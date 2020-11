Portogallo – Andorra 7-0: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Portogallo – Andorra dell’11 novembre 2020 in diretta: formazioni, cronaca e tabellino in tempo reale del match amichevole, calcio d’inizio posticipato alle 20.45

Cronaca della partita

RISULTATO FINALE: PORTOGALLO-ANDORRA 7-0

SECONDO TEMPO

90′ Finisce qui Portogallo – Andorra. Le squadre lasciano il campo di gioco. Risultato finale 7 a 0.

88′ Gol! João Félix supera l’estremo difensore e cambia il risultato ora siamo 7 a 0

85′ Marcatura per Cristiano Ronaldo per Portogallo!

76′ Emili García realizza nella propria porta, cambia il punteggio

61′ Cambia il risultato, Paulinho segna il gol

56′ Gol per Portogallo, in gol Renato Sanches! Il punteggio è di 3 a 0

46′ Fischio del direttore di gioco, il secondo tempo tra Portogallo e Andorra può cominciare

PRIMO TEMPO

45′ L’arbitro fischia la fine del primo tempo tra Portogallo e Andorra. Vi aspettiamo fra qualche istante per vedere come andrà a finire il secondo tempo del match

29′ Marcatura per Paulinho per Portogallo!

8′ Portogallo in gol con Pedro Neto!

1′ Partiti! Al via il match!

Siamo pronti a vivere le emozioni di Portogallo – Andorra, le squadre hanno fatto il loro ingresso in campo

Tabellino

PORTOGALLO: Duarte D., Lopes A. (P), Pereira D. (dal 29′ st Moutinho J.), Ronaldo C. (dal 1′ st Neto P.), Joao Felix (dal 18′ st Paulinho), Rui M., Carvalho W. (dal 18′ st Sanches R.), Semedo N., Semedo R., Silva B. (dal 1′ st Sergio Oliveira), Jota D. (dal 29′ st Trincao). A disposizione: Cancelo J., Carvalho W., Dias R., Fernandes B., Fonte J., Jota D., Patricio R. (P), Pereira D., Ronaldo C., Joao Felix, Silva R. (P), Silva B. Allenatore: Santos F..

ANDORRA: Martinez A. (dal 24′ st Cervos J.), Garcia E., San Nicolas L. (dal 1′ st Garcia M.), Gomes J. (P), Clemente L. (dal 24′ st Martinez C.), Moreno S. (dal 35′ st Pujol M.), Jimenez A. A. (dal 14′ st Rebes M.), Rodrigues A., Rubio J., Sanchez A., Alaez J. (dal 14′ st Vieira M.). A disposizione: Alaez J., Bernat V., Blanco L. E., Clemente L., Cucu, Jimenez A. A., Martinez A., Moreno S., San Nicolas L., San Nicolas M., Silverio V. (P) Allenatore: Alvarez K..

Reti: al 8′ pt Neto P. (Portogallo), al 29′ pt Paulinho (Portogallo), al 11′ st Sanches R. (Portogallo), al 16′ st Paulinho (Portogallo), al 40′ st Ronaldo C. (Portogallo), al 43′ st Joao Felix (Portogallo).

Presentazione di Portogallo – Andorra

LISBONA – Questa sera, mercoledì 11 novembre, si giocherà l’amichevole Portogallo – Andorra; calcio di inizio previsto per le ore 20.45. La gara sarà disputata a porte chiuse, in osservanza della normativa anti-COVID. I lusitani sono in testa al gruppo della Uefa Nations League, con 10 punti, a pari merito con la Francia; nell’ultimo incontro disputato hanno battuto la Svezia con il risultato di 3-0. Sono attesi da due impegni importanti contro Francia (14 novembre) e Croazia (17 novembre). La squadra ospite é ultima nel gruppo 1 a quota 2 e nell’ultima sfida giocata hanno perso per 2-0 in casa delle Isole Far Øer.

QUI PORTOGALLO – Santos dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Rui Patricio in porta, pacchetto difensivo composto da Semedo e Guerreiro sulle corsie esterne mentre nel mezzo Pepe e Ruben Dias. A centrocampo Danilo Pereira in cabina di regia con Joao Moutinho e Bruno Fernandes mezze ali mentre in attacco spazio al tridente offensivo composto da Joao Felix Diogo Jota e Bernardo Silva. Scalpita anche Ronaldo che sembra aver smaltito l’infortunio rimediato domenica contro la Lazio.

QUI ANDORRA – Probabile modulo 4-4-2 per Andorra con Gomes tra i pali e retroguarsia formata al centro da Alavredra ed Emili Garcia e ai lati da San Nicolas e Cervos. In mezzo al campo Pujol e Rebes; sulle corsie Alaez e Alex Martinez. Davanti Fernandez e Vieira.

PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio; Semedo, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro, Bruno Fernandes, Danilo Pereira, Joao Moutinho, Bernardo Silva, Diogo Jota, Joao Felix. Commissario Tecnico: Santos

ANDORRA (4-4-2): Gomes; San Nicolas, Alavedra, Emili Garcia, Cervos; Alaez, Pujol, Rebes, Alex Martinez; Fernandez, Vieira. Commussario Tecnico: Alvarez.

STADIO: Estadio da Luz di Lisbona

Dove vedere la partita in streaming

L’Incontro amichevole Portogallo – Andorra non sarà trasmesso in diretta televisiva.