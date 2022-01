I suggerimenti del giorno 12 gennaio 2022 sono dedicati alla Supercoppa italiana e di Spagna, alla Coppa d’Africa, alla League Cup e alla Premier League

Il 12 gennaio si disputano la Supercoppa italiana, il Clasico di Spagna, gli ottavi di finale di Coppa Italia ma si gioca anche per la prima giornata della Coppa d’Africa e il recupero di Premier League. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare relative a detti tornei, che siamo andati ad analizzare. La vincita complessiva per una puntata da 10 euro si aggira sui 369 euro, ovviamente è variabile a seconda di quali quote di vanno a prendere in considerazione. Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i pronostici sul calcio di oggi ricordando che ogni giorno è possibile trovare i suggerimenti sulle partite più interessanti della giornata.

Tunisia – Mali 1 (ore 14)

Gara valida per la prima giornata della Coppa d’Africa. a una parte del campo troviamo le Aquile di Cartagine guidate da Moundher Kebaier, che arrivano da un ottimo percorso in Coppa Araba e nella seconda fase delle qualificazioni ai mondiali di Qatar 2022. Dall’altra parte del campo troviamo le Aquile di mister Mohamed Magassouba, che nella seconda fase delle qualificazioni ai mondiali non hanno registrato neanche una sconfitta.

West Ham – Norwich 1 (ore 20.45)

Recupero della diciottesima giornata di Premier League. I padroni di casa vengono dal successo esterno per 2-3 contro il Crystal Palace e in classifica sono quindi con 34 punti. Gli ospiti, nell’ultimo turno disputato, hanno perso per 0-3 in casa del Crystal Palace e sono ultimi a quota 10.

Atalanta – Venezia 1 (ore 17.30)

Incontro valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. In campionato gli orobici vengono dal roboante 2-6 sul campo dell’Udinese e sono quarti in classifica con 41 punti, frutto di dodici vittorie, cinque pareggi e tre sconfitte; 44 gol fatti e 26 subiti. I lagunari sono reduci dalla sconfitta casalinga per 0-3 contro il Milan e sono a diciassettesimi a quota 17 punti, con un cammino di quattro partite vinte, otto pareggiate e sette perse; 28 reti segnate e 34 subite. In Coppa Italia l’Atalanta entra ora nella competiione mentre il Venezia ha già eliminato Frosinone (2-1) e Ternana (3-1).

Inter – Juventus 1 (ore 21)

Supercoppa italiana. L’Inter Campione d’Italia affronterà la Juventus, che si è aggiudicata la Coppa Italia della passata stagione battendo in finale l’Atalanta per 2-1 al Mapei Stadium di Reggio Emilia lo scorso 19 maggio. La manifestazione si giocherà in Italia per la 23ª volta. Il Meazza ospiterà la competizione per la 12ª volta nella storia. I nerazzurri vengono dal successo casalingo per 2-1 contro la Lazio e ora, pur con la gara contro il Bologna da recuperare, sono in testa alla classifica, a +1 dal Milan, con 49 punti, frutto di quindici vittorie, quattro pareggi e una sconfitta; 51 gol fatti e 16 subiti. I bianconeri sono reduci dal pirotecnico 3-4 all’Olimpico contro la Lazio e sono quinti, a quota 38 punti, con un cammino di undici partite vinte, due pareggiate e otto perse; 36 reti segnate e 27 subite.

Barcellona – Real Madrid 2 (1.95)

Semifinale di Supercoppa di Spagna. In campionato il Barcellona viene dal pareggio esterno per 1-1 contro il Granada ed é sesto con 32 punti. Il Real Madrid é reduce dal successo casalingo per 4-1 contro il Valencia ed é in testa alla classifica a quota 49, a cinque lunghezze dal Siviglia

Tottenham – Chelsea 2 (ore 20.45)

Semifinale di League Cup. In Premier League gli Spurs di mister Antonio Conte arrivano dalla vittoria esterna per 1-0 contro il Watford e in classifica sono sesti in classifica con 33 punti: nella partita di andata, invece, i Blues hanno superato i rivali per 2-0 allo Stamford Bridge. Per raggiungere la semifinale il Tottenham ha avuto la meglio sul West Ham con il risultato di 2-1 grazie a Bergwijn e Lucas, mentre è stato di Bowen il gol del momentaneo pareggio. Per arrivare in semifinale, invece, il Chelsea allenato da mister Thomas Tuchel ha battuto 2-0 il Brentford con autogol di Jansson e rigore di Jorginho. Per quanto riguarda il campionato, il Chelsea arriva dal successo casalinga di misura contro il Chesterfield, e si piazza in seconda posizione a quota 43 punti.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 12 gennaio 2022

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 369 EURO