piacenza – Pro Patria del 11 Novembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la decima giornata del campionato di Serie C, gruppo A

PIACENZA – Mercoledì, 11 Novembre, alle ore 15.00, andrà in scena Piacenza – Pro Patria, incontro valevole per la decima giornata del gruppo A del campionato di Serie C 2020/2021.

La presentazione del match

I padroni di casa nonostante la posizione in campionato e il pericolo Playout, stanno attraversando un discreto periodo di forma. Non subiscono una sconfitta da 3 partite. Per loro dopo la bella vittoria col Lecco per 4-2, è arrivato un rocambolesco pareggio per 3 a 3 con il Renate, dove i ragazzi di Manzo sono stati in grado di mettere a segno le due reti che hanno portato al pari nei minuti finali. Dunque un match che non può far altro che infondere fiducia alla squadra in vista del prossimo incontro. Affronteranno infatti la Pro Patria, squadra che occupa la metà della classifica. Dopo due belle vittorie con Lucchese e Pergolettese, per loro è arrivata una sfortunata sconfitta per un gol subito al 93esimo contro la Pro Sesto. La squadra di Javorcic sembrava aver trovato la quadratura, ma questa sconfitta ha prolungato la serie di risultati altalenanti dalla quale la Pro Patria non riesce a uscire. Nell’incontro di mercoledì dovranno fare i conti con un Piacenza galvanizzato dal pareggio ottenuto in extremis nell’ultimo match e che ha bisogno di vincere per sfuggire alla zona Playout.

Le probabili formazioni di Piacenza – Pro Patria

PIACENZA (4-4-1-1): Vettorel; Simonetti, Martimbianco, Battistini, Visconti; Gonzi, Corbari, Palma, Ghisleni; Villanova, Galazzi. Allenatore: Manzo

PRO PATRIA (3-5-2): Greco, Boffelli, Lombardoni, Gatti; Cottarelli, Nicco, Gatti, Bertoni, Spizzichino; Parker, Kolaj. Allenatore: Javorcic

STADIO: Stadio Leonardo Garilli

Dove vederla in tv e streaming

L’incontro Piacenza – Pro Patria del 11 Novembre, valevole per la decima giornata del gruppo A del campionato di Serie C 2020/2021, verrà trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma Eleven Sport. Inoltre potrete seguire la diretta del match in tempo reale sul nostro sito.