I consigli del giorno 16 aprile 2023 sono dedicati alla trentesima giornata del campionato di Serie A e ai posticipi di Serie B e Premier League

Domenica 16 aprile si giocano la trentesima giornata del campionato di Serie A e i posticipi di Serie B e Premier League. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i pronostici sul calcio di oggi ricordando che ogni giorno è possibile trovare i suggerimenti sulle partite più interessanti della giornata.

Lecce – Sampdoria 1 (ore 12.30)

Lunch match della trentesima giornata di Serie A. I salentini hanno perso tutte le ultime sei sfide: nel turno pasquale hanno ceduto il passo alla capolista Napoli. Sono sedicesimi, con cinque lunghezze di vantaggio sulla zona calda della classifica, a quota 27 punti. Il loro cammino é di sei partite vinte, nove pareggiate e quattordici perse, venticinque gol fatti e trentacinque subiti. Se la squadra di Baroni, per mantenere la categoria, deve “soltanto” amministrare il vantaggio sullo Spezia, per quella di Stankovic le speranze di non retrocedere sono davvero ridotte al lumicino. Se i blucerchiati, prima della sosta, avevano ritrovato i tre punti nello scontro diretto contro il Verona negli ultimi due turni hanno perso all’Olimpico contro la Roma e a Marassi nel finale contro la Cremonese. Ora sono ultimi, a undici lunghezze dalla quartultima, con 15 punti, frutto di cinque vittorie, nove pareggi e quindici sconfitte, venticinque reti realizzate e quarantanove incassate.

Torino – Salernitana 1 (ore 15)

Gara valida per la trentesima giornata di Serie A. I granata vengono dalla sconfitta casalinga di misura contro la Roma. Gli uomini di Juric sono decimi a quota 38 grazie a un cammino di dieci partite vinte, otto pareggiate e undici perse, trenta gol fatti e trentacinque subiti. I campani sono reduci da cinque pareggi di fila. Sono quindicesimi con 28 punti, frutto di sette vittorie, dieci pareggi e dodici sconfitte, trentatre gol fatti e quarantanove subiti.

Sassuolo – Juventus 2 (ore 18)

Gara valida per la trentesima giornata di Serie A. I neroverdi, con il k.o. maturato nei minuti finali della gara contro il Verona, hanno interrotto una striscia positiva di quattro successi e un pareggio. Sono dodicesimi con 37 punti, frutto di dieci vittorie, sette pareggi e dodici sconfitte, trentasette reti realizzate e quarantatré incassate. I bianconeri in settimana hanno battuto lo Sporting nella gara di andata dei quarti di finale di Europa League. In campionato vengono dalla sconfitta rimediata all’Olimpico contro la Lazio. Senza la penalizzazione di quindici punti sarebbero terzi; invece occupano la settima posizione, a -4 dalla zona UEFA, con 38 punti e con un cammino di diciotto partite vinte, cinque pareggiate e sei perse, quarantasette gol fatti e ventiquattro subiti.

Roma – Udinese 1 (ore 20.45)

Match valido per la trentesima giornata di Serie A. La squadra di Mourinho vuole archiviare subito la sconfitta in Europa League contro il Feyenoord, per ritrovare morale in vista della gara di ritorno e per difendere la sua posizione in classifica. Dopo la vittoria esterna di misura contro il Torino, i giallorossi sono terzi con 53 punti, con un percorso di sedici vittorie, cinque pareggi e otto partite perse, trentanove reti realizzate e ventisei incassate. Di fronte troveranno un avversario non facile, l’Udinese. I friulani sono reduci dal pareggio casalingo per 2-2 contro il Monza. Attualmente sono decimi con 39 punti, con un percorso di nove partite vinte, dodici pareggiate e otto perse, trentanove reti realizzate e trentasei incassate.

Ternana – Pisa 1 (ore 16.15)

Posticipo della trentatreesima giornata di Serie B. I rossoverdi sono reduci dalla sconfitta esterna di misura contro il Brescia. Gli uomini di Lucarelli sono dodicesimi con 40 punti, frutto di dieci vittorie, dieci pareggi e dodici sconfitte, trenta gol fatti e trentotto subiti. I toscani vengono dal pareggio casalingo a reti bianche contro il Cagliari. Sono ottavi, in zona playoff, a quota 46, con un percorso di undici partite vinte, tredici pareggiate e otto perse, quarantadue reti realizzate e trenta incassate.

West Ham – Arsenal 2 (ore 15)

Incontro valevole per la trentatreesima giornata di Premier League. Il West Ham viene dal successo esterno di misura contro il Fulham ed é quattordicesimo con 30 punti. L’Arsenal é reduce dal pari esterno per 2-2 contro il Liverpool ed é primo a quota 73.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 16 aprile 2023