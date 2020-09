Diretta Pistoiese – Alessandria: risultato in tempo reale

La partita Pistoiese – Alessandria del 27 settembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e aggiornamenti in tempo reale del match valido per la prima giornata del Girone A di Serie C, calcio d’inizio alle ore 15:00

PISTOIA – Nel pomeriggio di domenica 27 settembre, alle ore 15:00, avrà luogo la gara Pistoiese – Alessandria, valevole per la prima giornata del girone A di Serie C 2020/2021. Da una parte, i padroni di casa che, lo scorso anno, al momento della sospensione del campionato per gli effetti della diffusione della pandemia da Covid-19, si trovava all’undicesimo posto. L’ultimo incontro disputato lo scorso anno dalla squadra toscana era terminato con la sconfitta, fuori casa, con il risultato di 1-0 contro l’Olbia. L’Alessandria, invece, ha visto spegnersi le proprie speranze di promozione dopo il pari, raccolto con il Carpi, per 2-2.

Le probabili formazioni delle due squadre

Di seguito, riportiamo i due schieramenti che potrebbero scendere in campo, allo stadio comunale Marcello Melani di Pistoia alle ore 15:00 di domenica 27 settembre, per il primo turno del girone A di Serie C. Due moduli diversi, quelli proposti, che mostrano comunque una discreta propensione offensiva. I padroni di casa sono alla prima gara ufficiale, invece, hanno recentemente giocato una sfida amichevole con lo Spezia persa per 5-0. La compagine ospite, al contrario, ha già giocato in Coppa Italia in stagione vincendo con la Sambenedettese per 3-2.

Per ciò che concerne i due schieramenti iniziali, se non dovessero verificarsi sorprese o cambiamenti dell’ultimo momento, la Pistoiese dovrebbe proporre il duo composto da Cesarini e Pierozzi in attacco. Spinozzi troverà sicuramente spazio al centro del campo. L’Alessandria del tecnico Gregucci, a differenza degli avversari, potrebbe schierare Di Quinzio a sostegno del tandem formato da Corazza ed Eusepi sul fronte offensivo. Infine, Suljic dovrebbe partire al centro della linea mediana.

PISTOIESE (3-5-2): Perucchini; Mazzarani, Salvi, Simonti; Cerretelli, Lllamas, Tempesti, Spinozzi, Romani; Cesarini, Pierozzi. Allenatore: Frustalupi

ALESSANDRIA (3-4-1-2): Pisseri; Prestia, Cosenza, Scognamillo; Parodi, Suljic, Castellano, Rubin; Di Quinzio; Corazza, Eusepi. Allenatore: Gregucci

Dove vedere la partita in streaming

La visione del match è disponibile in esclusiva attraverso la piattaforma Eleven Sports. Sarà inoltre possibile seguire la gara in streaming attraverso il servizio disponibile su pc, tablet o smartphone. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 15:00, per un incontro che si prospetta gradevole.