La partita Pisa – Cremonese del 13 marzo 2022 in diretta: nel primo tempo vantaggio dei nerazzurri e Zanimacchia a fallire il pari su rigore, nella ripresa ancora Torregrossa e quasi allo scadere tris di Puscas

PISA – Domenica 13 marzo, alle ore 15.30, allo Stadio “Arena Garibaldi – Romeo Anconetani, il Pisa affronterà la Cremonese nel posticipo della ventinovesima giornata del campionato di calcio di Serie B 2021/2022. I toscani vengono dal successo esterno di misura contro il Pordenone e sono terzi, a pari merito con il Brescia e a due lunghezze dalla capolista Lecce, a quota 52 punti, con un cammino di quattordici partite vinte, dieci pareggiate e quattro perse con trentasei reti realizzate e ventidue incassate. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di tre vittorie, un pareggio, e una sconfitta con sei gol fatti e quattro subiti. I grigiorossi, invece, nel turno precedente hanno vinto per 2-1 in casa contro il Brescia e sono secondi con 53 punti, con un cammino di quindici partite vinte, otto pareggiate e cinque perse con quarantatré reti realizzate e venticinque incassate. Nelle ultime cinque sfide hanno vinto due volte e pareggiato tre, con otto gol fatti e altrettanti subiti. All’andata, lo scorso 28 ottobre, finì 1-1.

Tabellino

Reti: al 9′ pt Torregrossa E. (Pisa), al 5′ st Torregrossa E. (Pisa), al 44′ st Puscas G. (Pisa).

Ammonizioni: al 34′ pt Marin M. (Pisa), al 40′ pt Birindelli S. (Pisa), al 24′ st Sibilli G. (Pisa), al 27′ st Nagy A. (Pisa) al 14′ pt Okoli C. (Cremonese), al 42′ pt Zanimacchia L. (Cremonese), al 15′ st Valeri E. (Cremonese), al 20′ st Baez J. (Cremonese).

NOTA: al 42′ pt Zanimacchia fallisce un rigore

Formazioni ufficiali

PISA (4-3-1-2): Nicolas; Birindelli, Leverbe, Caracciolo, Beruatto; Benali, Nagy, Marin; Siega; Torregrossa, Sibilli. A disposizione: Livieri, Berra, Cohen, De Marino, De Vitis, Di Quinzio, Gucher, Hermannsson, Lucca, Martura, Masucci, Puscas. Allenatore: D’Angelo

CREMONESE (4-2-3-1): Carnesecchi; Sernicola, Meroni, Okoli, Valeri; Zanimacchia, Fagioli, Gaetano, Baez; Rafia, Ciofani. A disposizione: Sarr, Ciezkowski, Bartolomei, Buonaiuto, Casasola, Crescenzi, Di Carmine, Fiordaliso, Gondo, Ravanelli, Strizzolo, Valzania. Allenatore: Pecchia

I convocati del Pisa

Portieri: Nicolas Andrade, Alessandro Livieri, Vladan Dekic

Difensori: Filippo Berra, Maxime Leverbe, Antonio Caracciolo, Ahmad Benali, Hjortur Hermannsson, Samuele Birindelli, Pietro Beruatto, Davide De Marino

Centrocampisti: Nicholas Siega, Marius Marin, Idrissa Touré, Adam Nagy, Giuseppe Sibilli, Davide Di Quinzio, Alessandro De Vitis

Attaccanti: Lorenzo Lucca, Ernesto Torregrossa, Yonatan Cohen, Gaetano Masucci, George Puscas, Davide Marsura

I convocati della Cremonese

Portieri: Carnesecchi (12), Ciezkowski (22), Sarr (45)

Difensori: Casasola (5), Crescenzi (23), Fiordaliso (2), Meroni (13), Okoli (55), Ravanelli (6), Sernicola (17), Valeri (3)

Centrocampisti: Bartolomei (16), Buonaiuto (10), Fagioli (21), Gaetano (70), Rafia (99), Valzania (14)

Attaccanti: Baez (7), Ciofani (9), Di Carmine (29), Gondo (8), Strizzolo (11), Zanimacchia (98)

Le dichiarazioni di D’Angelo alla vigilia

“Questa partita si vince giocando di squadra e credo che anche i cambi potranno rivelarsi determinanti perché chi subentra può fare la differenza. La Cremonese è una squadra forte, che io fin da subito ho indicato tra quelle che si sarebbero giocate il campionato: hanno una grande capacità di recupero palla nella metà campo avversaria e giocatori in attacco capaci di essere sempre pericolosi. Noi stiamo bene, anche Caracciolo è recuperato; abbiamo solo qualche giocatore un po’ influenzato ma abbiamo ancora un giorno per capire se riusciremo a recuperarli”.

L’arbitro

Sarà Alessandro Prontera della sezione di Bologna il direttore di gara, coadiuvato dagli assistenti Luca Mondin di Treviso e Niccolò Pagliardini di Arezzo. Quarto ufficiale sarà Antonino Costanza di Agrigento. Al VAR Federico Dionisi di l’Aquila, con assistente Valerio Colarossi di Roma 2.

La presentazione del match

QUI PISA – La formazione toscana potrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-1-2, con Nicolas in porta e con Beruatto, Leverbe, Caracciolo e Birindelli a formare il pacchetto difensivo. A centrocampo potremmo trovare dal primo minuto invece Siega, Nagy e Marin, alle spalle di Benali sulla trequarti. Coppia d’attacco con Torregrossa e Puscas.

QUI CREMONESE – Pecchia dovrebbe optare per il modulo 4-2-3-1 con Carnesecchi in porta e con una difesa a quattro composta da Sernicola, Meroni, Okoli e Valeri. In mediana Fagioli e Valzania. Sulla trequarti Zanimacchia, Gaetano e Baez, di supporto all’unica punta Ciofani.

Le probabili formazioni di Pisa – Cremonese

Dove vederla in TV ed in streaming

La partita tra Pisa e Cremonese, valida per la ventinovesima giornata di Serie B 2021/2022, verrà trasmessa su DAZN, sia sull’app che sul sito ufficiale. Il match sarà visibile anche tramite la diretta gol della Serie B trasmessa da Sky, sul canale Sky Sport calcio; è possibile seguire la diretta streaming sulle app di Sky Go e Now. Sarà disponibile anche su Helbiz.