Pro Sesto-SCD Progresso 0-2: Cestaro e Finessi firmano il colpo esterno

Diretta Pro Sesto-SCD Progresso di Martedì 6 gennaio 2026: decidono Cestaro e Finessi. Squadra di casa generosa ma poco incisiva

SESTO SAN GIOVANNI – Il Progresso espugna il Breda e supera la Pro Sesto 0-2 grazie alle reti di Cestaro e Finessi, entrambe arrivate nella ripresa. La squadra di Mattia Graffiedi si conferma solida e cinica nei momenti chiave, mentre i biancocelesti di Daniele Angellotti pagano le occasioni mancate e un secondo tempo meno brillante.

Tabellino

PRO SESTO (4-3-1-2): L. Bongini; S. Meriggi (dal 21’ st Chiricallo), C. Manicone (dal 21’ st Rastelli), S. Banfi, F. Abruzzese (dal 11’ pt Bortolato), F. Mapelli, A. Montesano, D. Stefanoni, M. Anghileri, T. Clerici (dal 34’ st Pedone), A. Maspero. A disposizione: Lovato, Santambrogio, Borgo, Scotti (dal 34’ st), Valota. Allenatore: Angellotti Daniele

PROGRESSO (3-4-1-2): N. Mascolo; G. Barbaro, L. Giovane, R. Cestaro; M. Bonetti, S. Maltoni, M. Mascanzoni, R. Sansò; A. Calabrese (dal 34’ st Stellacci); D. Kola (dal 20’ st L. Mascolo), L. Belcastro (dal 24’ st Finessi). A disposizione: Elmi, Cortesi, Cavazza, Dandini, Gnani, S. Barbaro. Allenatore: Graffiedi Mattia

Reti: al 6′ st Cestaro (Progresso), al 48′ st Finessi (Progresso)

Ammonizioni: Mapelli, Sansò

Le formazioni ufficiali di Pro Sesto-SCD Progresso

PRO SESTO: Luca Bongini, Marco Anghileri, Andrea Montesano, Francesco Mapelli (C), Simone Meriggi, Alessandro Maspero, Filippo Abruzzese, Tommaso Clerici, Davide Stefanoni, Carlo Manicone, Stefano Banfi. A disposizione: Enrico Lovato, Alessandro Santambrogio, Giorgio Valota, Marco Chiricallo, Alessandro Borgo, Alex Pedone, Filippo Bortolato, Luca Scotti, Damiano Rastelli

PROGRESSO: –

I convocati della Pro Sesto

Portieri: Bongini, Lovato, Stucchi;

Difensori: Anghileri, Chiricallo, Mapelli, Montesano, Meriggi, Valota, Santambrogio;

Centrocampisti: Abruzzese, Bortolato, Borgo, Clerici, Maspero, Pedone;

Attaccanti: Banfi, Manicone, Stefanoni, Scotti, Rastelli.

Presentazione della partita

Martedì 6 gennaio 2026 , alle ore 14:30 si affronteranno Pro Sesto – SCD Progresso per la giornata 18 del campionato Serie D – Girone D . L’ultima volta che le due squadre si sono affrontate, il 7 settembre 2025 , la Pro Sesto ha ottenuto la vittoria per 0-1 . L’incontro si svolgerà allo Stadio Ernesto Breda e sarà diretto dal direttore di gara Stefano Mariani di Livorno . Sarà coadiuvato dagli assistenti Domenico Paolo Moschella di Reggio Calabria e Francesco Minerva di Lecce . I bookmakers ripongono molta fiducia nella Pro Sesto , quotando la vittoria a 1.54 mentre il pareggio è dato a 3.50 e la sconfitta a 5.70 .

Solo un ko e tutti successi nelle ultime sei di campionato per la Pro Sesto che prosegue la sua corsa al Desenzano capolista ora a -2 . Ha chiuso lo scorso anno superando in casa di misura la Correggese . Il Progresso ha chiuso il 2025 con due successi consecutivi, a domicilio con il Sant’Angelo e in casa del Sasso Marconi 3-2 . Sguardo all’attuale classifica di Serie D – Girone D dove guida il Lentigione con 41 , in seconda posizione segue Desenzano con 37, Pro Sesto e Piacenza con 35 quindi Pistoiese 34, Cittadella Vis Modena 34 .

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara Pro Sesto – SCD Progresso , valida per la giornata 18 del campionato Serie D – Girone D , non verrà trasmessa in diretta tv o streaming . I nostri lettori potranno seguire la diretta testuale della partita su questo stesso sito anche dal proprio tablet o smartphone. Dalle ore 14:30 sarà disponibile la cronaca sul web con diretta testuale. Un’ora prima circa si potranno consultare le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.