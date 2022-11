Pisa – Cosenza: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Pisa – Cosenza di Sabato 5 novembre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie B 2022-2023

PISA – Sabato 5 novembre, allo Stadio “Arena Garibaldi – Romeo Anconetani” andrà in scena Pisa – Cosenza, gara valida per la dodicesima giornata della Serie B 2022-2023; calcio di inizio previsto per le ore 14. Prima parte di stagione decisamente al di sotto delle aspettative per i toscani, finalisti dei playoff della scorsa stagione e oggi quindicesimi a quota 10 con un cammino di due partite vinte, cinque pareggiate e quattro perse, diciassette reti realizzate e altrettante incassate. Nel turno precedente la squadra di D’Angelo non é andata oltre lo 0-0 a Benevento. I calabresi sono reduci da quattro sconfitte consecutive, ultima delle quali quella casalinga contro il Frosinone; attualmente sono sedicesimi con 11 punti, frutto di tre vittorie, due pareggi e cinque sconfitte, nove reti realizzate e sedici incassate. L’ultimo incrocio risale allo scorso 30 aprile quando, in terra toscana, finì 1-1. A dirigere il match sarà Ivano Pezzuto della sezione di Lecce,coadiuvato dagli assistenti Macaddino e Ceccon. Quarto uomo Ancora. Al Var Sozza, assistito da Muto.

QUI PISA – Luca D’Angelo dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-2-1 con Nicolas in porta e difesa a quattro composta al centro da Canestrelli e Barba e sulle fasce da Calabresi e Beruatto. A centrocampo Touré, Nagy e Mastinu. Unico trequartista Tramoni, di supporto alla coppia di attacco formata da Sibilli e Gliozzi.

QUI COSENZA – Dionigi dovrebbe rispondere col modulo 4-2-3-1 con Matosevic in porta e con una difesa composta al centro da Rigione e Rispoli e sulle fasce da Vaisanen e Panico. In mediana Voca e Kornvig. Unica punta Larrivey, supportata dai trequartisti Brignola, D’Urso e Brescianini.

Le probabili formazioni di Pisa – Cosenza

PISA (4-3-2-1): Nicolas; Beruatto, Barba, Canestrelli, Calabresi; Touré, Nagy, Mastinu, Tramoni Sibilli, Gliozzi. Allenatore: Luca D’Angelo

COSENZA (4-2-3-1): Matosevic; Vaisanen, Rigione, Rispoli, Panico; Voca, Kornvig, Brescianini; D’Urso, Brignola, Larrivey. Allenatore: Davide Dionigi.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro verrà trasmesso da Dazn, sia sull’app che sul sito ufficiale. Il match sarà visibile anche su Sky Sport, su Onefotball e su Helbiz Live, piattaforma per la mobilità sostenibile, visibile tramite app anche sulle moderne smart tv.