Pineto-Sambenedettese: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta di Pineto-Sambenedettese di Domenica 29 marzo 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C

PINETO- Domenica 29 marzo, alle ore 20.30, allo Stadio “Mariani-Pavone”, il Pineto ospiterà la Sambenedettese nella gara valida per la trentaquattresima giornata del Girone B di Serie C 2025-2026.

Il Pineto arriva alla sfida forte di due successi consecutivi, l’ultimo dei quali il 2-1 contro il Bra, che ha consolidato la posizione degli abruzzesi nelle zone nobili della classifica. La squadra di Tisci è quarta con 48 punti, frutto di 13 vittorie, 9 pareggi e 9 sconfitte, con 41 gol realizzati e 38 subiti.

Situazione opposta per la Sambenedettese, attualmente diciassettesima con 29 punti. I marchigiani hanno raccolto 6 vittorie, 11 pareggi e 15 sconfitte, segnando 25 reti e incassandone 34. La squadra di Boscaglia è reduce dall’1-1 contro la Ternana, un punto che ha dato un minimo di continuità ma che non basta a placare le preoccupazioni legate alla zona playout. All’andata finì 1-1, segno di un equilibrio che potrebbe riproporsi anche in questa occasione.

La direzione di gara è affidata al Signor Gabriele Restaldo di Ivrea, coadiuvato dagli assistenti Paolo Tomasi di Schio e Giovanni Pandolfo di Castelfranco Veneto. Quarto ufficiale sarà Mario Picardi di Viareggio, mentre l’operatore FVS designato è Gian Marco Cardinali di Perugia.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI PINETO-SAMBENEDETTESE]

PINETO:. A disposizione:



SAMBENEDETTESE:. A disposizione:



Reti:



Convocati Pineto

Portieri: Tonti, Marone, Verna.

Difensori: Baggi, Borsoi, Di Lazzaro, Giannini, Ienco, Postiglione, Serbouti.

Centrocampisti: Amadio, Germinario, Kraja, Lombardi, Nebuloso, Schirone, Viero.

Attaccanti: Biggi, D’Andrea, Marrancone, Pellegrino, Vigliotti.

Presentazione del match

COME ARRIVA IL PINETO – Tisci dovrebbe confermare il suo classico 3-5-2i. In porta ci sarà Tonti, protetto dal terzetto composto da Serbouti, Frare e Giannini. Sulle fasce agiranno Baggi a destra e Borsoi a sinistra, mentre in mezzo il tecnico si affiderà alla qualità di Germinario, Lombardi e Schirone. In avanti spazio alla coppia Pellegrino–D’Andrea.

COME ARRIVA IL SAMBENEDETTESE – Boscaglia dovrebbe rispondere con un 4-2-3-1. Tra i pali ci sarà Cultraro, con una linea difensiva composta da Zini, Dalmazzi, Lepri e Piccoli. In mediana agiranno Candellori e Maspero. Sulla trequarti spazio a Marranzino, Stoppa e Lonardo, tutti a supporto dell’unica punta Eusepi.

Probabili formazioni di Pineto-Sambenedettese

PINETO (3-5-2): Tonti; Serbouti, Frare, Giannini; Baggi, Germinario, Lombardi, Schirone, Borsoi; Pellegrino, D’Andrea. Allenatore: Tisci.

SAMBENEDETTESE (4-2-3-1): Cultraro; Zini, Dalmazzi, Lepri, Piccoli; Candellori, Maspero; Marranzino, Stoppa, Lonardo; Eusepi.

Allenatore: Boscaglia.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Calcio (canale 252 satellite), con streaming su SkyGo e NOW.