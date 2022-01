Supercoppa, Inter – Juventus: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Inter – Juventus del 12 gennaio 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la Supercoppa italiana 2021/2022

MILANO – Mercoledì 12 gennaio, alle ore 21, allo Stadio “Giuseppe Meazza”, si disputerà la trentaquattresima edizione della Supercoppa 2021/2022, organizzato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A. Il Consiglio della Lega Serie A non ha concesso il rinvio per Covid della sfida: la decisione è stata presa all’unanimità dai sei consiglieri. La capienza dello stadio sarà ridotta al 50%. L’Inter Campione d’Italia affronterà la Juventus, che si è aggiudicata la Coppa Italia della passata stagione battendo in finale l’Atalanta per 2-1 al Mapei Stadium di Reggio Emilia lo scorso 19 maggio. La manifestazione si giocherà in Italia per la 23ª volta. Il Meazza ospiterà la competizione per la 12ª volta nella storia. I nerazzurri, nell’ultimo turno disputato, prima della sosta, avevano vinto di misura contro il Torino e ora, pur con la gara contro il Bologna da recuperare, sono ancora in testa alla classifica, a +1 dal Milan, con 46 punti, frutto di quattordici vittorie, quattro pareggi e una sconfitta; 49 gol fatti e 15 subiti. I bianconeri sono reduci dal pari interno per 1-1 contro il Napoli e sono quinti, a quota 35 punti, con un cammino di dieci partite vinte, due pareggiate e otto perse; 32 reti segnate e 24 subite. Non perdono dallo scorso 27 novembre contro l’Atalanta. Sono ben 204 i precedenti tra Inter e Juventus in Serie A con i bianconeri che hanno trionfato per 93 volte contro i 59 successi dei nerazzurri, i pareggi sono 52. Nel corso di queste sfide i bianconeri hanno messo a segno 291 gol mentre i nerazzurri sono andati in rete per 251 volte.

Cronaca in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: INTER - JUVENTUS Mercoledì 12 gennaio alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle ore 21 la cronaca con commento in diretta della partita.

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Inter – Juventus, valido per la Supercoppa 2021/2022, verrà trasmesso in diretta e in esclusiva in chiaro da Canale 5 e sarà possibile vederlo anche in livestreaming su Mediaset Infinity.

Biglietti

Le categorie e i prezzi dei biglietti sono i seguenti:

Tribuna Arancio centrale (164-158) – 195,00 €

Poltroncina Arancio (163-157) – 130,00 €

Primo Arancio (155-156-165-166) – 95,00 €

Primo Arancio Laterale – 75,00 €

Primo Rosso Laterale – 90,00 €

Primo Verde – 70,00 €

Primo Blu – 70,00 €

Secondo Rosso Centrale – 80,00 €

Secondo Rosso – 75,00 €

Secondo Rosso Laterale – 70,00 €

Secondo Arancio Centrale – 75,00 €

Secondo Arancio – 70,00 €

Secondo Arancio Laterale – 65,00 €

Secondo Verde – 38,00 €

Secondo Blu – 38,00 €

Terzo Rosso Centrale – 45,00 €

Terzo Rosso Laterale – 40,00 €

Terzo Verde – 35,00 €

Terzo Blu – 35,00 €

Ai sostenitori dell’Inter sono stati riservati i biglietti dei settori Verde (1°, 2°e 3° anello – ingressi n. 3, 4, 5), Arancio lato verde (1° e 2° anello – ingressi n. 1, 2), Rosso lato verde (1°, 2° e 3° anello – ingressi n. 6, 7).

Regolamento

Modalità si svolgimento

Se, al termine dei 90 minuti regolamentari, il risultato sarà in parità, si disputeranno due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. Perdurando la parità anche al terrine dei due tempi supplementari, di andrà ai calci di rigore”.

Sostituzione dei calciatori

Previsto un massimo di cinque sostituzioni per ogni squadra. Utilizzando al massimo tre interruzioni della gara, oltre all’intervallo previsto tra i due tempi di gioco. Se si andrà ai supplementari sarà consentita una quarta interruzione, oltre a quella prevista tra la fine dei due tempi regolamentari e l’inizio del primo supplementare e tra il primo e secondo tempo supplementare. Ai supplementari sarà possibile fare un ulteriore sostituzione fino ad un massimo di sei. Si precisa che se le due squadre effettueranno una sostituzione nello stesso momento sarà considerata come un’unica interruzione. Al termine dei supplementari non sarà possibili fare sostituzioni ad eccezione del portiere. Al massimo si possono convocare 23 giocatori per ogni squadra.