I consigli del giorno 11 aprile 2023 sono dedicati ai quarti di finale di Champions League, alla Coppa Italia di Serie C e alla Premier League irlandese

Martedì 11 aprile si giocano le gare di andata dei quarti di finale di Champions League ma si giocano anche gli spareggi per la retrocessione della Premier League irlandese e la finale di ritorno della Coppa Italia di Serie C. I pronostici di oggi riguardano complessivamente cinque gare, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i pronostici sul calcio di oggi ricordando che ogni giorno è possibile trovare i suggerimenti sulle partite più interessanti della giornata.

Benfica – Inter 1 (ore 21)

Il Benfica si era piazzato al primo posto, per via di una miglior differenza reti col PSG, nel Girone H e agli ottavi di finale ha eliminato il Clun Brugge (0-2 all’andata, 5-1 al ritorno). Nella Liga portoghese é reduce dalla sconfitta casalinga per 1-2 contro il Porto. É in testa alla classifica, a +8 dal Porto e a quota 54, grazie a un percorso di ventitré partite vinte, due pareggiate e due persa, sessantotto reti realizzate e sedici incassate. L‘Inter si era classificata seconda nel Gruppo C, alle spalle del Bayern Monaco, vincitore a punteggio pieno, e davanti al Barcellona. Per i nerazzurri passare il turno sembrava un’impresa all’atto del sorteggio e pareva una strada compromessa dopo la sconfitta casalinga contro il Bayern Monaco nella gara di andata; poi la vittoria a San Siro contro il Barcellona, il pareggio al Nou Camp e il successo contro il Viktoria Plzen hanno trasformato il sogno in una splendida realtà. Agli ottavi di finale hanno avuto la meglio sul Porto (1-0 all’andata, 0-0 al ritorno). In campionato i nerazzurri stanno, invece, attraversando un momento difficile. Dopo tre k.0. consecutivi, non sono andati oltre l’1-1 sul campo della Salernitama. Sono quinti, a -1 dal Milan e a -7 dal secondo posto della Lazio, con 51 punti. Il loro percorso é di sedici partite vinte, tre pareggiate e nove perse, quarantotto reti realizzate e trentatré incassate

Manchester City – Bayern Monaco 1 (ore 21)

Gli inglesi avevano vinto il Gruppo G davanti Dortmund e Siviglia mentre agli ottavi di finale hanno eliminato l’RB Lipsia (1-1 all’andata e un sonoro 7-0 al ritorno). In Premier League, dopo il successo esterno per 1-4 contro il Southampton, sono secondi, a sei lunghezze dalla capolista Arsenal, a quota 67, con un cammino di ventuno partite vinte, quattro pareggiate e quattro perse, settantacinque reti realizzate e ventisette incassate. Il Bayern Monaco aveva stravinto il Girone C, a punteggio pieno, davanti all’Inter. Agli ottavi di finale, invece, ha avuto la meglio sul PSG (0-1 all’andata e 2-0 al ritorno). In Bundesliga, dopo il successo esterno di misura contro il Friburgo, é in testa alla classifica, a+2 daò Dortmund e a quota 58. Il suo percorso é di diciassette partite vinte, sette pareggiate e tre perse, settantasette reti realizzate e ventinove incassate.

C. Rangers – Dungannon 1 (ore 20.45)

Incontro valevole per gli spareggi per la retrocessione della Premier League irlandese. Il Rangers si era classificato all’ottavo posto con 37 punti mentre il Dungannon era risultato undicesimo a quota 24.

Glenavon – Ballymena 1 (ore 20.45)

Incontro valevole per gli spareggi per la retrocessione della Premier League irlandese. Il Glenavon si era classificato al settimo posto con 42 punti mentre il Ballymena era risultato nono a quota 32.

Portadown – Newry City 1 (ore 20.45)

Match valido per gli spareggi per la retrocessione della Premier League irlandese. Il Portadown si era classificato al decimo posto con 26 punti mentre il Newry City era risultato dodicesimo a quota 19.

L. R. Vicenza – Juventus Next Gen 1 (ore 20.30)

Semifinale di ritorno della Coppa Italia di Serie C. I veneti hanno già avuto la meglio sulla Virtus Verona col risultato di 2-1, sull’Audace Cerignola col risultato di 4-2, sul Rimini dopo i calci di rigore, sulla Viterbese per 0-2 e sull’Entella: sono reduci dal pareggio esterno a reti bianche contro la Pergolettese e sono quinti nel Girone A con 55 punti, frutto di sedici vittorie, sette pareggi e tredici sconfitte, sessantadue gol fatti e quarantacinque subiti. Nei turni precedenti i bianconeri, hanno avuto la meglio su Lecco (1-3), Feralpisalò (2-5), Sangiuliano City (0-1), Padova (1-2) e Foggia (3-1) In campionato sono reduci dalla vittoria esterna di misura contro il San Giuliano City e sono undicesimi nel Girone A a quota 49 con un percorso di tredici partite vinte, dieci pareggiate e tredici perse, quarantuno reti realizzate e quarantatre incassate.

